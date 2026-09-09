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Magyar Falu Program
feljelentés
közpénz

Lesz már mit vizsgálnia Unger Annának és az NVVH-nak: megtette az év legabszurdabb feljelentését a Tisza parlamenti képviselője − „Falubuszt fényképeztek Horvátországban”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Feljelentés érkezett egy falubusz miatt. A szóban forgó járművet magyar turisták fényképezték le egy horvát tengerparti szálloda parkolójában. Ennek alapján a Tisza Párt egyik országgyűlési képviselője a hatóságokhoz fordult mivel úgy véli közpénzzel való visszaélés történhetett.
VG
2026.09.09, 12:12

Feljelentést tettem közpénz nem megfelelő felhasználásának gyanúja miatt − írta egy Facebook-bejegyzésben Néher András Győr-Moson-Sopron vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A politikus szerint felmerült annak a gyanúja, hogy a turisták által lefényképezett kisbusz nem közfeladatot látott el, ezért az esetet mindenképpen ki kell vizsgálni.

Falubuszt fényképeztek Horvátországban
Falubuszt fényképeztek Horvátországban / Fotó: AFP /  AFP

Az ügy így hamarosan az Unger Anna vezette Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz (NVVH) kerülhet.

A tengerparton fényképezték le a falubuszt

A Magyar Falu Program logójával ellátott járművet magyar turisták fotózták le a horvátországi Baska Voda községben a  Grand Hotel Slavia előtt. Miután Néher András megtette a feljelentést közölte, hogy a hatóság feladata lesz kivizsgálni, hogy a kisbusz közfeladatot látott-e le.

A közpénz nem magánpénz. Az állami és önkormányzati vagyont nem lehet saját célokra használni

− írta a politikus, valamint azt is hozzátette, hogy a törvény mindenkire egyformán vonatkozik.

Kié lehet a kisbusz?

Egyelőre nem derült ki, hogy a jármű kinek a tulajdonában áll. Azt érdemes azonban figyelembe venni, hogy a Magyar Falu Program keretében egyesületek és alapítványok is kaphattak kisbuszt. A korábbi pályázatok szövegezéséből kiderül, hogy

  • a települési önkormányzatok, valamint
  • a Falusi Civil Alap segítségével egyesületek és alapítványok is pályázhattak gépjárművek beszerzését célzó támogatásokra.

Tanya- és falugondnoki buszok vásárlására jellemzően az ötezer vagy annál kevesebb lakosú települések önkormányzatai, illetve önkormányzati társulások pályázhattak, ha falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálatot működtettek, illetve vállalták annak elindítását.

A Falusi Civil Alap pedig kifejezetten egyesületek és alapítványok számára tette lehetővé a gépjárműbeszerzést.

Ehhez a szervezet székhelyének ötezer vagy annál kevesebb lakosú településen kellett lennie, valamint rendelkeznie kellett megfelelően letétbe helyezett éves beszámolóval, továbbá a jármű beszerzését civil tevékenységgel kellett indokolnia.

A gyakorlatban tehát kisbuszhoz juthattak például:

  • polgárőr- és önkéntes tűzoltó-egyesületek,
  • sport- és horgászegyesületek,
  • kulturális, művészeti és hagyományőrző egyesületek,
  • faluszépítő vagy településfejlesztő szervezetek,
  • karitatív, szociális vagy gyermekeket segítő egyesületek és alapítványok,
  • vadásztársaságok és más, egyesületi formában működő közösségek.

Ezt a Magyar Falu Program hivatalos összefoglalója részletesen ismerteti . A program keretében eddig 28 milliárd forint került a kistelepülési civil szervezetekhez céljaik megvalósítására, összesen mintegy 10.000 nyertes pályázat keretében.

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