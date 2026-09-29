Közölték a kamionosok a követeléseiket a Tisza-kormánnyal, Vitézy Dávid azonnali intézkedést hozott: ez nem lesz elég a tüntetés leállításához – Kapitány Istvánnak és Kármán Andrásnak pénzt kell adnia

Október 7-én tárgyalja a kormány a fuvarozók jövedékiadó-visszatérítésre és az útdíjterhek enyhítésére vonatkozó javaslatait. Az érdekképviseletek október 9-ig kapnak hivatalos választ – közölte keddi Facebook-bejegyzésében a NiT Hungary a három miniszterrel folytatott egyeztetés után.

A fuvarozók demonstrációról is dönthetnek, ha az egyeztetések nem hoznak kézzelfogható eredményt / lFotó: AFP

A Logisztikai Ágazati Koordinációs Munkacsoport rendkívüli ülésén

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,

valamint Kármán András pénzügyminiszter

tárgyalt a közúti és vasúti áruszállítás képviselőivel.

A fuvarozói szervezetek adatokkal és a vállalkozások működési tapasztalataival mutatták be a növekvő költségek, a likviditási gondok és a romló versenyképesség hatásait. Korábban

a jövedékiadó-visszatérítését, az útdíj csökkentését és piacvédelmi intézkedéseket is kértek a kormánytól.

A NiT Hungary tájékoztatása szerint Vitézy Dávid azonnali fokozott közúti ellenőrzéseket rendelt el a tisztességtelenül működő szereplők kiszűrésére, különös figyelemmel a román és a szerb határ térségére.

A tranzitút-hálózat, a 20 tonnás korlátozó táblák és a kamionstop szabályainak felülvizsgálatáról a minisztérium az október 1-jei munkacsoportülésen tesz javaslatokat. Ezekben a kérdésekben már akkor döntés születhet.

Vitézy Dávid a Facebook-bejegyzésében azt írta: a fuvarozók számára a következő hónapok kritikusak. A kormány részéről rövid távú segítséget és a hazai fuvarozók piaci részesedését védő hosszabb távú intézkedéseket ígért; a minisztériumok és a szakmai szervezetek ősszel folytatják az egyeztetéseket.

A pénzügyi könnyítésekről egyelőre nem született döntés. A NiT Hungary közlése szerint a három fuvarozói érdekképviselet megvárja az október 9-ig ígért választ, majd annak tartalma alapján dönt a következő lépésekről. A demonstráció lehetőségét továbbra is fenntartják.

A fuvarozók a közvetlen segítségen túl a működési költségek és az adminisztratív terhek csökkentését is szorgalmazzák, ezekről két héten belül érdemi döntést szeretnének.

A szervezetek jelezték: ha a tárgyalássorozat nem hoz kézzelfogható eredményt,

minden jogszerű eszközzel nyomatékot adnak követeléseiknek.

Régiós válsággá szélesedik a dízel drágulása. Magyarország után Csehországban is egyre nagyobb nyomás nehezedik a kormányra, hogy segítsen a magas üzemanyagárak miatt nehéz helyzetbe került fuvarozókon. A cseh kamionosok szerint a dízel ára elérte azt a szintet, ahol már veszélybe kerülhet a vállalkozások versenyképessége, ezért az üzemanyag jövedéki adójának csökkentését követelik