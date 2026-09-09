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kecskeméti járásbíróság
rendőrség
fiktív számla

Döbbenet: vezetőszáron vitték a bíróságra Fásy Ádám feleségét – az NKA-botrány fiktív számlái miatt nyomoznak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Letartóztatta a bíróság Fásyné Gurzó Máriát, akit bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítanak. Fásy Ádám feleségét vezetőszáron vitték a tárgyalóterembe.
VG
2026.09.09, 12:47
Frissítve: 2026.09.09, 12:49

Vezetőszáron kísérték szerdán a Kecskeméti Járásbíróság tárgyalótermébe Fásy Ádám feleségét, Fásyné Gurzó Máriát, akinek a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását – írta a Telex

Fásy Ádám
Vezetőszáron vitték a bíróságra Fásy Ádám feleségét –fiktív számlák miatt nyomoznak / Fotó: Fásy Ádám / Facebook

A döntést a szökés és elrejtőzés, az eljárás befolyásolásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélyével indokolták.

A hatóságok bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják Fásynét. 

A feltételezések szerint fiktív számlákkal igazolhatták, hogy határidőre elkészült a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című négyrészes dokumentumfilm első két epizódja.

A bíróság a Munkácsy Art Kft. tulajdonosának és ügyvezetőjének, Szabó Sándornak a letartóztatását is elrendelte. Mindkét gyanúsított fellebbezett, ezért a végzés nem jogerős. Szabó védője közölte, hogy ügyfele tagadja a terhére rótt bűncselekményeket, és panaszt tett a gyanúsítás ellen. A védelem szerint az eljárásban szereplő összeget letétbe helyezték az állam javára, a társaság bankszámláját pedig zárolták.

A dokumentumfilm elkészítésére a Munkácsy Art Kft. több mint 80 millió forintos támogatást igényelt a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől. 

A cikk emlékeztet, hogy a társaságnak papíron nincs köze a Fásy családhoz, Szabó Sándornak korábban volt közös vállalkozása Fásy Ádámmal. A cég később több mint 56 millió forint értékben adott megbízásokat Fásy Ádám feleségéhez és lányához köthető vállalkozásoknak.

Fásy Zsüliett Jules Media Kft.-je 12,25 millió forint plusz áfáért vállalta az első két rész tartalomgyártását, a koncepció kidolgozását és az utómunkálatokat. A Fásyné Gurzó Mária és lánya tulajdonában álló MVSZ 2015 Kft. pedig 31,8 millió forint plusz áfáért kapcsolódott be a gyártás előkészítésébe, a forgatókönyv kidolgozásába, a stáb koordinálásába, valamint a marketingfeladatokba.

A produkció első két epizódjára 82,55 millió forintot folyósítottak az NKA egyedi támogatási keretéből. A harmadik és negyedik rész elkészítésére Hankó Balázs akkori kulturális miniszter további 89,9 millió forintot ítélt meg saját miniszteri keretéből. Az első két rész augusztusban felkerült a YouTube-ra, a folytatásról azonban egyelőre nincs hír.

Az NKA-botrány tavasszal robbant ki, amikor nyilvánosságra került egy közel 17 milliárd forint összértékű támogatási lista. Az ügyben eddig öten bűnügyi felügyeletben, négyen pedig letartóztatásban vannak.

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