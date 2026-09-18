Eddig erről nem beszéltek Magyarországon, de kiderült: Forsthoffer Ágnes szénné alázta az ukránokat és ezt most már nem hagyták szó nélkül – "Magyar büntetés Kijevnek"
Magyar büntetés Ukrajna számára: hogyan próbálja Magyar Péter megalázni Kijevet, és mit érdemes tenni ezzel kapcsolatban? – ezzel a címmel jelent meg egy hosszú, tényfeltáró jellegű írás az egyik legnagyobb befolyással bíró ukrán lapban.
Az Eurointegration.com ebben több olyan információt is nyilvánosságra hozott a magyar-ukrán viszony alakulásáról, amelyek eddig nem voltak ismertek a magyar nyilvánosság előtt, Magyar Péterék ugyanis ezekről nem számoltak be.
Így például – bár a Tisza-kormány ma két órán át tartott kormányzati sajtótájékoztató – nem volt ismert, hogy szeptember 18-án, ma, Ukrajnában az Ivano-frankivszki helyszínnel összehívták a „Kárpáti Kezdeményezés” első csúcstalálkozóját. Ez a kárpátmelléki régió legjelentősebb gazdasági és kulturális központja.
Ukrajna és Zelenszkij elnök kezdeményezésére szinte az összes érintett állam vezetői vagy felsővezetői ellátogattak, így
- Lengyelország,
- Szlovákia,
- Románia,
- Szerbia,
- Csehország
- és Ausztria.
Egyetlen kivétel akadt, Magyarország, amely pusztán a kijevi nagykövet-helyettesét küldte a találkozóra a Kárpátaljával szomszédos vidékre. Az ukrán lap szerint "Magyar Péter magyar miniszterelnök Kijev többszöri meghívása ellenére figyelmen kívül hagyta az eseményt."
Csakhogy nem ez volt a legnagyobb megalázás Ukrajnának. A beszámoló szerint egészen hihetetlen volt, ahogy a magyar hatóságok az ukrán féllel kommunikáltak a látogatás előkészítése során. Ez pedig az Eurointegration szerint komoly kérdéseket vet fel a Tisza-kormány valódi szándékaival kapcsolatban.
Forsthoffer Ágnes szénné alázta az ukránokat
Ugyanis történt egy súlyos diplomáciai pofon, amelyet Budapest még a múlt héten osztott ki Kijevnek. Magyarországon erről egy szó sem esett eddig, és az ukrán tisztviselők is inkább elhallgatták az ügyet a nyilvánosság elől, ugyannakor az ukrán parlamentben pontosan értesültek róla.
Egészen pontosan arról van szó, hogy Forsthoffer Ágnes, a magyar Országgyűlés házelnöke megalázta Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnököt, ráadásul kétszer is.
Sztefancsuk Budapestre készült ellátogatni, ez be is jelentették. Erre az ukrán sajtó elmondása szerint olyasmi következett, amit elképzelni is nehéz. Forstoffer Ágnes ugyanis egyszerűen visszautasította a találkozót ukrán kollégájával és ugyanígy járt el a magyar tisztségviselők mindegyike.
Néhány nappal később Sztefancsuk ismét érintette Budapestet, amikor a G7-találkozóról tartott hazafelé, ám ekkor ugyancsak elutasították a fogadását.
Figyelemreméltó, hogy a magyarok lépései ellenére az ukrán házelnök csapatában úgy döntöttek, nem élezik ki a konfliktust. A sajtómegkeresésre adott válaszukban kifejezetten elkerülték a magyar elutasítás említését. Azt viszont kiemelték, hogy korábban, közvetlenül a tisztségbe való megválasztása után Forsthoffer Ágnes maga hívta meg látogatás céljából ukrán kollégáját.
Ez a részlet pedig különösen érthetetlenné teszi Ukrajna számára mostani bánásmódot. Szefancsukék mindenestre azt állították, hogy továbbra is próbálnak megállapodni a találkozóról a magyar házelnökkel.
Hálásak vagyunk a magyar oldalnak a hivatalos meghívásért Budapestre. Ugyanakkor készek vagyunk fogadni Forstoffer Ágnest Kijevben, vagy a felek beleegyezésével bármely más ukrán városban – nyilatkozta Vadim Kolodijcsuk, a házelnök szóvivője.
A háttérben azonban az ukrán újságíróknak már sokkal keményebb megállapításokat tettek ukrán parlamenti képviselők, akik közül sokan a történteket demonstratív pofonként értékelték.
Magyarázzák a magyarok, mit tett Forsthoffer Ágnes, de az ukránok nem hiszik
Magyar források, illetve a helyzet tisztázását kérő európai partnereknek azzal magyarázták a kialakult helyzetet Ukrajna felé, hogy Forsthoffer Ágnes lépése nem a Tisza-kormány Ukrajnához való hozzáállása miatt következett be. Budapesten állítólag elvi döntést hoztak: először a vezetők, vagyis Zelenszkij és Magyar Péter találkozójának kell létrejönnie.
Csakhogy az ukrán fél szerint mindez ellentmond a diplomácia klasszikus szabályainak. A nemzetközi kapcsolatokban létezik ugyanis egy univerzális alapvetés: ahhoz, hogy a vezetők találkozója sikeres legyen, elő kell készíteni azt. A megállapodásokat – legalábbis nagy vonalakban – egyeztetni kell, és csak ezt követően találkoznak a vezetők, hogy egyeztessék a politikailag érzékeny részleteket.
Vagyis a vezetők közötti tartalmi tárgyalásokat mindig alacsonyabb szintű találkozóknak kell megelőzniük. A házelnökök találkozója szerintük az előkészületi folyamat teljesen helyénvaló állomása lett volna.
Olyan feltételezés is megjelent, hogy a botrány oka a magyar miniszterelnök tapasztalatlansága, hogy Magyar Péter még mindig nem érti, hogyan működik a diplomácia és ezért nincs logika a döntéseiben.
Ám az ukrán lap ezt a szecenáriót se fogadja el. Szerinte az új magyar vezetés tudatosan törekszik az Ukrajnával való kapcsolatok kiélezésére. Mostanra már ismert, hogy a Zelenszkij-Magyar Péter csúcstalálkozót a „Kárpátok Kezdeményezés” időpontjára tervezték.
Erről a tárgyalások valóban zajlottak Budapesttel. A magyar oldal nem válaszolt elutasítóan Kijevnek, de az elutasítás hiánya még nem jelent beleegyezést. Források szerint még két nappal a csúcstalálkozó kezdete előtt sem mondta le a részvételt a magyar miniszterelnök hivatala, egyszerűen csak nem válaszoltak.
Ukrajna csak onnan sejtette, hogy Magyar Péter nem megy el, hogy szerda a magyar kormányfő kiposztolta a Facebookra, hogy szeptember 19-én Pécsen folytatja az országjárását. Ez pedig összeegyeztethetelen volt a Kárpát-országok találkozójának programjával.