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Ledőlhet az utolsó bástya, óriási bajban Robert Fico: Orbán Viktor sorsára juthat, kirobbant a kormányválság Szlovákiában – előrehozott választás is jöhet

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Veszélybe került a szlovák kormánytöbbség, a liberális-konzervatív ellenoldal a hatalom közelébe kerülhet. Robert Fico próbálja menteni a helyzetet, nehogy kisebbségbe kerüljön. De benne van a pakliban, hogy vele is megtörténik, ami áprilisban Magyarországon a barátjával, Orbán Viktorral és elveszítheti a választást.
Hecker Flórián
2026.09.26, 07:52
Frissítve: 2026.09.26, 08:18

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken közölte, hogy baloldali patrióta kormánya elveszítheti a törvényhozásban meglévő szűk többségét egy kisebb koalíciós partneren belüli nézeteltérés miatt, ami egy évvel a választások előtt veszélyezteti a kormánya pozícióját.

Fico, Orbán Viktor
Ledőlhet az utolsó bástya, óriási bajban Robert Fico: Orbán Viktor sorsára juthat / Fotó: AFP

A Reuters beszámolója szerint Fico – aki a cikkben oroszbarát nézetekkel vádolnak, ami miatt különutasnak számít az Európai Unióban – hónapok óta próbálja elfojtani a "szélsőjobboldali, oroszbarát" Szlovák Nemzeti Pártban (SNS) zajló belharcokat.

A hírügynökség nem részletezi, miért használja ezeket a jelzőket a szlovák kormánypártokra, amelyek már csak azért is furcsák, mert Fico maga sem egy jobboldali, hanem egy szocialista párt, a Směr tagja.

Mindenestre az alapkonfliktus, hogy SNS párt elnöke, Andrej Danko követelte Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltását, akit eredetileg egyébként a saját pártja jelölt a tisztségre.

Taraba utalt rá, hogy a kabinetből való távozása után új csoportot alakíthat más kormánypárti képviselőkkel, ami

Fico kormányának a 150 fős parlamentben meglévő, mindössze háromfős többségébe kerülne.

„Az SNS ezen személyi döntése a parlamenti többség elvesztéséhez vezet” – jelentette ki Fico egy nyilatkozatban. Ezért arra kéri az SNS elnökét és Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert, akik támogatásukról biztosították a jelenlegi szlovák kormányt, hogy adjanak garanciát a többség megőrzésére.

Ledőlhet az utolsó bástya, óriási bajban Robert Fico: Orbán Viktor sorsára juthat

A Reuters azt is írta, hogy "Fico szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, és aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a NATO háborút provokálhat ki Moszkvával". Szerintük ez szembe megy a nyugati hírszerzési jelentésekkel, amelyek éppen Oroszország részéről jelentenek növekvő eszkalációs fenyegetést.

Csakhogy Fico politikáját oroszpártinak beállítani inkább a vád és a megbélyegzés kategóriájába esik. Az, hogy a szlovák kormányfő nem kívánja megszakítani országa kapcsolatait Moszkvával, nem Putyin-pártiságot jelent, hanem a racionalitás melletti kiállást. Fico nem arra figyelmeztet, hogy melyik oldal kezdeményezhet háborút a másikkal, hanem a háború fenyegetettségének növekedéséről beszél.

Visszatérve a szlovák kormányválságra, Fico pénteken kijelentette, hogy ha nem születik megállapodás a párton belül, visszavonja a Taraba felmentésére vonatkozó javaslatát, amelyet az köztársasági elnöknek nyújtott be.

Egy ilyen lépés visszadobná a labdát az SNS vezetésének, és arra kényszerítené őket, hogy vagy fogadják el Taraba maradását, vagy vonják meg a támogatást a kabinettől.

A koalíciós partneren belüli viszály legrosszabb esetben a kormány bukásához vezethet, ami – a képviselők minősített többségének döntése esetén – előrehozott választásokat is eredményezhet.

A közvélemény-kutatások szerint a kormánypártok egy választáson elveszíthetik a hatalmat a liberális és konzervatív ellenzéki pártokkal szemben, bár az eredmény felettébb bizonytalan, mivel több párt támogatottsága is a parlamenti bejutási küszöb határán mozog.

Egy ilyen szcenárió esetén bekövetkezne az, ami Magyarországon áprilisban: Robert Fico bajtársa, Orbán Viktor akkor elveszítette a választásokat, az új kormányt a Tisza alakíthatta meg. A volt magyar miniszterelnök 16 év után adta át a stafétát, míg Fico 2023-tól miniszterelnöke Szlovákiának. Előtte viszont már kétszer megválasztották, először még 2006-ban, majd 2012-2018 között is ő volt a kormányfő.

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