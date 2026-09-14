Hadházy Ákos erősen kritizálta az állami megrendeléssel dicsekvő Tisza-rendezvényigazgatónak

„Rendszerváltás? A Tisza rendezvényigazgatója azzal dicsekszik posztjában, hogy az ő cége volt a büfés alvállalkozó az állami rendezésű atlétikai világversenyen” – fogalmazott Hadházy Ákos a Facebookon.

Hadházy Ákos keményen nekiment az állami megrendeléssel dicsekvő Tisza-rendezvényigazgatónak / Fotó: World Athletics

A volt országgyűlési képviselő szerint Zelcsényi Miklós bejegyzése több szempontból is „a régi rendszert idézően szemtelen és lehangoló”. Hadházy Ákos felidézte, hogy az Átlátszó korábban arról írt: az atlétikai és a cselgáncs-világverseny megszervezésére valódi verseny nélkül, „kamu közbeszerzéssel” választottak vállalkozót.

A cikk szerint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) négy céget kért fel a World Athletics Ultimate Championship és az IJF Judo Grand Slam megszervezésére, de csak az IRUB Kft. és a Flyingfish Kft. tett ajánlatot. A két, több tízezer résztvevőt vonzó sportesemény lebonyolítását végül az IRUB Kft. nyerte el 3,7 milliárd forintért.

A feladatot eredetileg a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Group kapta volna, ám miután a NAV egy nyomozás során zárolta a cégcsoport vállalati számláit, új szervezőt kellett keresni.

A felkért vállalkozások között szerepelt a Tisza Párthoz korábban kötődő Zelcsényi Miklós Pro Event Hungary Kft.-je is. A 2024-ben alapított, alkalmazott nélküli társaság 2025-ben 10,5 millió forintos bevétel mellett veszteséget termelt. Az NRÜ szerint a sportesemény-szervezésben szerzett korábbi tapasztalatok indokolták a felkérést.

Az egykori politikus hangsúlyozta, önmagában elfogadhatónak tartaná, ha a szűkös határidők miatt nyílt közbeszerzés helyett meghívásos eljárásban kértek volna ajánlatokat. Szerinte azonban problémás volt a meghívott cégek köre.

Posztja szerint az egyik megkeresett vállalkozás korábban az augusztus 20-i tűzijáték lebonyolításában is részt vett, míg egy másik ajánlattevő egy referenciák, érdemi bevétel és alkalmazottak nélküli társaság volt. Hadházy úgy látja, utóbbi cég meghívásának egyetlen célja a verseny látszatának megteremtése lehetett.

Azt is írta, hogy Zelcsényi Miklós végül nem nyújtott be ajánlatot, a pályázatot pedig az előző kormányhoz köthető vállalkozás nyerte meg. A jelek szerint azonban

a Tisza rendezvényigazgatójának cége alvállalkozóként mégis részt vett az esemény étel- és italkiszolgálásában.

Hadházy azt is felrótta Zelcsényinek, hogy nyilvánosan büszkélkedett az állami rendezvényen elért eredményekkel. Az egykori politikus szerint különösen visszás, hogy a vállalkozó egy korábbi, a triatlonszövetséget érintő büntetőügy egyik gyanúsítottja.