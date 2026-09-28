Orbán Viktor élőben közvetíti, ahogy Hankó Balázs megjelenik az ügyészség előtt: drámai videófelvétel a parlament épületében

Hankó Balázs hétfő este megkapta az ügyészségi idézést, és elhagyja a Parlament épületét, hogy megjelenjen a hatóságnál. A volt kulturális és innovációs miniszter ügyében az NKA-ügy miatt függesztették fel a mentelmi jogot, Hankó pedig politikai koncepciós eljárásnak nevezte az ellene folyó ügyet.

Hankó Balázs hétfő este bejelentette, hogy megérkezett az ügyészségi idézés, ezért távozik a Parlamentből és megjelenik a hatóságnál / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Hankó Balázs hétfő este, Orbán Viktor élő közvetítése során jelentette be, hogy megkapta az ügyészségi idézést, ezért elhagyja a Parlament épületét és megjelenik az ügyészségen. A volt miniszter közlése szerint 19 óra 20 perckor kapta kézhez az idézést az illetékes ügyészségtől.

Hankó Balázs azt is elmondta, hogy közben levelet kapott arról, hogy önként hagyja el az Országházat. Mint fogalmazott:

Amikor közlik, hogy hova kell mennem, oda megyek.

A volt miniszter közölte, hogy családja és frakciótársai kíséretében jelenik meg az ügyészségen. Az ellene folyó eljárást politikai koncepciós eljárásnak nevezte. Az esti bejelentés egyúttal azt jelenti, hogy Hankó végül nem hatósági intézkedés nyomán távozik a Parlamentből, hanem az ügyészségi idézés kézhezvétele után maga indul el a hatósághoz.

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Forsthoffer Ágnes hétfő este a Facebook-oldalán közölte: felszólította Hankó Balázst a Parlament önkéntes elhagyására. A házelnök ezt azzal indokolta, hogy az Országgyűlés rendkívüli ülésén felfüggesztették Hankó mentelmi jogát, a képviselő pedig szerinte ahelyett, hogy együttműködne a nyomozó hatóságokkal, „a Parlament épületét tekinti menedéknek”.

Forsthoffer szerint Hankó korábban azt jelentette be, hogy megvárja, amíg a munkahelyéről viszik el. „Szeretném világossá tenni, hogy amíg lehet, megőrzöm a Ház méltóságát, és nem adok teret rövid távú politikai haszonszerzés céljából készülő, botránykeltő felvételek készítésének” – írta, hozzátéve, hogy ezért szólította fel a képviselőt az épület önkéntes elhagyására.

A Fidesz országgyűlési képviselője sajtónyilatkozatában tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat, majd úgy fogalmazott: nemcsak ügyvédje útján az illetékes főügyészségnek, hanem itt is jelzi, hogy a Parlament épületében fog tartózkodni, amíg világossá válik, hogy milyen intézkedést kívánnak foganatosítani vele szemben.

Ha el akarnak vinni, innen a munkahelyemről tegyék

- mondta.