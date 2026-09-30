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Nem jött be: hiába tett feljelentést Orbán ellen Fekete-Győr András, elutasította az ügyészség – az ex-politikus tovább vagdalkozik

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Elutasította a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a Fekete-Győr András által Orbán Viktor ellen tett feljelentést, amelyet a volt miniszterelnök NVVH munkatársaival kapcsolatos kijelentései miatt nyújtott be. Fekete-Győr szerint a feljelentés elutasításáról szóló ügyészségi döntés szakmailag megalapozatlan, ezért jogi úton megtámadja azt.
VG
2026.09.30, 07:20

Váratlan és éles fordulatot vett az utóbbi hetek egyik legfeszültebb politikai-jogi csatája. Alig néhány nappal azután, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség még megerősítette a feljelentési iratok átvételét, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség elutasította a Fekete-Győr András által Orbán Viktor ellen tett feljelentést – írja az ATV.

Fővárosi Nyomozó Ügyészség elutasította a Fekete-Győr András által Orbán Viktor ellen tett feljelentést
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség elutasította a Fekete-Győr András által Orbán Viktor ellen tett feljelentést/Fotó: Bruzák Noémi

Orbán Viktor kijelentése miatt tett feljelentést

A Momentum korábbi országgyűlési képviselője a Hír TV Bayer Show című műsorában elhangzottak miatt fordult a hatóságokhoz. A volt miniszterelnök, Orbán Viktor a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársaival kapcsolatban úgy fogalmazott: „Nyomon fogjuk őket követni, minden egyes embert, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk.” A politikus álláspontja szerint a kijelentésekkel felmerült a hivatalos személy elleni erőszak előkészületének és felbujtásának gyanúja.

Fekete-Győr András az ügyfélkapun keresztül kézbesített elutasító határozat kézhezvétele után elképesztőnek és szakmailag teljes nonszensznek nevezte a döntést. 

„A döntéssel lényegében menlevelet adnak a fenyegetéseknek, azt üzenve, hogy az elszámoltatás előtt álló politikusok szabadon fenyegethetik és listázhatják az ügyeikben eljáró rendőröket, nyomozókat és ügyészeket” 

– fogalmazott közleményében Fekete-Győr.

A politikus sérelmezi, hogy az ügyészség meg sem hallgatta a volt miniszterelnököt, és szavait úgy értelmezte, mintha csupán az NVVH esetleges törvénysértéseinek felelőseit akarná számonkérni. Kiemelte azt is: a határozat épp akkor érkezett meg hozzá, amikor a Legfőbb Ügyészség közleményben ítélte el a politikusi nyomásgyakorlást, miközben az NVVH épp a bukott miniszterelnök öccséhez kötődő ügyeket is vizsgálja.

Jogi úton támadja meg a döntést

A feljelentő nehezményezi, hogy az ügyészség a listázást egyszerűen azzal intézte el, hogy a hivatal munkatársainak adatai közérdekből nyilvánosak, miközben szerinte a megfélemlítést szolgáló nyomon követést nem lehet összemosni a közérdekű adatok megismerésével.

Fekete-Győr András bejelentette: a bűnpártolónak tartott ügyészi határozatot még a héten jogi úton megtámadja a fellebviteli szervnél, egyúttal ismételten felszólította Baka András köztársasági elnököt, hogy mielőbb állítson új legfőbbügyész-jelöltet az ügyészség függetlenségének helyreállítása érdekében.

feljelentés
Fekete-Győr ­András
Orbán Viktor
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