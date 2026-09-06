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egészségügyi minisztérium
fogászati ellátás
államtitkár

Veszélybe került a hazai fogászati ellátás rendkívüli intézkedéseket jelentett be a kormány

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Egyre nehezebb fenntartani a közfinanszírozott fogorvosi praxisokat, ezért átfogó intézkedéscsomagot készít elő a kormány. Emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskolafogászok helyzetét.
VG
2026.09.06, 16:57
Frissítve: 2026.09.06, 17:20

Fogászati munkacsoportot hoz létre a kormány a közfinanszírozott alapellátás régóta fennálló problémáinak rendezésére – jelentette be Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára a Facebook-oldalán.

20210105 Békéscsaba Dentál fogászatnál speciális légtisztítót használnak Fotó: Imre György IGY Békés Megyei Hírlap
Veszélyben a hazai fogászat /Fotó: Imre György / Békés Megyei Hírlap

Az államtitkár szerint a jelenlegi finanszírozás számos fogászati beavatkozásnál a tényleges költségeknek mindössze a harmadát fedezi. Eközben jelentősen megemelkedtek a felhasznált anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartásának és a dolgozók bérezésének költségei.

A kialakult helyzet miatt egyre nehezebb fenntartani a fogorvosi praxisokat, ami már a betegek ellátáshoz való hozzáférését is veszélyeztetheti.

Porpáczy Krisztina közölte: szeptember 3-án meghallgatták a Fogászati alapellátás petíció képviselőit, akikkel áttekintették a legsürgetőbb problémákat. Az egyeztetést követően több kérdésben is döntés született.

  • A kormány megemeli a fiatal fogorvosok után járó bértámogatást, annak pontos összegét azonban csak később ismertetik. Az intézkedés célja, hogy vonzóbbá tegyék a közfinanszírozott fogászati ellátást, és segítsék a praxisok utánpótlását.
  • A tervek szerint országosan elérhetővé teszik a fogászati ügyeleti ellátást is, hogy sürgős esetekben lakóhelytől függetlenül mindenki hozzájuthasson a szükséges kezeléshez.
  • Rendezni kívánják az iskolafogorvosok helyzetét is. Ennek részeként felszámolnák a bértámogatásban és a praxisjogokban fennálló egyenlőtlenségeket.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a fogászati finanszírozás egészének átalakítása hosszabb és összetettebb folyamat lesz. Ehhez először fel kell mérni az egyes beavatkozások tényleges költségeit.

A felülvizsgálat a fogászati szakellátás egészére kiterjedhet, így áttekintik egyebek mellett a fogszabályozás, a szájsebészet és a fogágybetegségekkel foglalkozó parodontológia finanszírozási, illetve praxisjogi helyzetét is.

A létrehozandó fogászati munkacsoport állandó szakmai műhelyként működik majd. A testületben gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek közösen készítik elő a szükséges változtatásokat.

A munkacsoportba a Fogászati alapellátás petíció képviselőit is meghívták. A szeptember 3-i egyeztetésen Poncz Róbert, Barta Judit és Nagy Ákos fogorvos, valamint Gurzó Mária, a Tisza Párt országgyűlési képviselője vett részt.

Az államtitkár mellett jelen volt Darvai László helyettes államtitkár, Gilly Gyula politikai főtanácsadó és Dul Zoltán országos kollegiális vezető fogorvos is.

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