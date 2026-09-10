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Rendkívüli: az ügyészség előtt az egyik leggazdagabb magyar, súlyos a vád ellene – gyanúsítottként hallgatták ki, nagy tűzijáték várható a budapesti tőzsdén

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tűzijáték
petíció
Gajdos László
miniszter

Gajdos László kitálalt: elmondta, hogy melyik nagy, hagyományos tűzijátékozást szeretné megszüntetni – „túl hangos, ez kínzás!"

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Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a tűzijáték komoly terhet jelent az állatok számára, ezért legszívesebben a szilveszteri durrogtatást tiltaná be országosan. Az augusztus 20-i tűzijátékkal ugyanakkor már kibékülne, ha az év során ez lenne az egyetlen ilyen rendezvény – derül ki abból a válaszlevélből, amelyet az állatjólétért is felelős miniszter az augusztus 20-i tűzijáték ellen indított petícióval kapcsolatban küldött. Gajdos László ugyanakkor nem ígérte az azonnali tiltást.
VG
2026.09.10, 17:16

„Szinte az összes állatnak jobb hallása van, mint az embernek, ezért a tűzijáték nekik egy kínzás” – írta Gajdos László Szalóki Vitkornak, az aHang politikai igazgatójának. A levelet azután küldte, hogy az augusztus 20-i tűzijáték ellen indított petícióval kapcsolatban megkeresték a HVG cikke szerint.

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Gajdos László reagált a tűzijátékok kapcsán indított petícióra
Fotó: Havran Zoltán

A szilveszteri tűzijátékot sokkal nagyobb problémának tartja Gajdos László

A petíciót eredetileg 2022-ben indították, idén azonban már az új miniszterhez címezték. A kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy a kormány az államalapítást ne drága és környezetszennyező tűzijátékkal, hanem más, méltó módon ünnepelje. A kezdeményezés mellett korábban elsősorban a költségvetés rossz állapotára, újabban pedig az aszályhelyzetre is hivatkoztak.

A petíciót eddig több mint 270 ezren írták alá.

Gajdos László válaszlevelében jelezte, hogy szeretne foglalkozni a kérdéssel, ugyanakkor azt nem tudja megígérni, hogy a tűzijátékot azonnal betiltják. A miniszter szavaiból az is kiderül, hogy a két ünnepi időszakot eltérően ítéli meg: az augusztus 20-i, néhány perces látványosságot kevésbé tartja problémásnak, mint a szilveszteri, több órán át tartó durrogtatást.

Nagyon szeretném, ha például szilveszterkor nem lenne tűzijáték, vagy ami még értelmetlenebb, petárdázás. A szilveszter egy több órán keresztül tartó kínszenvedés a legtöbb állatnak és nagyon örülök amikor meglátom azokat a híreket, hogy különböző városok helyi rendeletekkel korlátozzák a szilveszteri petárdázásokat

– írta.

A miniszter arra is emlékeztetett, hogy több magyarországi település már korábban korlátozta vagy tiltotta a szilveszteri durrogtatást:

  • Tata, Szombathely, Székesfehérvár, Pécs, Győr és Zalaegerszeg 2020 előtt, 
  • Szarvaskő pedig később vezetett be korlátozásokat, míg 
  • tavaly bizonyos budapesti kerületekben is szigorítottak.

Gajdos szerint az országos tiltás esetén az augusztus 20-i tűzijáték már elfogadható kompromisszum lenne.

„Ha ez megtörténne országosan, akkor az évi egy nemzeti ünneppel én ki lennék békülve, pláne úgy, hogy a durranások már csak néhány percig tartanak, és az élményt egyre inkább a drón és fényshow veszi át” – idézte a miniszter levelét az aHang közleménye.

Gajdos László kiemelt témaként kezeli az állatjólétet, amelynek a tervek szerint önálló államtitkársága is lesz a minisztériumában.

A tűzijáték nem ment ki a divatból, de világszerte jelentősen átalakult: az augusztus 20-i tűzijáték kapcsán írt cikkünkben bemutattuk, hogy a hagyományos pirotechnikai elemeket egyre gyakrabban drónparádékkal, lézer- és fényshow-kkal, valamint látványos vizuális effektekkel kombinálják.

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