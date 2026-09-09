Lesz már mit vizsgálnia Unger Annának és az NVVH-nak: megtette az év legabszurdabb feljelentését a Tisza parlamenti képviselője − „Falubuszt fényképeztek Horvátországban”

Feljelentést tettem közpénz nem megfelelő felhasználásának gyanúja miatt − írta egy Facebook-bejegyzésben Néher András Győr-Moson-Sopron vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A politikus szerint felmerült annak a gyanúja, hogy a turisták által lefényképezett kisbusz nem közfeladatot látott el, ezért az esetet mindenképpen ki kell vizsgálni.

Falubuszt fényképeztek Horvátországban / Fotó: AFP / AFP

Az ügy így hamarosan az Unger Anna vezette Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz (NVVH) kerülhet.

A tengerparton fényképezték le a falubuszt

A Magyar Falu Program logójával ellátott járművet magyar turisták fotózták le a horvátországi Baska Voda községben a Grand Hotel Slavia előtt. Miután Néher András megtette a feljelentést közölte, hogy a hatóság feladata lesz kivizsgálni, hogy a kisbusz közfeladatot látott-e le.

A közpénz nem magánpénz. Az állami és önkormányzati vagyont nem lehet saját célokra használni

− írta a politikus, valamint azt is hozzátette, hogy a törvény mindenkire egyformán vonatkozik.

Kié lehet a kisbusz?

Egyelőre nem derült ki, hogy a jármű kinek a tulajdonában áll. Azt érdemes azonban figyelembe venni, hogy a Magyar Falu Program keretében egyesületek és alapítványok is kaphattak kisbuszt. A korábbi pályázatok szövegezéséből kiderül, hogy

a települési önkormányzatok, valamint

a Falusi Civil Alap segítségével egyesületek és alapítványok is pályázhattak gépjárművek beszerzését célzó támogatásokra.

Tanya- és falugondnoki buszok vásárlására jellemzően az ötezer vagy annál kevesebb lakosú települések önkormányzatai, illetve önkormányzati társulások pályázhattak, ha falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálatot működtettek, illetve vállalták annak elindítását.

A Falusi Civil Alap pedig kifejezetten egyesületek és alapítványok számára tette lehetővé a gépjárműbeszerzést.

Ehhez a szervezet székhelyének ötezer vagy annál kevesebb lakosú településen kellett lennie, valamint rendelkeznie kellett megfelelően letétbe helyezett éves beszámolóval, továbbá a jármű beszerzését civil tevékenységgel kellett indokolnia.