Unger Anna az NKA-ügyről: „Nincs okunk arra, hogy aggódjunk” – Orbán Viktor szerint Hankó Balázs őrizetbe vétele újkommunista tempó
Nem veszi át a nyomozást a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az NKA-ügyben. Unger Anna, a szervezet elnöke ennek kapcsán elmondta: az eljárás már előrehaladott állapotban van, és jelenleg a nyomozó hatóságok megfelelően végzik a munkájukat. Hankó Balázst, ahogy arról lapunk is beszámolt, hétfő este vették őrizetbe, miután az ügyészségi idézésnek eleget téve megjelent a hatóságok előtt. A volt tárcavezető kihallgatását kedd délelőtt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség megkezdte.
Nem vonja magához a Hankó-ügyet az NVVH csak azért, mert a „közfigyelem középpontjában van”
Unger Anna a 444-nek nyilatkozva egyértelművé tette, hogy az NVVH nem tervezi átvenni az NKA pénzeinek felhasználása miatt folyó nyomozást. Az NVVH elnöke szerint az ügy „megbízható, jó és alapos munkát végző kezekben van”, és nincs okuk attól tartani, hogy a Bács-Kiskun vármegyei Ügyészség, illetve a NAV helyi munkatársai ne tárnák fel megfelelően a történteket.
Az NVVH vezetője az NKA-val kapcsolatos eljárást már „igencsak alaposan feltárt ügynek” ítéli, ezért szerinte nem lenne indokolt, hogy a hivatal ezen a ponton bekapcsolódjon a nyomozásba.
Egyúttal arra is kitért, hogy a jelentős közérdeklődés önmagában nem elegendő indok egy ügy átvételére: az NVVH nem pusztán azért vesz át egy eljárást, mert az a „közfigyelem középpontjában van”.
Orbán Viktor: A fél országot nem tudják börtönbe zárni
Ahogy arról lapunk is tudósított: Hankó Balázs hétfő este nem sokkal negyed nyolc után kapta meg az ügyészségi idézést, majd ezt követően elhagyta az Országházat.
Távozását Orbán Viktor közösségi oldalán élőben közvetítették, a volt minisztert családtagjai, valamint több fideszes és KDNP-s politikus kísérte ki az épületből.
Hankó Balázs ekkor megismételte, hogy az ellene folyó ügy politikai koncepciós eljárás, ennek ellenére korábbi ígéretéhez tartja magát, és megjelenik a hatóság előtt.
A volt tárcavezető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti, Huszti úti épületébe szólt. Hankó Balázs este nyolc óra után érkezett meg, sajtóértesülések szerint ezt követően őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították.
Orbán Viktor kedd délelőtt a Facebookon reagált Hankó őrizetbe vételére. A Fidesz elnöke a történteket
- „újkommunista tempónak”,
- a Tisza vezetőit pedig „önkényuraknak”
nevezte. A volt kormányfő azt írta, szerinte az önkénynek minden nap új áldozatokra van szüksége, majd úgy fogalmazott:
Ma ők, holnap te.
Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta: a nemzeti oldal közösségét nem fogják megtörni, és „a fél országot nem tudják börtönbe zárni”.
Az NKA-ügyben hétfőn Varga-Bajusz Veronikát, korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkárt is előállították.
A megjelent információk szerint a volt államtiutkárt gyanúsítottként hallgathatják ki.
Frissítés: Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balázst
Kedd délelőtt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közölte, hogy gyanúsítottként hallgatta ki Hankó Balázst, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt minisztert bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják: az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. A volt tárcavezető az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett.
A közlemény kitér arra is, hogy a megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel.
Az így 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026-os országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították – olvasható a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kommünikéjében.