Totális fordulat: Ausztria hivatalosan megcáfolta Magyar Pétert, semmi olyat nem tettek, amit a magyar miniszterelnök állított – ez a valóság a paksi fenékküszöbről?
Ausztria cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, hogy panaszt tett volna az Európai Bizottságnál a paksi atomerőmű hűtését biztosító védmű kapcsán. Az osztrák kormány azt közölte: Bécs nem nyújtott be panaszt a fenékküszöb miatt, a hajózás jövőjéről ugyanakkor továbbra is egyeztetnek Magyarországgal.
Valaki nem mond igazat a paksi fenékküszöbbel kapcsolatos osztrák panaszról
A történelmi szintre apadt dunai vízállás és a paksi atomerőmű hűtésének biztosítása miatt Magyarország fenékküszöböt épít Paks közelében. A műtárgy célja, hogy megemelje a folyó vízszintjét az erőmű térségében, és tartós megoldást adjon a hűtővízellátás problémájára.
Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy Ausztria az Európai Bizottsághoz fordult a beruházás miatt. Az osztrák Innovációs, Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium azonban az APA hírügynökség megkeresésére közölte:
Ausztria nem tett panaszt Brüsszelben, szemben a magyar sajtóban megjelent információkkal.
Ám az ügy ezzel korántsem került le a napirendről, ugyanis a tárca tájékoztatása szerint a budapesti székhelyű Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen kapcsolatban áll az illetékes magyar szervekkel.
Az Európai Duna Régió Stratégia keretében pedig a Duna menti államok közös álláspontot is dolgoztak ki, amit el is juttatták már a magyar közlekedési miniszterhez és Magyar Péter miniszterelnökhöz.
A Duna Bizottság az APA-nak adott állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy szorosan együttműködik a magyar hatóságokkal, és elfogadja Magyarország célját a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására.
A bizottság szerint azonban továbbra is kérdéses a műtárgy teljes folyószélességre történő kiterjesztése, valamint annak tervezett magassága. Ezért azt kérték a magyar féltől, hogy úgy módosítsa a beruházást, hogy a Dunán folyamatos maradhasson a hajózás.
A testület szerint a fenékküszöb nem jelenthet új, tartós akadályt a transzeurópai közlekedési hálózat egyik fontos dunai szakaszán. A hajózóút november végéig tartó lezárását elfogadhatatlannak tartják, mivel az jelentős gazdasági károkat okozhatna a hajózási ágazatnak és a folyami szállítást igénybe vevő vállalatoknak.
Következő lépésként közös szakértői csoport létrehozását kezdeményeznék. Ebben a magyar hatóságok, a Duna menti államok és a hajózási ágazat képviselői vennének részt, hogy áttekintsék az építkezés aktuális állapotát és a további munkálatokat.
A hajózási szakma is Brüsszelhez fordult
A belvízi hajózás és a dunai logisztika szereplőit képviselő Pro Danube International szintén megszólalt az ügyben. A szervezet nyílt levelet készített, amelyet az Európai Bizottságnak is megküldött.
A Pro Danube biztonságos, megbízható és tervezhető hajózást sürget a munkálatok idején és azok befejezése után is. Elismerik
- a rendkívüli körülményeket és
- a kritikus infrastruktúra védelmének jelentőségét,
ugyanakkor a hajózóút lezárásával és időszakos megnyitásával kapcsolatos bizonytalanság szerintük komoly nehézséget okoz a hajózási társaságoknak, a kikötőknek, az ipari szereplőknek és a logisztikai vállalkozásoknak.
Emlékezetes, hogy a kormányfő egy korábbi sajtótájékoztatóján a nyugat-magyarországi azbesztszennyezést érintő kérdésre válaszolva váratlanul bejelentette, hogy tudomása szerint Ausztria az unióhoz fordult a paksi fenékküszöb miatt. A magyar miniszterelnök állítását most az osztrák kormány tételesen cáfolta.