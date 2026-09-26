Ledőlhet az utolsó bástya, óriási bajban Robert Fico: Orbán Viktor sorsára juthat, kirobbant a kormányválság Szlovákiában – előrehozott választás is jöhet

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken közölte, hogy baloldali patrióta kormánya elveszítheti a törvényhozásban meglévő szűk többségét egy kisebb koalíciós partneren belüli nézeteltérés miatt, ami egy évvel a választások előtt veszélyezteti a kormánya pozícióját.

Ledőlhet az utolsó bástya, óriási bajban Robert Fico: Orbán Viktor sorsára juthat / Fotó: AFP

A Reuters beszámolója szerint Fico – aki a cikkben oroszbarát nézetekkel vádolnak, ami miatt különutasnak számít az Európai Unióban – hónapok óta próbálja elfojtani a "szélsőjobboldali, oroszbarát" Szlovák Nemzeti Pártban (SNS) zajló belharcokat.

A hírügynökség nem részletezi, miért használja ezeket a jelzőket a szlovák kormánypártokra, amelyek már csak azért is furcsák, mert Fico maga sem egy jobboldali, hanem egy szocialista párt, a Směr tagja.

Mindenestre az alapkonfliktus, hogy SNS párt elnöke, Andrej Danko követelte Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltását, akit eredetileg egyébként a saját pártja jelölt a tisztségre.

Taraba utalt rá, hogy a kabinetből való távozása után új csoportot alakíthat más kormánypárti képviselőkkel, ami

Fico kormányának a 150 fős parlamentben meglévő, mindössze háromfős többségébe kerülne.

„Az SNS ezen személyi döntése a parlamenti többség elvesztéséhez vezet” – jelentette ki Fico egy nyilatkozatban. Ezért arra kéri az SNS elnökét és Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert, akik támogatásukról biztosították a jelenlegi szlovák kormányt, hogy adjanak garanciát a többség megőrzésére.

Ledőlhet az utolsó bástya, óriási bajban Robert Fico: Orbán Viktor sorsára juthat

A Reuters azt is írta, hogy "Fico szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, és aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a NATO háborút provokálhat ki Moszkvával". Szerintük ez szembe megy a nyugati hírszerzési jelentésekkel, amelyek éppen Oroszország részéről jelentenek növekvő eszkalációs fenyegetést.

Csakhogy Fico politikáját oroszpártinak beállítani inkább a vád és a megbélyegzés kategóriájába esik. Az, hogy a szlovák kormányfő nem kívánja megszakítani országa kapcsolatait Moszkvával, nem Putyin-pártiságot jelent, hanem a racionalitás melletti kiállást. Fico nem arra figyelmeztet, hogy melyik oldal kezdeményezhet háborút a másikkal, hanem a háború fenyegetettségének növekedéséről beszél.