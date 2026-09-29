Döbbenetes részletek derültek ki Hankó Balázs letartóztatásáról: bilincsben szállították Kecskemétre, hajnalig hallgatták ki a volt minisztert az NKA-ügyben

Közel öt órás kihallgatást követően szállította megbilincselve Hankó Balázst a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) műveleti egysége Kecskemétre a Telex értesülései szerint.

Hankó Balázs a NAV épülete előtt / Fotó: Facebook / Hankó Balázs

Erre azért került sor, mert az NKA-ügy nyomozását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja. Tóth M. Gábor, Hankó Balázs védője közölte, hogy védence egy 25 oldal terjedelmű, érdemi védekezést tartalmazó vallomásban cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett és nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése.

Hankó Balázs kihallgatása hajnal háromig tartott

A politikus a Mentelmi Bizottság ülését követően arról beszélt, hogy a Parlamentben várja meg a rendőri intézkedést, a nap folyamán pedig családja is mellette volt. Magyar Péter kormányfő mindeközben azzal vádolta a Fidesz és KDNP frakciójának politikusait, hogy bújtatják Hankó Balázst, aki parlamenti dolgozószobájában tartózkodott.

A Magyar Nemzet értesülései szerint a rendőrök az Országház mélygarázsában várakoztak arra, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök engedélyezze számukra az épületbe történő belépést.

Forsthoffer Ágnes ezt követően arra szólította fel a korábbi minisztert, hogy hagyja el a Parlament épületét, és működjön együtt a nyomozó hatósággal. Ez így is történt. A Tisza Párt politikusa szerint Hankó Balázs a családját „élő pajzsként” használta, ám Tóth M. Gábor ezt a kijelentést cáfolta, és közölte, hogy a politikus felesége és gyermekei saját akaratukból tartózkodtak a családfőt mellett a nehéz órákban.

Hankó Balázs este nem sokkal este nyolc óra után érkezett meg a NAV Huszti úti épületébe, ahol legalább harminc fegyveres várta, pedig a védő szerint semmilyen jogszabály nem támasztotta alá az akciófilmbe illő jelenetet. Miután a politikust őrizetbe vették Kecskemétre szállították, ahol a kihallgatása hajnal három óráig tartott.

Az NKA-ügyről

Az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használt fel közpénzt a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A hatóság álláspontja szerint ezzel összesen 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak.

Hankó Balázs vitatja a vele szemben megfogalmazott állításokat. Hétfőn azt mondta, hogy sem ő, sem mások nem lopták el az NKA pénzét, és állítása szerint a támogatásokat kulturális programokra fordították.

Az NKA-ügyben már korábban is több emberrel szemben alkalmaztak kényszerintézkedést. Júniusban hat embert vettek őrizetbe, majd többek között Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét, Ughy Attilát, a pénzek kiosztásáról döntő kollégium korábbi elnökét, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő akkori vezetőjét is letartóztatták. Hankó Balázs korábbi kabinetfőnöke, Konczos Nóra júliusban került letartóztatásba, szeptemberben pedig az ügy újabb szereplőivel szemben rendeltek el kényszerintézkedést.