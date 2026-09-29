Unger Anna az NKA-ügyről: „Nincs okunk arra, hogy aggódjunk” – Orbán Viktor szerint Hankó Balázs őrizetbe vétele újkommunista tempó

Nem veszi át a nyomozást a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az NKA-ügyben. Unger Anna, a szervezet elnöke ennek kapcsán elmondta: az eljárás már előrehaladott állapotban van, és jelenleg a nyomozó hatóságok megfelelően végzik a munkájukat. Hankó Balázst, ahogy arról lapunk is beszámolt, hétfő este vették őrizetbe, miután az ügyészségi idézésnek eleget téve megjelent a hatóságok előtt. A volt tárcavezető kihallgatását kedd délelőtt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség megkezdte.

Hankó Balázs hétfő este családja és képviselőtársai körében hagyta el az Országházat. / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Nem vonja magához a Hankó-ügyet az NVVH csak azért, mert a „közfigyelem középpontjában van”

Unger Anna a 444-nek nyilatkozva egyértelművé tette, hogy az NVVH nem tervezi átvenni az NKA pénzeinek felhasználása miatt folyó nyomozást. Az NVVH elnöke szerint az ügy „megbízható, jó és alapos munkát végző kezekben van”, és nincs okuk attól tartani, hogy a Bács-Kiskun vármegyei Ügyészség, illetve a NAV helyi munkatársai ne tárnák fel megfelelően a történteket.

Az NVVH vezetője az NKA-val kapcsolatos eljárást már „igencsak alaposan feltárt ügynek” ítéli, ezért szerinte nem lenne indokolt, hogy a hivatal ezen a ponton bekapcsolódjon a nyomozásba.

Egyúttal arra is kitért, hogy a jelentős közérdeklődés önmagában nem elegendő indok egy ügy átvételére: az NVVH nem pusztán azért vesz át egy eljárást, mert az a „közfigyelem középpontjában van”.

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Ahogy arról lapunk is tudósított: Hankó Balázs hétfő este nem sokkal negyed nyolc után kapta meg az ügyészségi idézést, majd ezt követően elhagyta az Országházat.

Távozását Orbán Viktor közösségi oldalán élőben közvetítették, a volt minisztert családtagjai, valamint több fideszes és KDNP-s politikus kísérte ki az épületből.

Hankó Balázs ekkor megismételte, hogy az ellene folyó ügy politikai koncepciós eljárás, ennek ellenére korábbi ígéretéhez tartja magát, és megjelenik a hatóság előtt.

A volt tárcavezető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti, Huszti úti épületébe szólt. Hankó Balázs este nyolc óra után érkezett meg, sajtóértesülések szerint ezt követően őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították.