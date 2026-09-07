Forsthoffer Ágnes hétfő éjjel bejelentette: súlyosan megbüntette Torockai Lászlót – ilyen még nem történt a Tisza kormányzása alatt

Ahogyan az várható volt, Forsthoffer Ágnes nem hagyta annyiban a hétfőn a parlamentben lezajlott jelenetet, amikor Toroczkai László keményen nekiment Magyar Péternek.

Forsthoffer Ágnes hétfő éjjel bejelentette: súlyosan megbüntette Torockai Lászlót / Fotó: Illyés Tibor

A Mi Hazánk elnökének felindulása nem volt előzmény nélküli. Magyar Péter egy korábbi megszólalásában arra utalt, hogy Torockai a Fidesz-kormány alatt a saját céges ügyei miatt járt be lobbizni a minisztériumokba és közben nem vette észre, milyen nagy a létszámhiány a rendőrségnél.

Az ellenzéki politikus később emiatt személyes érintettség okán szót kért. Először még higgadtan felszólította a miniszterelnököt, hogy vagy bizonyítsa az állítást, vagy pedig kérjen bocsánatot.

Ám amikor Magyar Péter váratlanul elindult az ülésteremből, ráadásul Toroczkai László elmondása szerint közben odakiabált neki, hogy mit fog tenni, ha nem kér bocsánatot („Mert ha nem, akkor mit csinálsz, akkor mi lesz?”), hangnemet váltott és kifejezetten indulatosan rászólt a kormányfőre, hogy

ne meneküljön undorító, gyáva féregként.

Az esetet követően Forsthoffer Ágnes házelnök jelezte, hogy a történteket ki fogja vizsgálni és következményeket helyezett kilátásba. A jelenetet a Hír TV is rögzítette.

Forsthoffer Ágnes hétfő éjjel bejelentette: súlyosan megbüntette Torockai Lászlót

Ennek valósággá válására nem sokat kellett várni, hétfő éjjel ugyanis Forsthoffer Ágnes súlyosan megbüntette Toroczkai Lászlót. "Ma egyes képviselők viselkedése a parlamenti ülésen méltatlan volt az Országgyűléshez. Folyamatos bekiabálások, hangos társalgás, hangzavar nehezítette a munkát" – kezdte a facebookon közzétett bejegyzését.

Azzal folytatta, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője a napirend előtti felszólalásokat követően személyes érintettség okán szót kért.

Ennek során elfogadhatatlan kifejezéseket használva Alaptörvényben biztosított alapjogot sértett.

Határozottan elutasítok minden olyan megnyilvánulást az Országgyűlés ülésein, amely az emberi méltóságot bárkivel szemben súlyosan sérti. Az imént értesítést küldtem frakcióvezető úrnak a döntésemről,

amely szerint őt az Országgyűlés e heti üléséről kizárom

– jelentette be. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Mi Hazánk plitikusa a szavazások kivételével nem vehet részt a plenáris ülésen. Ilyen a tiszás parlamenti ciklusban még nem következett be. Forsthoffer Ágnes megjegyezte, hogy őszintén sajnálja, hogy erre sort kellett keríteni.