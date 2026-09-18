Eddig erről nem beszéltek Magyarországon, de kiderült: Forsthoffer Ágnes szénné alázta az ukránokat és ezt most már nem hagyták szó nélkül – "Magyar büntetés Kijevnek"

Magyar büntetés Ukrajna számára: hogyan próbálja Magyar Péter megalázni Kijevet, és mit érdemes tenni ezzel kapcsolatban? – ezzel a címmel jelent meg egy hosszú, tényfeltáró jellegű írás az egyik legnagyobb befolyással bíró ukrán lapban.

Eddig erről nem beszéltek Magyarországon, de kiderült: Forsthoffer Ágnes szénné alázta az ukránokat / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Eurointegration.com ebben több olyan információt is nyilvánosságra hozott a magyar-ukrán viszony alakulásáról, amelyek eddig nem voltak ismertek a magyar nyilvánosság előtt, Magyar Péterék ugyanis ezekről nem számoltak be.

Így például – bár a Tisza-kormány ma két órán át tartott kormányzati sajtótájékoztató – nem volt ismert, hogy szeptember 18-án, ma, Ukrajnában az Ivano-frankivszki helyszínnel összehívták a „Kárpáti Kezdeményezés” első csúcstalálkozóját. Ez a kárpátmelléki régió legjelentősebb gazdasági és kulturális központja.

Ukrajna és Zelenszkij elnök kezdeményezésére szinte az összes érintett állam vezetői vagy felsővezetői ellátogattak, így

Lengyelország,

Szlovákia,

Románia,

Szerbia,

Csehország

és Ausztria.

Egyetlen kivétel akadt, Magyarország, amely pusztán a kijevi nagykövet-helyettesét küldte a találkozóra a Kárpátaljával szomszédos vidékre. Az ukrán lap szerint "Magyar Péter magyar miniszterelnök Kijev többszöri meghívása ellenére figyelmen kívül hagyta az eseményt."

Csakhogy nem ez volt a legnagyobb megalázás Ukrajnának. A beszámoló szerint egészen hihetetlen volt, ahogy a magyar hatóságok az ukrán féllel kommunikáltak a látogatás előkészítése során. Ez pedig az Eurointegration szerint komoly kérdéseket vet fel a Tisza-kormány valódi szándékaival kapcsolatban.

Forsthoffer Ágnes szénné alázta az ukránokat

Ugyanis történt egy súlyos diplomáciai pofon, amelyet Budapest még a múlt héten osztott ki Kijevnek. Magyarországon erről egy szó sem esett eddig, és az ukrán tisztviselők is inkább elhallgatták az ügyet a nyilvánosság elől, ugyannakor az ukrán parlamentben pontosan értesültek róla.

Egészen pontosan arról van szó, hogy Forsthoffer Ágnes, a magyar Országgyűlés házelnöke megalázta Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnököt, ráadásul kétszer is.

Sztefancsuk Budapestre készült ellátogatni, ez be is jelentették. Erre az ukrán sajtó elmondása szerint olyasmi következett, amit elképzelni is nehéz. Forstoffer Ágnes ugyanis egyszerűen visszautasította a találkozót ukrán kollégájával és ugyanígy járt el a magyar tisztségviselők mindegyike.