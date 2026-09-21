Ez már a Patrióták legerősebb emberének is sok volt: kíméletlenül megüzente Putyinnak, hogy túl messzire ment – „Soha nem fogjuk eltűrni”

A francia Nemzeti Tömörülés vezetői szombaton elítélték Oroszországot egy szokatlan hangvételű közös nyilatkozatban, miközben fokozódnak a Moszkvának tulajdonított hibrid támadások és egyéb provokációk – számolt be róla a Politico.

Marine Le Pen (k) szerint nem szabad hagyni, hogy Oroszország francia érdekeket sértsen / Fotó: AFP

„Soha nem fogjuk eltűrni, hogy egy külföldi hatalom – jelen esetben Oroszország – megfélemlítéssel, fenyegetésekkel, destabilizációval vagy pszichológiai nyomásgyakorlással közvetlenül vagy közvetve megpróbálja diktálni hazánk politikáját” – fogalmazott közös nyilatkozatában Jordan Bardella, a párt elnöke és Marine Le Pen elnökjelölt.

A nyilatkozat kitér arra is, hogy Oroszország lefoglalta több, az országban továbbra is működő vállalat vagyonát, köztük a francia Auchan kiskereskedelmi vállalatét és a svájci élelmiszer- és italipari óriás, a Nestlé vagyonának egy részét. Bardella és Le Pen szerint ez a lépés Franciaország és Európa nemzeteinek érdekei elleni ellenséges cselekedet, amelyet határozottan el kell ítélni.

A nyilatkozat ugyanakkor azután született, hogy Emmanuel Macron francia elnök pénteken egy válságtanácskozást vezetett, amelyen az ország politikai vezetői – köztük Bardella – tájékoztatást kaptak az orosz-ukrán háború, valamint a közel-keleti konfliktus jelentette fenyegetésekről.

Le Pen és Bardella kitért az augusztusi, a lipcsei repülőtér ellen végrehajtott dróntámadásra is, amelyet a német hatóságok Oroszországnak tulajdonítottak. „Semmilyen provokáció, titkos művelet vagy destabilizációs kísérlet nem vezethet oda, hogy Franciaország elősegítse Oroszország ukrajnai háborús céljainak megvalósítását” – írták a szélsőjobboldali politikusok.

Csökkenhetnek a törésvonalak a francia párton belül

A nyilatkozat a párton belüli ritka egység jele, hiszen a Nemzeti Tömörülésen belül megosztottság alakult ki arról, hogy a Kremlt ellenségként kell-e kezelni. Oroszország 2022-es, teljes körű ukrajnai inváziója felszínre hozta a mozgalmon belüli törésvonalakat. Le Pen történelmileg jóval kedvezőbb álláspontot képviselt Oroszországgal szemben. Korábban találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, pártja pedig 9,4 millió eurós hitelt vett fel egy cseh–orosz banktól, amelynek kapcsolatai voltak a Kremlhez. A hitelt azóta visszafizették. Az Európai Parlament képviselője, Bardella ezzel szemben nagyobb hangsúlyt helyezett arra, hogy Oroszországot Franciaországra és Európára leselkedő fenyegetésként mutassa be.