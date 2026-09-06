Veszélybe került a hazai fogászati ellátás rendkívüli intézkedéseket jelentett be a kormány
Fogászati munkacsoportot hoz létre a kormány a közfinanszírozott alapellátás régóta fennálló problémáinak rendezésére – jelentette be Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára a Facebook-oldalán.
Az államtitkár szerint a jelenlegi finanszírozás számos fogászati beavatkozásnál a tényleges költségeknek mindössze a harmadát fedezi. Eközben jelentősen megemelkedtek a felhasznált anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartásának és a dolgozók bérezésének költségei.
A kialakult helyzet miatt egyre nehezebb fenntartani a fogorvosi praxisokat, ami már a betegek ellátáshoz való hozzáférését is veszélyeztetheti.
Porpáczy Krisztina közölte: szeptember 3-án meghallgatták a Fogászati alapellátás petíció képviselőit, akikkel áttekintették a legsürgetőbb problémákat. Az egyeztetést követően több kérdésben is döntés született.
- A kormány megemeli a fiatal fogorvosok után járó bértámogatást, annak pontos összegét azonban csak később ismertetik. Az intézkedés célja, hogy vonzóbbá tegyék a közfinanszírozott fogászati ellátást, és segítsék a praxisok utánpótlását.
- A tervek szerint országosan elérhetővé teszik a fogászati ügyeleti ellátást is, hogy sürgős esetekben lakóhelytől függetlenül mindenki hozzájuthasson a szükséges kezeléshez.
- Rendezni kívánják az iskolafogorvosok helyzetét is. Ennek részeként felszámolnák a bértámogatásban és a praxisjogokban fennálló egyenlőtlenségeket.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a fogászati finanszírozás egészének átalakítása hosszabb és összetettebb folyamat lesz. Ehhez először fel kell mérni az egyes beavatkozások tényleges költségeit.
A felülvizsgálat a fogászati szakellátás egészére kiterjedhet, így áttekintik egyebek mellett a fogszabályozás, a szájsebészet és a fogágybetegségekkel foglalkozó parodontológia finanszírozási, illetve praxisjogi helyzetét is.
A létrehozandó fogászati munkacsoport állandó szakmai műhelyként működik majd. A testületben gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek közösen készítik elő a szükséges változtatásokat.
A munkacsoportba a Fogászati alapellátás petíció képviselőit is meghívták. A szeptember 3-i egyeztetésen Poncz Róbert, Barta Judit és Nagy Ákos fogorvos, valamint Gurzó Mária, a Tisza Párt országgyűlési képviselője vett részt.
Az államtitkár mellett jelen volt Darvai László helyettes államtitkár, Gilly Gyula politikai főtanácsadó és Dul Zoltán országos kollegiális vezető fogorvos is.