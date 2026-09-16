Elkezdődött: Ursula von der Leyen rendkívüli bejelentést tesz az EU működéséről, ezek a változások léphetnek életbe – élő tudósítás
Az Európai Bizottság elnökének beszédében az előzetesen kiszivárgott tervezet szerint egy új Európai Biztonsági Tanács létrehozása lehet az egyik legfontosabb bejelentés. Az Európai Bizottság elnökének bejelentését folyamatosasn frissülő szöveges tudósítással közvetítjük. Az Európai Bizottság elnöke minden év szeptemberében értékelő beszédet tart az Unió helyzetéről az Európai Parlamentben. A beszéd helyszíne a franciaországi Strasbourg, az Európai Parlament hivatalos ülésterme (plenáris ülésterem).
Évértékelő: ezek lehetnek a legfontosabb témák
A beszédben az elnök megosztja az EU-val kapcsolatos elképzeléseit, számba veszi az elért eredményeket, és bejelenti a főbb jövőbeli kezdeményezéseket. Ursula von der Leyen elnök 2026. szeptember 16-án tartja meg az Unió helyzetéről szóló hatodik (és a jelenlegi megbízatása során a második) beszédét.
Bár a beszéd szövegét az utolsó pillanatig formálják, várhatóan az alábbi témákat fogja érinteni, nem egynél ezek közül alapvető uniós fordulat szándékának bejelentése is megtörténhet:
Új európai biztonsági fórumról beszélhet a Bizottság elnöke
Az Euractiv által látott, kiszivárgott beszédtervezet szerint von der Leyen egy „Európai Biztonsági Tanács” létrehozását javasolhatja. A kezdeményezés célja az lenne, hogy az európai országok gyorsabban és összehangoltabban tudjanak reagálni a kontinenset érintő biztonsági kihívásokra.
Felpörgetnék az európai védelmi ipart
A biztonságpolitikai kezdeményezés mellett a Bizottság elnöke várhatóan az európai védelmi képességek fejlesztését is kiemelt témaként kezeli.
Brüsszel az amerikai és kínai technológiai versenyre is készül
A Bizottság elnöke várhatóan külön kitér a mesterséges intelligenciára is. Az EU célja, hogy csökkentse az Egyesült Államokkal és Kínával szembeni technológiai lemaradását, miközben saját szabályozási és ipari modelljét is fenntartaná.
Szigorúbb migrációs politikát ígérhet a Bizottság
Von der Leyen várhatóan a migráció kérdésében is újabb kezdeményezéseket jelent be. A Bizottság elnöke a spanyolországi Ceuta körül kialakult közelmúltbeli válságot követően szigorúbb megközelítést helyezhet kilátásba.
Az ülésteremben jelent van Kanada miniszterelnök, Mark Carney is.
Kezdődik az évértékelő
„Az Unió a legerősebb, mint valaha volt, pedig közben sérülékeny is” - kezdi von der Leyen, aki szerint a két, látszólag ellentmondó kijelentés összeegyeztethető, mégpedig azért, mert lehetőségeket is rejt.
Európa leválik a „toxikus orosz függőségről”
Európa majdnem 80 százalékkal emelte a védelmi kiadásait az elmúlt öt évben. Kiállunk országainkért, Ukrajna mellett álltunk és Grönland mellett is kiálltunk, miközben leválunk a toxikus orosz függőségről.
Európa az európaiakat szolgálja
- mondta a bizottsági elnök, miközben ismerjük a fenyegető veszélyeket.
"Nyíltan ellenséges környezetben vagyunk" - mondta az ukrajnai és a közel-keleti háborúra utalva von der Leyen, aki szerint az ipari kapacitásokért is verseny zajlik, miközben a kihívások a családok életében is megjelennek és a demokráciára is hatással vannak.
Független Európát kell építeni
Erős és független, értékeiért kiálló Európa, vagy pedig hagyjuk, hogy mások megosszanak minket és függőségi viszonyok befolyásolják jövőnket? - teszi fel a kérdést. Szerinte ultranacionalisták, szélsőségesek, orosz dezinformációs beavatkozások akarják megrendíteni az európai egységet.
„A gazdaságunk jobban ellenállt a közel-keleti háborúnak, mint azt vártuk” - mondta von der Leyen, ám hozzátette: a magas energiaárak és
"Európa gazdaságát újra akarjuk indítani. Óriási piac vagyunk, hatalmas megtakarításokkal, ugyanakkor elaprózódott a vásárlóerő. Olyan gazdaságot akarunk építeni, ami az innováció mentén zajlik
- mondta.
„Jövő év végére történelmi átalakuláson esik az át egységes piac, nagyon fontos ugyanis a sebesség a mai világban” - mondta a bürokratikus folyamatok felgyorsítására utalva.
A vonatkozó javaslatok 17 milliárd euróval csökkentik az adminisztratív terheket évente
- mondta.
Von der Leyen szerint elég a Brüsszelre mutogatásból, a tagállamoknak is lépniük kell
Európa nem maradhat ipari nagyhatalom, ha az energiaárak strukturálisan magasak. Most már diverzifikált az energiabeszerzés, bár a hormuzi válság miatt 90 milliárd euró többletköltséget jelent az importált energia, anélkül, hogy többet vásároltunk volna. Ezért itt termelt megújulóra van szükség, függetlenedeni a fosszilis importól.
260 milliárd euróval csökkenhet a fosszilis energia importköltsége évente ennek révén
- mondta.
Kereskedelmi hiány: 1 milliárd euró Kínával szemben a napi hiány
Elértük az átbillenési pontot, miközben Kínának szüksége van az európai piacra. Mindent bevetünk, hogy kapcsolatainkat egyensúlyba hozzuk Kínával.
80 százalékban függünk kínai nyersanyagoktól, sürgősen diverzifikálni kell ezek beszerzését. Ezért hozunk létre egy új eruópai kritikusnyersanyag-központot - jelentette be von der Leyen, aki szerint nem csak az ipar, hanem a függetlenség és a biztonság is függ ettől.
A vállalatokat segíteni kell, de a tőkepiac fejlesztéséhez idő kell
Új banki jogszabálycsomagot terjeszt be a Bizottság, hogy felgyorsítsák a vállalatok tőkéhez való jutását. Ezen belül a deep tech európai vállalatok kockázati tőkéhez való jutását. Tavaly ennek alapjait már megteremtette az EU, és konkrét vállalati példa is mutatja, hogy ez a finanszírozási modell működik (bár finnországi központtal alapították, az ICEYE egy lengyel-finn-amerikai vegyesvállalat, amelynek Varsóban hatalmas operatív és gyártási központja működik, társalapító-vezérigazgatója pedig a lengyel Rafał Modrzewski - von der Leyen ezt a céget említi sikertörénetként).
A legforróbb nyáron vagyunk túl
Európa a világátlagnál kétszer gyorsabban melegszik. Idén nyáron 660 ezer hektár égett le, 12 millió tonna termény veszett el, kulcsfolyók (Duna, Rajna) száradtak ki, 35 ezer haláleset történt a hőhullámokban - sorolta von der Leyen.
Szerinte egyszerre kell alkalmazkodni és kezelni a jelenségeket.
Jövő hónapban új keretet jelentenek be a 100 legsérülékenyebb klímakockázati európai területről. Szerinte hatalmas piac a klímaalkalmazkodása, ezt a globális piacot Európának kell megszereznie von der Leyen szerint.
Ma alig 25 százalék biztosított. Ezért létrejön egy klímabiztosítási szövetség, és a Bizottság beterjeszt egy európai hőhullám-tervet, mely a riasztásról és a jobb egészségügyi ellátásról szól.
Vízhiány: az európai vízvezetékek 4 literből 1 litert elvesztenek szivárgás miatt, ez óriási pazarlás. Ezt orvosolni kell.
Európa gazdái a legjobbak a világon és mi mindig támogatni fogjuk őket, idén nyáron felnőttek a feladathoz
- mondta.
Európai tűzoltóflotta állhat fel
Az európai tűzoltók és gyorsbeavatkozókkal való egyeztetés alapján Ursula von der Leyen azt mondta, európai szintű tűzoltóflottát állítanak fel az erdőtüzek kezelése miatt.
Nem megkerülhető a mesterséges intelligencia
Von der Leyen azt mondta, ő maga optimista, mert az MI szolgálhatja az emberiséget. Ám kezelni kell az egyre erősebb modellek kockázatait. Kitért a hackerésre, melyek soha nem látott szintre emelkedhetnek. Szerinte egyre több probléma, egyre több káros kód jelenik meg. Ezért reagálni kell ezekre a kihívásokra, hiszen már nagy MI-cégek vezetői is azt mondják, hogy le kell lassítani ezeket a modelleket.
Szerinte szövegségeket kell kialakítani, és kanadai valamint brit együttműködést említve jogszabályi előkészítést tart szükségesnek
"Európának saját kapacitásokra van szükség, főleg a biztonság miatt" - mondta von der Leyen, aki szerint Európának az MI-versenyben kell maradnia. Az európai startupokat ezért különböző alapokkal kell támogatni. Korlátozni és csökkenteni kell a veszélyeket, így ki tudjuk aknázni az MI lehetőségeit a bizottsági elnök szerint.
Szerinte a gyárakban, mezőgazdaságban, közlekedésben és még több más területen lehet megtalálni az MI-ben rejlő értéket. Ehhez kiváló minőségű európai adatok állnak rendelkezésre, példáként említi a mellrákszűrés kérdését, amelyben a sok kampány és az adatok alapján az MI sokat tud segíteni, javul a nők gyógyítási aránya.
Az MI-nek segíteni kell az orvosokat, nem felváltni őket
- fogalmazott.
Az öt legnagyobb értékű szektorra koncentrál az EU az MI kapcsán:
- egészségügy,
- közlekedés,
- élelmiszeripar
- magas gyártói tevékenység
- védelem- és űrkutatás.
Novemberben forradalmi kezdeményezések jönnek ezekben a szektorokban.
"Az ember felügyelte MI-t akarunk Európában" - emelte ki.
Kitér arra is, hogy az MI használatában óriási generációs különbségek vannak, ezeket a szociális gazdaság szempontjából kezelni kell.
Mindenkinek joga ott élnie, ahol született
Ursula von der Leyen a lakhatási válság alapján arról beszélt, hogy mindenkinek joga, hogy ott éljen, ott jusson lakhatáshoz, ahol született. Szerinte az erre vonatkozó jogszabályelőkészítés ezt fogja elősegíteni. Külön kitért a nők jogaira is.
Csúcstalálkozó jön a szociális értékek fenntartásáról - jelentette be von der Leyen.
Középső korridor: Közép-Ázsiát és Dél-Kaukázust összekötik az európai piaccal
12 milliárd eurós konnektivitási partnerséget jelentett be von der Leyen, aminek révén a közép-ázsiai és a dél-kaukázusi régiókkal való kereskedelmet háromszorosára növelheti az EU.
Von der Leyen szerint szükség van a globális partnerségekre, többek között ennek kapcsán kapott meghívást a kanadai miniszterlenök is jelzése szerint.
Az elnök szerint a kanadai és EU-s kereskedelmi forgalom növekedéséről beszélt, szerinte ez igazolja a megállapodások szükségességét.