Hadházy Ákos erősen kritizálta az állami megrendeléssel dicsekvő Tisza-rendezvényigazgatónak
„Rendszerváltás? A Tisza rendezvényigazgatója azzal dicsekszik posztjában, hogy az ő cége volt a büfés alvállalkozó az állami rendezésű atlétikai világversenyen” – fogalmazott Hadházy Ákos a Facebookon.
A volt országgyűlési képviselő szerint Zelcsényi Miklós bejegyzése több szempontból is „a régi rendszert idézően szemtelen és lehangoló”. Hadházy Ákos felidézte, hogy az Átlátszó korábban arról írt: az atlétikai és a cselgáncs-világverseny megszervezésére valódi verseny nélkül, „kamu közbeszerzéssel” választottak vállalkozót.
A cikk szerint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) négy céget kért fel a World Athletics Ultimate Championship és az IJF Judo Grand Slam megszervezésére, de csak az IRUB Kft. és a Flyingfish Kft. tett ajánlatot. A két, több tízezer résztvevőt vonzó sportesemény lebonyolítását végül az IRUB Kft. nyerte el 3,7 milliárd forintért.
A feladatot eredetileg a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Group kapta volna, ám miután a NAV egy nyomozás során zárolta a cégcsoport vállalati számláit, új szervezőt kellett keresni.
A felkért vállalkozások között szerepelt a Tisza Párthoz korábban kötődő Zelcsényi Miklós Pro Event Hungary Kft.-je is. A 2024-ben alapított, alkalmazott nélküli társaság 2025-ben 10,5 millió forintos bevétel mellett veszteséget termelt. Az NRÜ szerint a sportesemény-szervezésben szerzett korábbi tapasztalatok indokolták a felkérést.
Az egykori politikus hangsúlyozta, önmagában elfogadhatónak tartaná, ha a szűkös határidők miatt nyílt közbeszerzés helyett meghívásos eljárásban kértek volna ajánlatokat. Szerinte azonban problémás volt a meghívott cégek köre.
Posztja szerint az egyik megkeresett vállalkozás korábban az augusztus 20-i tűzijáték lebonyolításában is részt vett, míg egy másik ajánlattevő egy referenciák, érdemi bevétel és alkalmazottak nélküli társaság volt. Hadházy úgy látja, utóbbi cég meghívásának egyetlen célja a verseny látszatának megteremtése lehetett.
Azt is írta, hogy Zelcsényi Miklós végül nem nyújtott be ajánlatot, a pályázatot pedig az előző kormányhoz köthető vállalkozás nyerte meg. A jelek szerint azonban
a Tisza rendezvényigazgatójának cége alvállalkozóként mégis részt vett az esemény étel- és italkiszolgálásában.
Hadházy azt is felrótta Zelcsényinek, hogy nyilvánosan büszkélkedett az állami rendezvényen elért eredményekkel. Az egykori politikus szerint különösen visszás, hogy a vállalkozó egy korábbi, a triatlonszövetséget érintő büntetőügy egyik gyanúsítottja.
Hadházy Ákos bejegyzését azzal zárta: minden remény megvan arra, hogy Magyarország a valódi rendszerváltás felé haladjon, az ehhez hasonló ügyek azonban azt mutatják, hogy továbbra is szoros ellenőrzésre van szükség.
„A lejtőn akkor kell megállítani az autót, amikor az még csak éppen elkezd gurulni” – fogalmazott.