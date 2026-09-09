Totális fordulat: Ausztria hivatalosan megcáfolta Magyar Pétert, semmi olyat nem tettek, amit a magyar miniszterelnök állított – ez a valóság a paksi fenékküszöbről?

Ausztria cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, hogy panaszt tett volna az Európai Bizottságnál a paksi atomerőmű hűtését biztosító védmű kapcsán. Az osztrák kormány azt közölte: Bécs nem nyújtott be panaszt a fenékküszöb miatt, a hajózás jövőjéről ugyanakkor továbbra is egyeztetnek Magyarországgal.

Magyar Péter miniszterelnök a paksi fenékküszöb építési munkálatainak helyszínén. / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Valaki nem mond igazat a paksi fenékküszöbbel kapcsolatos osztrák panaszról

A történelmi szintre apadt dunai vízállás és a paksi atomerőmű hűtésének biztosítása miatt Magyarország fenékküszöböt épít Paks közelében. A műtárgy célja, hogy megemelje a folyó vízszintjét az erőmű térségében, és tartós megoldást adjon a hűtővízellátás problémájára.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy Ausztria az Európai Bizottsághoz fordult a beruházás miatt. Az osztrák Innovációs, Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium azonban az APA hírügynökség megkeresésére közölte:

Ausztria nem tett panaszt Brüsszelben, szemben a magyar sajtóban megjelent információkkal.

Ám az ügy ezzel korántsem került le a napirendről, ugyanis a tárca tájékoztatása szerint a budapesti székhelyű Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen kapcsolatban áll az illetékes magyar szervekkel.

Az Európai Duna Régió Stratégia keretében pedig a Duna menti államok közös álláspontot is dolgoztak ki, amit el is juttatták már a magyar közlekedési miniszterhez és Magyar Péter miniszterelnökhöz.

A Duna Bizottság az APA-nak adott állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy szorosan együttműködik a magyar hatóságokkal, és elfogadja Magyarország célját a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására.

A bizottság szerint azonban továbbra is kérdéses a műtárgy teljes folyószélességre történő kiterjesztése, valamint annak tervezett magassága. Ezért azt kérték a magyar féltől, hogy úgy módosítsa a beruházást, hogy a Dunán folyamatos maradhasson a hajózás.

A testület szerint a fenékküszöb nem jelenthet új, tartós akadályt a transzeurópai közlekedési hálózat egyik fontos dunai szakaszán. A hajózóút november végéig tartó lezárását elfogadhatatlannak tartják, mivel az jelentős gazdasági károkat okozhatna a hajózási ágazatnak és a folyami szállítást igénybe vevő vállalatoknak.