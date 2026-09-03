Döntés született a Magyar Honvédség lezuhant Gripen vadászgépéről: elvittek egy fontos alkatrészt, tüzetesen átnézik – kiderült, mi lesz a pilóták sorsa

A szerdai kormányülést követően csütörtökön Kecskeméten tartottak miniszteri értekezletet az Embraer KC-390 Millennium szállító repülőgép fedélzetén, ahol a tárcavezető tájékoztatást kapott az augusztus 24-i baleset vizsgálatának jelenlegi állásáról is. A sérült Gripen fekete dobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek elemzik a rögzített adatokat. Ezek alapján rekonstruálhatják majd a történteket, ezt követően pedig meghozhatják a szükséges intézkedéseket. Minderről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy Facebookon közzétett videóban számolt be.

Az augusztus 24-én Szolnokon balesetet szenvedett Gripen JAS 39-es roncsai. / Fotó: Anadolu via AFP

Ismét kiképzési feladatokat kapnak a Gripenek – a pilótákat kitüntetik

A balesetet követően Sándor Zsolt vezérkari főnök felfüggesztette a Gripenek kiképzési repüléseit a vizsgálat lezárásáig. Azóta azonban kétszer is riasztani kellett a vadászgépeket, ezért a vezérkari főnök feloldotta a kiképzési tilalmat.

Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte, hogy a katonák a készenléti szolgálatok mellett a kiképzési feladatokat is folytatják, noha a baleset pontos oka egyelőre továbbra sem ismert. A tárcavezető kitért arra is, hogy az augusztus 24-i balesetben megsérült pilóta már otthonában gyógyul.

Gripen egy páros gyakorlat közben hibásodott meg,

a pilóta pedig a vészhelyzetben visszavitte a gépet a szolnoki bázisra.

A katapultálásra csak a kényszerleszállást követően került sor,

a vadászgép pedig a földet érés után kigyulladt.

A Honvédkórház tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, amely miatt meg kellett műteni.

A honvédelmi miniszter szerint a két pilóta a baleset során az utolsó pillanatig arra törekedett, hogy a civil infrastruktúrában minél kisebb kár keletkezzen. Szolnok városa ezért a két katonának a „Szolnokért” kitüntető címet szeretné adományozni.

Hiányzott a Saab AB-nek a Gripen-baleset, hullámvölgyben érkezett a rossz hír

Eminens érdeke a feketedoboz adatainak mihamarabbi kielemzése a JAS 39-eseket gyártó Saab AB-nek is, annális inkább, mert mint azt lapunk korábban megírta, augusztusban már hat egymást követő kereskedési napot töltött mínuszban a svéd óriás árfolyama. Ezt követően pedig újabb eséssel reagált a Saab részvénye a magyar Gripen-baleset hírére.

A svéd védelmi vállalat részvénye a magyarországi Gripen-baleset hírére azonnal esésbe fordult, s bár papír a hír megjelenése előtt még mintegy 0,8 százalékos pluszban járt, később azonban 0,7 százalék körüli mínuszba került.

A stockholmi tőzsde zárásakor a Saab B árfolyama 642,20 svéd korona volt, ami 1,98 százalékos napi esést jelentett. A Gripen-baleset tehát egyértelműen megmozgatta a befektetőket, a Saab árfolyamának gyengülését azonban korántsem önmagában váltotta ki.