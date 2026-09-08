Grönland hirtelen nagyon fontos lett az EU-nak is, von der Leyen odament udvarolni és pénzesőt ígér

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn kijelentette, hogy Grönland „egyértelműen amellett döntött”, hogy szorosabbra fűzi kapcsolatait az Európai Unióval. Brüsszel ezzel egy időben 200 millió eurós beruházási csomagot jelentett be, és politikai, gazdasági, valamint biztonsági jelenlétének erősítésére készül az Északi-sarkvidéken.

Ursula von der Leyen, az EU Bizottság elnöke, valamint Jens-Frederik Nielsen grönlandi és Mette Frederiksen dán miniszterelnök - kitört a mosolydiplomácia Grönland és Brüsszel között / Fotó: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

Az EU és Grönland megújított közös nyilatkozata szerinte „azt az egyértelmű döntést tükrözi, amelyet Grönland az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok megerősítése mellett hozott”, egyúttal pedig Európa azon elhatározását is jelzi, hogy „nagyobb jelenlétet” és aktívabb szerepet vállaljon Grönlandon, illetve az Északi-sarkvidék egészében.

Trumpnak is nagyon kéne Grönland

Donald Trump amerikai elnök többször is azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok átveszi az ellenőrzést Grönland felett. Júliusban, egy törökországi NATO-csúcstalálkozó kezdetén azt mondta, hogy „Grönlandnak […] az Egyesült Államok, nem pedig Dánia ellenőrzése alatt kellene állnia”.

Az Északi-sarkvidék rövid idő alatt előkelő helyre került Brüsszel geopolitikai napirendjén. Von der Leyen szerint a térség olyan hellyé vált,

ahol a geopolitika tektonikus lemezei összeütköznek.

Hozzátette, hogy az EU közvetlenül érdekelt az ott zajló folyamatokban, és új északi-sarkvidéki stratégiát készít elő, amelyet ősszel mutatnak be.

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Az Északi-sarkvidék várhatóan von der Leyen jövő heti, az Unió helyzetéről szóló beszédében is kiemelt szerepet kap, miközben Brüsszel az átdolgozott stratégia bemutatására készül.

A bizottsági elnök azt is megismételte, hogy Grönland jövőjéről Grönland és Dánia lakosságának kell döntenie.

A vasárnap kezdődött kétnapos látogatás célja az volt, hogy a politikai üzeneteket konkrét projektek kövessék. Egy bizottsági tisztviselő szerint az utat már hónapok óta szervezték, ám Frederiksen kérésére a márciusi dániai választások miatt elhalasztották.

Von der Leyen megújított közös nyilatkozatot írt alá Grönlanddal és Dániával, valamint bejelentett egy 200 millió eurós uniós partnerségi csomagot az idei és a jövő évre.

A grönlandi Tusass távközlési szolgáltatónál egy műholdas összeköttetési projektet indított el az EU, amelynek célja az internet-hozzáférés javítása a távoli településeken.

Brüsszel támogatni fogja a vízenergia fejlesztését is, továbbá

együttműködik Grönlanddal olyan bányászati projektekben, amelyek révén a sziget nyersanyagkészletei szorosabban kapcsolódhatnak az európai iparhoz.

A szélesebb körű megállapodás az együttműködést az oktatásra, az infrastruktúrára, a halászatra, a turizmusra, a lakhatásra, a kutatásra, a klímavédelemre, a polgári védelemre, a kiberbiztonságra és az Északi-sarkvidék ellenálló képességének erősítésére is kiterjeszti.