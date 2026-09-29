Deviza
EUR/HUF366,97 -0,07% USD/HUF323,73 +0,26% GBP/HUF428,27 +0,04% CHF/HUF388,05 -0,04% PLN/HUF83,97 -0,07% RON/HUF69,53 -0,08% CZK/HUF15,02 -0,24% EUR/HUF366,97 -0,07% USD/HUF323,73 +0,26% GBP/HUF428,27 +0,04% CHF/HUF388,05 -0,04% PLN/HUF83,97 -0,07% RON/HUF69,53 -0,08% CZK/HUF15,02 -0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 128,86 -1,36% MTELEKOM2 540 -0,78% MOL5 050 -3,44% OTP43 800 -0,68% RICHTER12 330 -0,56% OPUS282 -2,76% ANY6 210 -0,96% AUTOWALLIS125 +0,81% WABERERS4 270 -1,61% BUMIX9 083,17 -0,57% CETOP4 908,06 -0,69% CETOP NTR3 171,54 -0,71% BUX147 128,86 -1,36% MTELEKOM2 540 -0,78% MOL5 050 -3,44% OTP43 800 -0,68% RICHTER12 330 -0,56% OPUS282 -2,76% ANY6 210 -0,96% AUTOWALLIS125 +0,81% WABERERS4 270 -1,61% BUMIX9 083,17 -0,57% CETOP4 908,06 -0,69% CETOP NTR3 171,54 -0,71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Döbbenetes részletek derültek ki Hankó Balázs letartóztatásáról: bilincsben szállították Kecskemétre, hajnalig hallgatták ki a volt minisztert az NKA-ügyben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Többórás kihallgatás után szállították Kecskemétre a korábbi kulturális és innovációs minisztert. Hankó Balázst hétfőn vették őrizetbe az Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) övező botrány kapcsán. Miután a politikus mentelmi jogát az Országgyűlés kiadta önként tett eleget a hatósági idézésnek.
VG
2026.09.29, 18:46
Frissítve: 2026.09.29, 19:09

Közel öt órás kihallgatást követően szállította megbilincselve Hankó Balázst a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) műveleti egysége Kecskemétre a Telex értesülései szerint.

Hankó Balázs a NAV épülete előtt
Hankó Balázs a NAV épülete előtt / Fotó: Facebook / Hankó Balázs

Erre azért került sor, mert az NKA-ügy nyomozását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítja. Tóth M. Gábor, Hankó Balázs védője közölte, hogy védence egy 25 oldal terjedelmű, érdemi védekezést tartalmazó vallomásban cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, kitérve arra, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett és nem történt szándékos vagyonkezelői szabály megsértése.

Hankó Balázs kihallgatása hajnal háromig tartott

A politikus a Mentelmi Bizottság ülését követően arról beszélt, hogy a Parlamentben várja meg a rendőri intézkedést, a nap folyamán pedig családja is mellette volt. Magyar Péter kormányfő mindeközben azzal vádolta a Fidesz és KDNP frakciójának politikusait, hogy bújtatják Hankó Balázst, aki parlamenti dolgozószobájában tartózkodott.

A Magyar Nemzet értesülései szerint a rendőrök az Országház mélygarázsában várakoztak arra, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök engedélyezze számukra az épületbe történő belépést.

Forsthoffer Ágnes ezt követően arra szólította fel a korábbi minisztert, hogy hagyja el a Parlament épületét, és működjön együtt a nyomozó hatósággal. Ez így is történt. A Tisza Párt politikusa szerint Hankó Balázs a családját „élő pajzsként” használta, ám Tóth M. Gábor ezt a kijelentést cáfolta, és közölte, hogy a politikus felesége és gyermekei saját akaratukból tartózkodtak a családfőt mellett a nehéz órákban.

Hankó Balázs este nem sokkal este nyolc óra után érkezett meg a NAV Huszti úti épületébe, ahol legalább harminc fegyveres várta, pedig a védő szerint semmilyen jogszabály nem támasztotta alá az akciófilmbe illő jelenetet. Miután a politikust őrizetbe vették Kecskemétre szállították, ahol a kihallgatása hajnal három óráig tartott.

Az NKA-ügyről

Az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használt fel közpénzt a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A hatóság álláspontja szerint ezzel összesen 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak.

Hankó Balázs vitatja a vele szemben megfogalmazott állításokat. Hétfőn azt mondta, hogy sem ő, sem mások nem lopták el az NKA pénzét, és állítása szerint a támogatásokat kulturális programokra fordították.

Az NKA-ügyben már korábban is több emberrel szemben alkalmaztak kényszerintézkedést. Júniusban hat embert vettek őrizetbe, majd többek között Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét, Ughy Attilát, a pénzek kiosztásáról döntő kollégium korábbi elnökét, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő akkori vezetőjét is letartóztatták. Hankó Balázs korábbi kabinetfőnöke, Konczos Nóra júliusban került letartóztatásba, szeptemberben pedig az ügy újabb szereplőivel szemben rendeltek el kényszerintézkedést.

Energiaválság

Energiaválság
1951 cikk
Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
Hankó Balázs
Kihallgatás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu