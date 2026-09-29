Rendkívüli

Rendkívüli döntés született: az EU nézni se bírja, mit tesz Magyarország Ukrajnával, újabb vétót adtunk Zelenszkijéknek – most már mindenki tudja, hogy Magyar Péter áll a háttérben

Deviza
EUR/HUF366,3 -0,26% USD/HUF322,89 0% GBP/HUF427,35 -0,17% CHF/HUF387,45 -0,19% PLN/HUF83,86 -0,19% RON/HUF69,4 -0,27% CZK/HUF15,01 -0,3% EUR/HUF366,3 -0,26% USD/HUF322,89 0% GBP/HUF427,35 -0,17% CHF/HUF387,45 -0,19% PLN/HUF83,86 -0,19% RON/HUF69,4 -0,27% CZK/HUF15,01 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 037,12 -0,75% MTELEKOM2 546 -0,55% MOL5 120 -2,15% OTP44 060 -0,09% RICHTER12 320 -0,65% OPUS282 -2,84% ANY6 220 -0,8% AUTOWALLIS124,5 +0,4% WABERERS4 270 -1,64% BUMIX9 079,57 -0,61% CETOP4 942,25 -0,75% CETOP NTR3 171,41 -0,72% BUX148 037,12 -0,75% MTELEKOM2 546 -0,55% MOL5 120 -2,15% OTP44 060 -0,09% RICHTER12 320 -0,65% OPUS282 -2,84% ANY6 220 -0,8% AUTOWALLIS124,5 +0,4% WABERERS4 270 -1,64% BUMIX9 079,57 -0,61% CETOP4 942,25 -0,75% CETOP NTR3 171,41 -0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Közölték a kamionosok a követeléseiket a Tisza-kormánnyal, Vitézy Dávid azonnali intézkedést hozott: ez nem lesz elég a tüntetés leállításához – Kapitány Istvánnak és Kármán Andrásnak pénzt kell adnia

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Napokon belül a kormány elé kerülnek a jövedékiadó-visszatérítésre és az útdíjterhek enyhítésére vonatkozó javaslatok. A fuvarozók demonstrációról is dönthetnek, ha az egyeztetések nem hoznak kézzelfogható eredményt.
VG
2026.09.29, 13:23
Frissítve: 2026.09.29, 14:06

Október 7-én tárgyalja a kormány a fuvarozók jövedékiadó-visszatérítésre és az útdíjterhek enyhítésére vonatkozó javaslatait. Az érdekképviseletek október 9-ig kapnak hivatalos választ – közölte keddi Facebook-bejegyzésében a NiT Hungary a három miniszterrel folytatott egyeztetés után. 

Vitézy Dávid, Kapitány István fuvarozók
A fuvarozók demonstrációról is dönthetnek, ha az egyeztetések nem hoznak kézzelfogható eredményt / lFotó: AFP

A Logisztikai Ágazati Koordinációs Munkacsoport rendkívüli ülésén 

  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, 
  • Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, 
  • valamint Kármán András pénzügyminiszter 

tárgyalt a közúti és vasúti áruszállítás képviselőivel. 

A fuvarozói szervezetek adatokkal és a vállalkozások működési tapasztalataival mutatták be a növekvő költségek, a likviditási gondok és a romló versenyképesség hatásait. Korábban 

a jövedékiadó-visszatérítését, az útdíj csökkentését és piacvédelmi intézkedéseket is kértek a kormánytól.

A NiT Hungary tájékoztatása szerint Vitézy Dávid azonnali fokozott közúti ellenőrzéseket rendelt el a tisztességtelenül működő szereplők kiszűrésére, különös figyelemmel a román és a szerb határ térségére. 

A tranzitút-hálózat, a 20 tonnás korlátozó táblák és a kamionstop szabályainak felülvizsgálatáról a minisztérium az október 1-jei munkacsoportülésen tesz javaslatokat. Ezekben a kérdésekben már akkor döntés születhet.

Vitézy Dávid a Facebook-bejegyzésében azt írta: a fuvarozók számára a következő hónapok kritikusak. A kormány részéről rövid távú segítséget és a hazai fuvarozók piaci részesedését védő hosszabb távú intézkedéseket ígért; a minisztériumok és a szakmai szervezetek ősszel folytatják az egyeztetéseket.

A pénzügyi könnyítésekről egyelőre nem született döntés. A NiT Hungary közlése szerint a három fuvarozói érdekképviselet megvárja az október 9-ig ígért választ, majd annak tartalma alapján dönt a következő lépésekről. A demonstráció lehetőségét továbbra is fenntartják.

A fuvarozók a közvetlen segítségen túl a működési költségek és az adminisztratív terhek csökkentését is szorgalmazzák, ezekről két héten belül érdemi döntést szeretnének. 

A szervezetek jelezték: ha a tárgyalássorozat nem hoz kézzelfogható eredményt, 

minden jogszerű eszközzel nyomatékot adnak követeléseiknek. 

Régiós válsággá szélesedik a dízel drágulása. Magyarország után Csehországban is egyre nagyobb nyomás nehezedik a kormányra, hogy segítsen a magas üzemanyagárak miatt nehéz helyzetbe került fuvarozókon. A cseh kamionosok szerint a dízel ára elérte azt a szintet, ahol már veszélybe kerülhet a vállalkozások versenyképessége, ezért az üzemanyag jövedéki adójának csökkentését követelik

kormány
Kapitány István
fuvarozók
Vitézy Dávid
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu