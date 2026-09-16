Elkezdődött: Ursula von der Leyen rendkívüli bejelentést tesz az EU működéséről, ezek a változások léphetnek életbe – élő tudósítás

Az Európai Bizottság elnökének beszédében az előzetesen kiszivárgott tervezet szerint egy új Európai Biztonsági Tanács létrehozása lehet az egyik legfontosabb bejelentés. Az Európai Bizottság elnökének bejelentését folyamatosasn frissülő szöveges tudósítással közvetítjük. Az Európai Bizottság elnöke minden év szeptemberében értékelő beszédet tart az Unió helyzetéről az Európai Parlamentben. A beszéd helyszíne a franciaországi Strasbourg, az Európai Parlament hivatalos ülésterme (plenáris ülésterem).

Az Európai Parlament székhelye Strasbourgban - ma tartja évértékelő beszédét az Európai Bizottság elnöke

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Évértékelő: ezek lehetnek a legfontosabb témák

A beszédben az elnök megosztja az EU-val kapcsolatos elképzeléseit, számba veszi az elért eredményeket, és bejelenti a főbb jövőbeli kezdeményezéseket. Ursula von der Leyen elnök 2026. szeptember 16-án tartja meg az Unió helyzetéről szóló hatodik (és a jelenlegi megbízatása során a második) beszédét.

Bár a beszéd szövegét az utolsó pillanatig formálják, várhatóan az alábbi témákat fogja érinteni, nem egynél ezek közül alapvető uniós fordulat szándékának bejelentése is megtörténhet:

Új európai biztonsági fórumról beszélhet a Bizottság elnöke

Az Euractiv által látott, kiszivárgott beszédtervezet szerint von der Leyen egy „Európai Biztonsági Tanács” létrehozását javasolhatja. A kezdeményezés célja az lenne, hogy az európai országok gyorsabban és összehangoltabban tudjanak reagálni a kontinenset érintő biztonsági kihívásokra.

Felpörgetnék az európai védelmi ipart

A biztonságpolitikai kezdeményezés mellett a Bizottság elnöke várhatóan az európai védelmi képességek fejlesztését is kiemelt témaként kezeli.

Brüsszel az amerikai és kínai technológiai versenyre is készül

A Bizottság elnöke várhatóan külön kitér a mesterséges intelligenciára is. Az EU célja, hogy csökkentse az Egyesült Államokkal és Kínával szembeni technológiai lemaradását, miközben saját szabályozási és ipari modelljét is fenntartaná.

Szigorúbb migrációs politikát ígérhet a Bizottság

Von der Leyen várhatóan a migráció kérdésében is újabb kezdeményezéseket jelent be. A Bizottság elnöke a spanyolországi Ceuta körül kialakult közelmúltbeli válságot követően szigorúbb megközelítést helyezhet kilátásba.