Ez már a Patrióták legerősebb emberének is sok volt: kíméletlenül megüzente Putyinnak, hogy túl messzire ment – „Soha nem fogjuk eltűrni”
A francia Nemzeti Tömörülés vezetői szombaton elítélték Oroszországot egy szokatlan hangvételű közös nyilatkozatban, miközben fokozódnak a Moszkvának tulajdonított hibrid támadások és egyéb provokációk – számolt be róla a Politico.
„Soha nem fogjuk eltűrni, hogy egy külföldi hatalom – jelen esetben Oroszország – megfélemlítéssel, fenyegetésekkel, destabilizációval vagy pszichológiai nyomásgyakorlással közvetlenül vagy közvetve megpróbálja diktálni hazánk politikáját” – fogalmazott közös nyilatkozatában Jordan Bardella, a párt elnöke és Marine Le Pen elnökjelölt.
A nyilatkozat kitér arra is, hogy Oroszország lefoglalta több, az országban továbbra is működő vállalat vagyonát, köztük a francia Auchan kiskereskedelmi vállalatét és a svájci élelmiszer- és italipari óriás, a Nestlé vagyonának egy részét. Bardella és Le Pen szerint ez a lépés Franciaország és Európa nemzeteinek érdekei elleni ellenséges cselekedet, amelyet határozottan el kell ítélni.
A nyilatkozat ugyanakkor azután született, hogy Emmanuel Macron francia elnök pénteken egy válságtanácskozást vezetett, amelyen az ország politikai vezetői – köztük Bardella – tájékoztatást kaptak az orosz-ukrán háború, valamint a közel-keleti konfliktus jelentette fenyegetésekről.
Le Pen és Bardella kitért az augusztusi, a lipcsei repülőtér ellen végrehajtott dróntámadásra is, amelyet a német hatóságok Oroszországnak tulajdonítottak. „Semmilyen provokáció, titkos művelet vagy destabilizációs kísérlet nem vezethet oda, hogy Franciaország elősegítse Oroszország ukrajnai háborús céljainak megvalósítását” – írták a szélsőjobboldali politikusok.
Csökkenhetnek a törésvonalak a francia párton belül
A nyilatkozat a párton belüli ritka egység jele, hiszen a Nemzeti Tömörülésen belül megosztottság alakult ki arról, hogy a Kremlt ellenségként kell-e kezelni. Oroszország 2022-es, teljes körű ukrajnai inváziója felszínre hozta a mozgalmon belüli törésvonalakat. Le Pen történelmileg jóval kedvezőbb álláspontot képviselt Oroszországgal szemben. Korábban találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, pártja pedig 9,4 millió eurós hitelt vett fel egy cseh–orosz banktól, amelynek kapcsolatai voltak a Kremlhez. A hitelt azóta visszafizették. Az Európai Parlament képviselője, Bardella ezzel szemben nagyobb hangsúlyt helyezett arra, hogy Oroszországot Franciaországra és Európára leselkedő fenyegetésként mutassa be.
Le Pen – aki azt reméli, hogy jövőre Macron utódjaként Franciaország elnöke lehet – támogatja, hogy katonai felszerelést szállítsanak Ukrajnának, ugyanakkor kizárta további pénzügyi támogatást, miközben Kijev továbbra is igyekszik visszaverni Oroszország folytatódó támadását.
A Nemzeti Tömörülés várhatóan az év vége előtt hozza nyilvánosságra választási programját, amely várhatóan tisztázhatja a párt Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos álláspontját is.
Államosítják az Auchant és a Nestlét – új oligarcha-hálózat épül Putyin évek óta nem látott méretű vagyonátvétele után
Oroszország átvette az irányítást a svájci élelmiszeripari óriás, a Nestlé, valamint a francia Auchan áruházlánc helyi vállalkozásai felett. Ez a Kreml legalább 2024 óta végrehajtott legnagyobb külföldi vállalati vagyonátvétele. Vlagyimir Putyin elnök elrendelte, hogy a vállalatok oroszországi érdekeltségeit ideiglenesen az AO L.E.V. Menedzsment nevű társaság igazgatása alá helyezzék – derül ki az ország hivatalos jogi portálján csütörtök késő este közzétett rendeletből, amelyet a Bloomberg vett észre.
A Kreml Nestlével és Auchannal szembeni váratlan lépése jól mutatja, hogy egyre nehezebb üzleti környezettel szembesülnek az Oroszországban maradó nemzetközi vállalatok. Több mint ezer cég hagyta el az országot, miután Putyin 2022-ben elrendelte Ukrajna teljes körű invázióját, Moszkvát pedig több körben nemzetközi szankciókkal sújtották.
Számos nagyvállalat – köztük a PepsiCo, a Mondelez International, és a Raiffeisen Bank International – ugyanakkor továbbra is működik Oroszországban az egyre szigorúbb korlátozások mellett.