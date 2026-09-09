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fenékküszöb
Duna
Magyarország
Paks
Magyar Péter
Európai Unió
Ausztria

Totális fordulat: Ausztria hivatalosan megcáfolta Magyar Pétert, semmi olyat nem tettek, amit a magyar miniszterelnök állított – ez a valóság a paksi fenékküszöbről?

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A magyar miniszterelnök számára kellemtlenül gyors cáfolat érkezett Bécsből. Ausztria a paksi fenékküszöbb kapcsán nem tett panaszt az Európai Bizottságnál.
VG
2026.09.09, 07:18
Frissítve: 2026.09.09, 08:00

Ausztria cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, hogy panaszt tett volna az Európai Bizottságnál a paksi atomerőmű hűtését biztosító védmű kapcsán. Az osztrák kormány azt közölte: Bécs nem nyújtott be panaszt a fenékküszöb miatt, a hajózás jövőjéről ugyanakkor továbbra is egyeztetnek Magyarországgal.

Magyar Péter miniszterelnökDuna Paks fenékküszöb
Magyar Péter miniszterelnök a paksi fenékküszöb építési munkálatainak helyszínén. / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Valaki nem mond igazat a paksi fenékküszöbbel kapcsolatos osztrák panaszról

A történelmi szintre apadt dunai vízállás és a paksi atomerőmű hűtésének biztosítása miatt Magyarország fenékküszöböt épít Paks közelében. A műtárgy célja, hogy megemelje a folyó vízszintjét az erőmű térségében, és tartós megoldást adjon a hűtővízellátás problémájára.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy Ausztria az Európai Bizottsághoz fordult a beruházás miatt. Az osztrák Innovációs, Mobilitási és Infrastrukturális Minisztérium azonban az APA hírügynökség megkeresésére közölte:

Ausztria nem tett panaszt Brüsszelben, szemben a magyar sajtóban megjelent információkkal. 

Ám az ügy ezzel korántsem került le a napirendről, ugyanis a tárca tájékoztatása szerint a budapesti székhelyű Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen kapcsolatban áll az illetékes magyar szervekkel.

Az Európai Duna Régió Stratégia keretében pedig a Duna menti államok közös álláspontot is dolgoztak ki, amit el is juttatták már a magyar közlekedési miniszterhez és Magyar Péter miniszterelnökhöz.

A Duna Bizottság az APA-nak adott állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy szorosan együttműködik a magyar hatóságokkal, és elfogadja Magyarország célját a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására.

A bizottság szerint azonban továbbra is kérdéses a műtárgy teljes folyószélességre történő kiterjesztése, valamint annak tervezett magassága. Ezért azt kérték a magyar féltől, hogy úgy módosítsa a beruházást, hogy a Dunán folyamatos maradhasson a hajózás.

A testület szerint a fenékküszöb nem jelenthet új, tartós akadályt a transzeurópai közlekedési hálózat egyik fontos dunai szakaszán. A hajózóút november végéig tartó lezárását elfogadhatatlannak tartják, mivel az jelentős gazdasági károkat okozhatna a hajózási ágazatnak és a folyami szállítást igénybe vevő vállalatoknak.

Következő lépésként közös szakértői csoport létrehozását kezdeményeznék. Ebben a magyar hatóságok, a Duna menti államok és a hajózási ágazat képviselői vennének részt, hogy áttekintsék az építkezés aktuális állapotát és a további munkálatokat.

A hajózási szakma is Brüsszelhez fordult

A belvízi hajózás és a dunai logisztika szereplőit képviselő Pro Danube International szintén megszólalt az ügyben. A szervezet nyílt levelet készített, amelyet az Európai Bizottságnak is megküldött.

A Pro Danube biztonságos, megbízható és tervezhető hajózást sürget a munkálatok idején és azok befejezése után is. Elismerik 

  • a rendkívüli körülményeket és 
  • a kritikus infrastruktúra védelmének jelentőségét, 

ugyanakkor a hajózóút lezárásával és időszakos megnyitásával kapcsolatos bizonytalanság szerintük komoly nehézséget okoz a hajózási társaságoknak, a kikötőknek, az ipari szereplőknek és a logisztikai vállalkozásoknak.

Emlékezetes, hogy a kormányfő egy korábbi sajtótájékoztatóján a nyugat-magyarországi azbesztszennyezést érintő kérdésre válaszolva váratlanul bejelentette, hogy tudomása szerint Ausztria az unióhoz fordult a paksi fenékküszöb miatt. A magyar miniszterelnök állítását most az osztrák kormány tételesen cáfolta.

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