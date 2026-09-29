Rendkívüli: itt van Hankó Balázs utolsó interjúja a letartóztatás előtt – mindent kiterített a volt miniszter az NKA-botrányról

Megszólalt Hankó Balázs, akit hétfőn őrizetbe vett a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség. A volt kulturális miniszterrel készült HírTV-interjút este nyolctól sugározzák, és folyamatosan követjük a legfontosabb kijelentéseit.

Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter megszólalt az őrizetbe vétele előtt / Fotó: AFP

Orbán Viktor miniszterelnök kedden jelentette be, hogy a HírTV este nyolckor exkluzív interjút közöl Hankó Balázs korábbi kulturális miniszterrel. A politikust hétfőn vették őrizetbe az NKA-ügyben gyanúsítottként, miután előzőleg azt is élőben közvetítették, ahogy elbúcsúzik a családjától.

Az interjú kapcsán kezdetben felmerülhetett, hogy Hankó Balázs élőben szólal-e meg. Az ügyészség azonban már korábban tisztázta, hogy erre jelenleg nincs lehetőség, mivel a volt miniszternél nincs olyan eszköz, amellyel interjút adhatna, és a védelme egyelőre kérelmet sem nyújtott be erre vonatkozóan. A vádhatóság közlése szerint előre felvett interjúról van szó.

Az adás kezdetén ez egyértelművé is vált. A műsorvezető az alábbi mondattal vezette fel a beszélgetést:

Amikor beszélgetünk, Ön még szabadlábon van, viszont amikor ez az interjú adásba kerül, akkor már nem.

Hankó Balázst azért vették őrizetbe hétfőn, mert a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség gyanúja szerint a Nemzeti Kulturális Alap forrásait politikai szempontok alapján, választókerületi lefedettség szerint osztották szét.

A vádhatóság állítása szerint Hankó Balázs és társai a formális testületeket megkerülve döntöttek a támogatásokról. Az ügyészség szerint 1079 alkalommal mintegy 17,3 milliárd forintnyi támogatást használtak fel a jogszabályi céloktól eltérően.

Hankó Balázs: „Az igazság hangján” szeretnék megszólalni

A politikus az interjúban arról beszélt, hogy számított az őrizetbe vételére. Szerinte a mostani időszakban különösen felerősödött a vádaskodók és a politikai agitátorok hangja, ő azonban – mint mondta – „az igazság hangján” akar megszólalni.

A volt miniszter szerint az eljárás végén bebizonyosodik majd, hogy a támogatások jogszerűek voltak. Állítása szerint valamennyi döntés megfelelt a vonatkozó miniszteri rendeletnek és a jogszabályi előírásoknak.