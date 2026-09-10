Gajdos László kitálalt: elmondta, hogy melyik nagy, hagyományos tűzijátékozást szeretné megszüntetni – „túl hangos, ez kínzás!"
„Szinte az összes állatnak jobb hallása van, mint az embernek, ezért a tűzijáték nekik egy kínzás” – írta Gajdos László Szalóki Vitkornak, az aHang politikai igazgatójának. A levelet azután küldte, hogy az augusztus 20-i tűzijáték ellen indított petícióval kapcsolatban megkeresték a HVG cikke szerint.
A szilveszteri tűzijátékot sokkal nagyobb problémának tartja Gajdos László
A petíciót eredetileg 2022-ben indították, idén azonban már az új miniszterhez címezték. A kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy a kormány az államalapítást ne drága és környezetszennyező tűzijátékkal, hanem más, méltó módon ünnepelje. A kezdeményezés mellett korábban elsősorban a költségvetés rossz állapotára, újabban pedig az aszályhelyzetre is hivatkoztak.
A petíciót eddig több mint 270 ezren írták alá.
Gajdos László válaszlevelében jelezte, hogy szeretne foglalkozni a kérdéssel, ugyanakkor azt nem tudja megígérni, hogy a tűzijátékot azonnal betiltják. A miniszter szavaiból az is kiderül, hogy a két ünnepi időszakot eltérően ítéli meg: az augusztus 20-i, néhány perces látványosságot kevésbé tartja problémásnak, mint a szilveszteri, több órán át tartó durrogtatást.
Nagyon szeretném, ha például szilveszterkor nem lenne tűzijáték, vagy ami még értelmetlenebb, petárdázás. A szilveszter egy több órán keresztül tartó kínszenvedés a legtöbb állatnak és nagyon örülök amikor meglátom azokat a híreket, hogy különböző városok helyi rendeletekkel korlátozzák a szilveszteri petárdázásokat
– írta.
A miniszter arra is emlékeztetett, hogy több magyarországi település már korábban korlátozta vagy tiltotta a szilveszteri durrogtatást:
- Tata, Szombathely, Székesfehérvár, Pécs, Győr és Zalaegerszeg 2020 előtt,
- Szarvaskő pedig később vezetett be korlátozásokat, míg
- tavaly bizonyos budapesti kerületekben is szigorítottak.
Gajdos szerint az országos tiltás esetén az augusztus 20-i tűzijáték már elfogadható kompromisszum lenne.
„Ha ez megtörténne országosan, akkor az évi egy nemzeti ünneppel én ki lennék békülve, pláne úgy, hogy a durranások már csak néhány percig tartanak, és az élményt egyre inkább a drón és fényshow veszi át” – idézte a miniszter levelét az aHang közleménye.
Gajdos László kiemelt témaként kezeli az állatjólétet, amelynek a tervek szerint önálló államtitkársága is lesz a minisztériumában.
A tűzijáték nem ment ki a divatból, de világszerte jelentősen átalakult: az augusztus 20-i tűzijáték kapcsán írt cikkünkben bemutattuk, hogy a hagyományos pirotechnikai elemeket egyre gyakrabban drónparádékkal, lézer- és fényshow-kkal, valamint látványos vizuális effektekkel kombinálják.