Valóságos sokkban az uniós diplomaták: Macron levetetné a szankciós listáról az orosz üzletembert, már a horvátok és az olaszok is csatlakoztak a blokkhoz
Franciaország egy orosz-üzbég oligarcha, Aliser Uszmanov uniós szankciós listáról való levételét próbálja elérni, miközben Párizs több, Azerbajdzsánban fogva tartott francia állampolgár kiszabadításáról tárgyal. Az Aliser Uszmanov elleni szankciók feloldásának francia követelése miatt egyelőre az egész uniós szankciós csomag meghosszabbítása is veszélybe került.
Franciaország egyre nagyobb nyomást gyakorol uniós partnereire, hogy Aliser Uszmanov orosz-üzbég milliárdost vegyék le az Oroszországgal szembeni szankciós listáról. A Financial Times szerint Párizs a követelést egy olyan alku részeként próbálja érvényesíteni, amelyben több, Azerbajdzsánban fogva tartott francia állampolgár szabadon engedését szeretné elérni.
A francia lépés alaposan felkavarta az uniós diplomatákat. Franciaország és Szlovákia hétfőn megakadályozta az Oroszország elleni korlátozások teljes, egyéves meghosszabbítását, amíg nem születik megállapodás Uszmanov ügyében. A mintegy 2600 magánszemélyt és szervezetet érintő szankciós rendszert ezért egyelőre mindössze egy héttel hosszabbították meg, hogy legyen idő a további egyeztetésre.
A Financial Times szerint a kérelmet ezután Horvátország és Olaszország is támogatta, hogy kompromisszumra jussanak, és lehetővé tegyék az Oroszországhoz köthető más személyek és vállalatok elleni szankciók meghosszabbítását. A legtöbb uniós tagállam továbbra is ellenzi Uszmanov eltávolítását a listáról.
Franciaország a magyar példát követi
Ha szerdáig nincs megállapodás, az egész szankciós lista veszélybe kerülhet. A francia követelést az egyik uniós diplomata egyenesen „megdöbbentőnek” nevezte, különösen azért, mert korábban elsősorban Orbán-kormány és Robert Fico Szlovákiája alkalmazott hasonló vétós taktikát, amikor orosz üzletemberek szankcióinak feloldását próbálta elérni.
Párizs hivatalosan nem erősítette meg a fogolyalku részleteit. Egy francia diplomata ugyanakkor azt mondta, hogy Franciaországnak „konkrét nemzetbiztonsági érdeke” fűződik ahhoz, hogy pozitívan reagáljon azokra a nemzetközi partnerekre, akik Uszmanov ügyében megkeresték.
Az üzletember ellen az Európai Unió azért vezetett be szankciókat, mert a megfogalmazás szerint különösen szoros kapcsolatokat ápol Vlagyimir Putyinnal, és olyan üzletemberek közé tartozik, akiknek pozíciója az orosz elnök akaratától függ. Uszmanov vitatja a szankciók jogalapját, és több európai országban is megtámadta az intézkedéseket.
A francia alku azonban más uniós országok számára is lehetőséget teremthet.
Luxemburg jelezte: ha Uszmanov lekerül a listáról, akkor Mihail Fridman orosz milliárdos szankcióinak feloldását is szeretné elérni.
Az ügy azért különösen érzékeny, mert a mostani alku lenne az első olyan eset, amikor egy fogoly szabadon engedését közvetlenül összekötik az Ukrajna elleni háború miatt bevezetett uniós szankciók enyhítésével. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben arra szólította fel az EU-t, hogy ne adjon könnyítést Uszmanovnak és más, Putyinhoz kötődő orosz oligarcháknak.
Macron uniós kerékkötőnek állt Fico mellé: Orbán Viktor nem tudta levetetni a szankciós listáról az orosz milliárdost, most ők akarják
Bot került az uniós küllők közé, mindjárt kettő is: Robert Fico mellé Emmanuel Macron. A szankciós lista oroszok ellen ma lejár, és nem tudták meghosszabbítani egy évvel, ahogy szerették volna, mert a szlovákok és a franciák is ugyanazt tették, amit korábban Orbán Viktor – ráadásul ugyanarról a két szankcionált személyről van szó.