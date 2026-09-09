Lesz már mit vizsgálnia Unger Annának és az NVVH-nak: megtette az év legabszurdabb feljelentését a Tisza parlamenti képviselője − „Falubuszt fényképeztek Horvátországban”
Feljelentést tettem közpénz nem megfelelő felhasználásának gyanúja miatt − írta egy Facebook-bejegyzésben Néher András Győr-Moson-Sopron vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A politikus szerint felmerült annak a gyanúja, hogy a turisták által lefényképezett kisbusz nem közfeladatot látott el, ezért az esetet mindenképpen ki kell vizsgálni.
Az ügy így hamarosan az Unger Anna vezette Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz (NVVH) kerülhet.
A tengerparton fényképezték le a falubuszt
A Magyar Falu Program logójával ellátott járművet magyar turisták fotózták le a horvátországi Baska Voda községben a Grand Hotel Slavia előtt. Miután Néher András megtette a feljelentést közölte, hogy a hatóság feladata lesz kivizsgálni, hogy a kisbusz közfeladatot látott-e le.
A közpénz nem magánpénz. Az állami és önkormányzati vagyont nem lehet saját célokra használni
− írta a politikus, valamint azt is hozzátette, hogy a törvény mindenkire egyformán vonatkozik.
Kié lehet a kisbusz?
Egyelőre nem derült ki, hogy a jármű kinek a tulajdonában áll. Azt érdemes azonban figyelembe venni, hogy a Magyar Falu Program keretében egyesületek és alapítványok is kaphattak kisbuszt. A korábbi pályázatok szövegezéséből kiderül, hogy
- a települési önkormányzatok, valamint
- a Falusi Civil Alap segítségével egyesületek és alapítványok is pályázhattak gépjárművek beszerzését célzó támogatásokra.
Tanya- és falugondnoki buszok vásárlására jellemzően az ötezer vagy annál kevesebb lakosú települések önkormányzatai, illetve önkormányzati társulások pályázhattak, ha falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálatot működtettek, illetve vállalták annak elindítását.
A Falusi Civil Alap pedig kifejezetten egyesületek és alapítványok számára tette lehetővé a gépjárműbeszerzést.
Ehhez a szervezet székhelyének ötezer vagy annál kevesebb lakosú településen kellett lennie, valamint rendelkeznie kellett megfelelően letétbe helyezett éves beszámolóval, továbbá a jármű beszerzését civil tevékenységgel kellett indokolnia.
A gyakorlatban tehát kisbuszhoz juthattak például:
- polgárőr- és önkéntes tűzoltó-egyesületek,
- sport- és horgászegyesületek,
- kulturális, művészeti és hagyományőrző egyesületek,
- faluszépítő vagy településfejlesztő szervezetek,
- karitatív, szociális vagy gyermekeket segítő egyesületek és alapítványok,
- vadásztársaságok és más, egyesületi formában működő közösségek.
Ezt a Magyar Falu Program hivatalos összefoglalója részletesen ismerteti . A program keretében eddig 28 milliárd forint került a kistelepülési civil szervezetekhez céljaik megvalósítására, összesen mintegy 10.000 nyertes pályázat keretében.