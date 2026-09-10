Erre senki nem számított: összekeverték Fásy Ádám letartóztatott feleségét a Tisza parlamenti képviselőjével, a Facebookon próbálja tisztázni magát – "A férjemet nem Ádámnak hívják"

Különös intermezzóról számolt be a Tisza egyik parlamenti képviselője Fásy Ádám feleségének letartóztatása kapcsán.

Erre senki nem számított: összekeverték Fásy Ádám letartóztatott feleségét a Tisza parlamenti képviselőjével / Fotó: Fásy Ádám / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, szerdán a bíróság jóváhagyta Fásyné Gurzó Mária letartóztatását, akit bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítanak. A népszerű előadóművész házastársát vezetőszáron vitték a tárgyalóterembe.

A Kecskeméti Járásbíróságon történtek híre bejárta a magyar sajtót, így a magyar nyilvánosság is széles körben értesült róla. Fásyné Gurzó Mária letartóztatását egyelőre egy hónapra foganatosították.

A döntést a szökés és elrejtőzés, az eljárás befolyásolásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélyével indokolták. A feltételezések szerint az érintettek fiktív számlákkal igazolhatták, hogy határidőre elkészült a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című négyrészes dokumentumfilm első két epizódja.

A bíróság a Munkácsy Art Kft. tulajdonosának és ügyvezetőjének, Szabó Sándornak a letartóztatását is elrendelte. Mindkét gyanúsított fellebbezett, ezért a végzés nem jogerős. Szabó védője közölte, hogy ügyfele tagadja a terhére rótt bűncselekményeket, és panaszt tett a gyanúsítás ellen.

A védelem szerint az eljárásban szereplő összeget letétbe helyezték az állam javára, a társaság bankszámláját pedig zárolták. A dokumentumfilm elkészítésére egyébként a Munkácsy Art Kft. több mint 80 millió forintos támogatást igényelt a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől.

Összekeverték Fásy Ádám letartóztatott feleségét a Tisza parlamenti képviselőjével

Nagyjából itt tartott az ügy, amikor meglepő bejegyzés jelent meg a facebookon. Ezt a Tisza egyik parlamenti képviselóje tette közzé, akit szintén Gurzó Máriának hívnak. Abból, hogy ugyanaz a neve, mint Fásy Ádám feleségének, sejteni lehetett, hogy most bonyodalma származik. És így is történt.

Arról számolt be a bejegyzésében, hogy az NKA-ügy hírei miatt – amelyek szerint letartóztatták Fásy Ádám feleségét, Fásyné Gurzó Máriát – rengeteg megkeresést kapott.

Szeretnék mindenkit megnyugtatni: nem én vagyok Fásy Ádám felesége! Nem vagyok letartóztatásban és a férjemet nem Ádámnak hívják. Köszönöm az aggódó üzeneteket!

– tisztázta magát a félreértés alól a tiszás Gurzó Mária, aki egy fényképet is csatolt a poszthoz a férjéről, ezzel is bizonyítva, hogy nincs köze Fásy Ádámhoz.