Rendkívüli: itt van Hankó Balázs utolsó interjúja a letartóztatás előtt – mindent kiterített a volt miniszter az NKA-botrányról
Megszólalt Hankó Balázs, akit hétfőn őrizetbe vett a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség. A volt kulturális miniszterrel készült HírTV-interjút este nyolctól sugározzák, és folyamatosan követjük a legfontosabb kijelentéseit.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden jelentette be, hogy a HírTV este nyolckor exkluzív interjút közöl Hankó Balázs korábbi kulturális miniszterrel. A politikust hétfőn vették őrizetbe az NKA-ügyben gyanúsítottként, miután előzőleg azt is élőben közvetítették, ahogy elbúcsúzik a családjától.
Az interjú kapcsán kezdetben felmerülhetett, hogy Hankó Balázs élőben szólal-e meg. Az ügyészség azonban már korábban tisztázta, hogy erre jelenleg nincs lehetőség, mivel a volt miniszternél nincs olyan eszköz, amellyel interjút adhatna, és a védelme egyelőre kérelmet sem nyújtott be erre vonatkozóan. A vádhatóság közlése szerint előre felvett interjúról van szó.
Az adás kezdetén ez egyértelművé is vált. A műsorvezető az alábbi mondattal vezette fel a beszélgetést:
Amikor beszélgetünk, Ön még szabadlábon van, viszont amikor ez az interjú adásba kerül, akkor már nem.
Hankó Balázst azért vették őrizetbe hétfőn, mert a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség gyanúja szerint a Nemzeti Kulturális Alap forrásait politikai szempontok alapján, választókerületi lefedettség szerint osztották szét.
A vádhatóság állítása szerint Hankó Balázs és társai a formális testületeket megkerülve döntöttek a támogatásokról. Az ügyészség szerint 1079 alkalommal mintegy 17,3 milliárd forintnyi támogatást használtak fel a jogszabályi céloktól eltérően.
Hankó Balázs: „Az igazság hangján” szeretnék megszólalni
A politikus az interjúban arról beszélt, hogy számított az őrizetbe vételére. Szerinte a mostani időszakban különösen felerősödött a vádaskodók és a politikai agitátorok hangja, ő azonban – mint mondta – „az igazság hangján” akar megszólalni.
A volt miniszter szerint az eljárás végén bebizonyosodik majd, hogy a támogatások jogszerűek voltak. Állítása szerint valamennyi döntés megfelelt a vonatkozó miniszteri rendeletnek és a jogszabályi előírásoknak.
Hankó Balázs az ellene folyó eljárást politikai koncepciós eljárásnak nevezte, amelynek szerinte két fő „gyújtópontja” van. Az egyik szerinte kultúrpolitikai harc, a másik pedig kultúrpolitikai leszámolás. Az egyik feljelentő kapcsán egy „ultraliberális” szervezetről beszélt, míg a másik feljelentőként a Horváth Lóránt Ügyvédi Irodát nevezte meg, amelyet szerinte a nyilvánosság az Aranykonvoj-ügyből ismerhet. Hankó szerint minisztersége idején szuverén kultúrpolitikát folytattak, ami a kulturális elit egy részének nem tetszett.
Ők a magyar kultúrát akarják börtönbe zárni
– fogalmazott.
Molnár Áronról azt mondta, szerinte ő annak a társadalmi nyomásnak a megtestesítője, amely az előző kormányzat vezetőinek „elvitelét és börtönbe zárását” akarja kikényszeríteni.
A volt miniszter azt is visszautasította, hogy 17 milliárd forintot fideszes celebek és egyesületek között osztottak volna szét. Szerinte a támogatások odaítélése nem titokban történt, a 17 milliárd forint pedig az NKA forrásaiból származott, és a teljes kulturális finanszírozás mintegy egy százalékát tette ki.
Elmondása szerint kormánydöntés határozta meg, hogy az összeget milyen célokra, köztük a populáris kultúra támogatására lehet fordítani, a konkrét kedvezményezettekről viszont már a bizottság döntött.
M. Dobos Marianne többek között azt kérdezte, hogy a támogatások címzettjei nem egyszerűen haverok, barátok és ismerősök voltak-e. Hankó Balázs erre azt mondta, hogy a kedvezményezettekről a bizottság határozott, a program pedig közösségépítést szolgált, amelyre civil szervezetek is pályázhattak.
Ebben semmi titkosság nem volt
– jelentette ki, hozzátéve, hogy a támogatottak listája a honlapon is hozzáférhető. Állítása szerint összesen 1087 szervezet kapott támogatást, miközben a bírálatokban jellemzően csak mintegy egy tucat kedvezményezettet emelnek ki.
Hankó szerint a támogatott szervezetek 82 százaléka vidéki volt. A pénzből közösségépítő és könnyűzenei programokat finanszíroztak, valamint a Márai– és a Jókai-emlékévhez kapcsolódó kezdeményezéseket is támogattak.
A volt miniszter szerint a „független sajtó” rendszeresen olyan ismert előadókat emel ki a kedvezményezettek közül, mint Varga Miklós vagy Deák Bill Gyula.
Úgy látja, „itt kultúrpolitikai harc zajlik”, és szerinte az érintett szervezetek megfélemlítése a cél.
Az interjúban Tóth Gabi, Dopeman és Fásy Ádám neve is szóba került. Felmerült, hogy mivel ezek az előadók kampányrendezvényeken is részt vettek, jelenthetett-e a támogatásuk tiltott kampányfinanszírozást, illetve felmerülhetett-e összeférhetetlenség.
Hankó Balázs szerint az NKA kulturális programokat támogatott, az érintett rendezvények pedig kulturális programok voltak, amelyeket 2022 szeptemberétől 2026-2027 végéig tartó időszakban kellett megvalósítani. Szerinte a kulturális rendezvények természetes része, hogy politikusokat is meghívnak, és állítása szerint a Tisza Párt is hasonlóan jár el.
„Ha valaki fideszes, az ma bűn? Ha valaki fideszes művésznek ad támogatást, az ma bűn?
– tette fel a kérdést.
Hankó azt állította, hogy a támogatásokról nem a kedvezményezettek párthovatartozása alapján született döntés.
Orbán Viktor élőben közvetíti, ahogy Hankó Balázs megjelenik az ügyészség előtt: drámai videófelvétel a parlament épületében
Családja és frakciótársai kíséretében indul az ügyészségre a Fidesz országgyűlési képviselője, miután hétfő este megkapta az idézést. Hankó Balázs mentelmi jogát korábban az NKA-ügy miatt függesztette fel a parlament.
„Ez egy politikai koncepciós eljárás” – jelentette ki ismét Hankó Balázs, aki szerint a támogatási rendszer minden eleme szabályozott rendben működött.
Bús Balázs bizottsági elnöki posztjáról való lemondásáról azt mondta, hogy az szerinte független volt a politikai indíttatásúnak tartott eljárástól. Hankó az ügy kapcsán a „lengyel mintát” és Donald Tusk nevét is felhozta.
A volt miniszter azt is vitatta, hogy mi indokolná az érintettek fogva tartását. A bűnismétlés veszélyével kapcsolatban arra hivatkozott, hogy már egyikük sincs a korábbi pozíciójában, a szökés lehetőségét pedig saját példájával cáfolta.
Én is jeleztem, hogy itt vagyok, rendelkezésre állok
– mondta.
A politikus szerint az érintetteket úgy vitték börtönbe, hogy előzetesen nem vizsgálták meg megfelelően a fogva tartás indokait.
Hankó Balázs szerint Molnár Áron társadalmi és politikai nyomást gyakorol az ügyészségre. A volt miniszter a támogatások kedvezményezettjei között Mága Zoltán nevét is említette, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem maga a zenész kapta a pénzt, hanem egy olyan produkció, amelyben részt vett. Hankó szerint Molnár Áron is szerepelt már hasonló módon támogatott produkcióban, amelyekben nemzetközi zenészek is felléptek.
Fásy Ádám esetében egy film kapott támogatást, amely Hankó állítása szerint el is készült. A volt miniszter szerint az ügyben elszámolási vita alakult ki, és ennek kapcsán vitték el Fásy Marikát.
Hankó szerint az eljárás hátterében az is szerepet játszhat, hogy egyes érintetteket a mulatós zenével vagy a Békemenettel azonosítanak. Felvetette azt is, hogy talán az a baj Fásy Ádámmal, hogy szereti a mulatós zenét és ezt képviseli. Az ügy érintettjeiről úgy fogalmazott, hogy szerinte „ők politikai áldozatok”, saját helyzetét pedig így jellemezte:
Politikai fogollyá tettek engem is.
A riporter ezt követően arról kérdezte Hankót, hogy az átadás-átvétel során jelezte-e bárki, hogy problémák lehetnek az NKA támogatásaival. Hankó azt mondta, részletesen beszámolt a támogatásokról, és jelezte azt is, hogy rendelkezésre áll, ennek ellenére állítása szerint nem keresték.
A volt miniszter arról is beszélt, hogy kollégáit megfenyegették. Elmondása szerint azt közölték velük, hogy valljanak, különben „megbánják”.
Arra a kérdésre, hogy személyesen ő adott-e utasítást a támogatások elosztására, Hankó azt válaszolta: „Utasítást nem kaptam, utasítást nem adtam.” Hozzátette:
Kulturális programok támogatása valósult meg.
A döntési folyamatot négylépcsős rendszerként írta le. Elmondása szerint
- először a támogatásvezető;
- majd az ideiglenes kollégium;
- ezt követően az alelnök;
- végül pedig elnökként ő vett részt a folyamatban.
Az interjúban azok a támogatások is szóba kerültek, amelyeket egyes kedvezményezettek később visszaadtak. Hankó szerint erre a kialakult megfélemlítés miatt került sor.
A volt miniszter hangsúlyozta, hogy a programok jelentős részének megvalósítási határideje csak 2026-2027 végén jár le, így több támogatott program még nem valósult meg. Mint mondta, korábban is előfordultak visszautalások, a támogatások felhasználását pedig számlákkal kell igazolni, és „minden fillérrel el kell számolni”.
Az interjúban a Pintér Béla és Társulata, valamint egy 444-es újságíró támogatása is szóba került. Hankó szerint idén is 10 milliárd forint áll rendelkezésre az NKA-ban, amelyet szerinte fel kellene szabadítani.
Hankó Balázs: „Ez az új ÁVH.”
A riporter azt is felvetette, hogy Hankó politikusként miért nem került korábban ő maga rács mögé. A volt miniszter ezt az általa politikai koncepciós eljárásnak nevezett ügy egyik sajátosságaként értelmezte.
Ezután saját családjának történetét idézte fel: elmondása szerint a nagyapját egy családi születésnapról vitték el. A párhuzamot az ötvenes évekkel vonta meg, majd a Tisza Pártra utalva azt mondta: „Ez az új ÁVH.” Hankó szerint mindent meg kell tenni azért, hogy az ötvenes évek világa ne térjen vissza Magyarországra.
A riporter arról is megkérdezte, van-e tudomása olyan vallomásról, amely terhelő lehet vele szemben. Hankó erre így válaszolt:
Nem tudtak ilyet tenni, mert ilyen nincs. Minden döntés jogszerű volt, az eljárásrendnek megfelelt.
A volt miniszter szerint az eljárás egyik célja az lehet, hogy politikai eszközökkel félelmet keltsenek az általa képviselt közösségben, illetve családokat és egyes embereket törjenek meg.
A szabadsága esetleges korlátozására készülve Hankó Balázs szerint a hite jelent számára kapaszkodót. „A hitem nagyon sokat erősödött. Az ember Istenbe kapaszkodhat ilyenkor, és meg is tartja.”
A volt miniszter szerint a nehéz helyzetben családja, munkatársai és közössége is komoly támogatást nyújt neki.
Mi vagyunk azok, akik a magyar nemzetet az elmúlt években magasba emeltük
– fogalmazott a politikus.
Hankó arról is beszélt, hogy a történtek a család számára is megterhelők. Mint mondta, különösen nehéz beszélgetések zajlanak otthon, hiszen ha ő nem lehet a családdal, akkor legidősebb fia lesz a háztartás legidősebb férfi tagja. Hangsúlyozta, hogy büszke a családjára, amiért ebben a helyzetben is mellette állnak.
Döbbenetes részletek derültek ki Hankó Balázs letartóztatásáról: bilincsben szállították Kecskemétre, hajnalig hallgatták ki a volt minisztert az NKA-ügyben
Többórás kihallgatás után szállították Kecskemétre a korábbi kulturális és innovációs minisztert. Hankó Balázst hétfőn vették őrizetbe az Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) övező botrány kapcsán. Miután a politikus mentelmi jogát az Országgyűlés kiadta önként tett eleget a hatósági idézésnek.