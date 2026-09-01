Donald Trump most van bajban: kulcsembere mondott le a hadseregben uralkodó állapotok miatt – távozik a drónember

Driscollt 2025 februárjában erősítették meg az amerikai hadsereg élén. A forrás szerint az utóbbi időszakban egyre komolyabb aggályai voltak a hadsereg átalakításával és harckészültségével kapcsolatban. Úgy vélte, hogy Hegseth védelmi miniszer akadályozta ezeket a törekvéseket, többek között azzal, hogy eltávolította az azokért felelős tábornokokat. A hadsereg nem kívánta kommentálni a hírt, amelyet elsőként a Wall Street Journal közölt. és egyelőre a Fehér Ház sem.

Lemondott a hadseregért felelős miniszter, a Fehér Ház nem kommentálta a távozását (illusztráció)

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A Fehér Ház méltat, de nem kommentál

A Fehér Ház ugyanakkor méltatta Driscoll munkáját. Anna Kelly szóvivő szerint a miniszter „rendkívül hatékonyan” segítette Donald Trump programjának megvalósítását, többek között a hadsereg történelmi jelentőségű műveletei, a harckészültség erősítése és az ütőképesség növelése terén. Kelly kiemelte azt is, hogy Driscoll részt vett az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások támogatásában.

A Reuters forrása szerint Driscoll és Hegseth konfliktusa részben abból fakadt, hogy a hadsereg minisztere gyorsabb és rugalmasabb fegyverbeszerzést szorgalmazott, különösen az olcsóbb fegyverrendszerek irányába. Korábban élesen bírálta a nagy amerikai hadiipari vállalatokat is. „A védelmi ipari bázis szélesebb értelemben, különösen a nagy gyártók, becsapták az amerikai embereket, a Pentagont és a hadsereget” – mondta Driscoll tavaly.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő szerint Hegseth már régóta el akarta távolítani Driscollt, akit a Pentagonon belüli potenciális riválisnak tekintett.

Driscoll kapcsolata azonban JD Vance alelnökkel megnehezítette a menesztését.

Driscoll az elmúlt másfél évben a Pentagonon kívül is komolyabb szerephez jutott: Trump őt is bevonta az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokba. Ez szokatlan diplomáciai feladatnak számított egy amerikai hadseregért felelős miniszter esetében.

A konfliktus tavasszal tovább éleződött, amikor Hegseth leváltotta Randy George tábornokot, az amerikai hadsereg vezérkari főnökét. A forrás szerint a döntés Driscollt váratlanul érte, és tovább növelte a feszültséget közte és Hegseth között. Driscoll később a kongresszus előtt arról beszélt, hogy George leváltása után családjával együtt felkereste a volt tábornokot annak otthonában.