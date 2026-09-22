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hőség
hőkupola
vénasszonyok nyara
előrejelzés

Ilyen nincs: újra hőkupolába leszünk zárva, brutális őszi meleg jön – felejtsük el, amit eddig a vénasszonyok nyaráról gondoltunk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb szokatlanul meleg időszak várható Európában: a mediterrán térség és Észak-Afrika felől érkező meleg levegő Nyugat-, Közép- és Észak-Európa jelentős részét is elérheti. Egyes térségekben akár 8–12 Celsius-fokkal is meghaladhatja a hőmérséklet a sokéves átlagot. Az előrejelzésekben újabb hőkupola kialakulásáról beszélnek, ami ha a nyári hőséget nem is, de évszaktól szokatlan meleget hoz.
VG
2026.09.22, 18:30

A szeptember vége felé közeledve ismét kialakulhat egy kiterjedt hőkupola Európa felett, amely a jelenlegi előrejelzések szerint október első napjaiban is éreztetheti hatását. A rendkívüli meleg hátterében egy nagy kiterjedésű magasnyomású légköri képződmény áll, amely dél felől szokatlanul meleg légtömegeket szállít a kontinens belseje felé.

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Hőkupola jön Európa fölé szeptember végén, szokatlan meleg várható (illusztráció)
Fotó: Quality Stock Arts /  Shutterstock

Hőkupola: akár 8–12 Celsius-fokkal is melegebb lehet az átlagnál

Az időjárási helyzetet egy erőteljes légköri dipólus alakítja – írja az előrejelzést szemléző Portfolio. Miközben egy mély, kiterjedt teknő épül ki az Atlanti-óceán felett, a kontinens fölött magasnyomású gerinc erősödik meg. Ez elősegíti, hogy a mediterrán térség és Észak-Afrika felől érkező meleg levegő messze északra jusson.

A 850 hPa-os nyomási szinten – amelyet a meteorológiai előrejelzések gyakran használnak a légtömeg hőmérsékletének összehasonlítására – egyes térségekben 8–12 Celsius-fokos pozitív eltérés is kialakulhat a sokéves átlaghoz képest Közép-Európában, de Európa más térségeiben is.

A magasnyomású terület alatt a levegő lefelé áramlik és felmelegszik, miközben a felhőzet kialakulása is korlátozottabb. 

Ennek eredményeként a délutáni hőmérséklet több helyen a 20-as évek felső tartományába, egyes térségekben pedig 30 Celsius-fok környékére emelkedhet.

Ez szeptember végén, illetve október elején már kifejezetten szokatlanul magas értéknek számít.

A magasnyomású blokk egyúttal az Atlanti-óceán felől érkező frontokat is Nyugat-Európa peremére szoríthatja. Emiatt a kontinens belső részein tartósan száraz és stabil időjárás alakulhat ki.

Magyarországra vonatkozóan a HungaroMet oldalán szeptember 28-ra 28 Celsius-fokos előrejelzés szerepel nappali csúcshőmérsékletként.

Párizsban és Stockholmban is tartós lehet a meleg

Az előrejelzések szerint a meleg nem csupán néhány napos epizód lehet. A középtávú modellek Párizsban és Stockholmban is az átlagosnál jóval magasabb hőmérsékleteket jeleznek, és arra utalnak, hogy a meleg időszak október elejére is átnyúlhat.

A hőhullám különösen látványos kontrasztot teremthet Európa egyes részei között: miközben a kontinens középső és keleti területein szokatlanul meleg, stabil idő uralkodhat, az Atlanti-óceán felett jóval mélyebb ciklonális képződmény maradhat fenn.

A tartós melegnek a mezőgazdasági térségekben és a városi völgyekben is lehetnek hatásai, hiszen a derült égbolt és a száraz levegő kedvezhet a nappali felmelegedésnek.

Rossz nyári emlékeket idéz a közelgő hőség

A most körvonalazódó időjárási helyzet azért is figyelemre méltó, mert Európa már idén nyáron több rendkívüli hőhullámot is átélt. A kontinens a világ leggyorsabban melegedő térsége, és a szélsőséges hőmérsékletek egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek.

Németországgal kapcsolatban olyan becslések is napvilágot láttak, amelyek szerint közel 12 ezer többlethaláleset kapcsolódhatott az idei nyári hőséghez. A beszámolók szerint az áldozatok jelentős része 65 év feletti volt.

A korábbi európai hőhullámok 

  • Franciaországot, Spanyolországot, és
  • más nyugat- és dél-európai országokat is súlyosan érintettek. 

A szélsőséges hőmérsékletek miatt a hatóságok és az egészségügyi szervezetek egyre nagyobb figyelmet fordítanak a hőség okozta többlethalálozásra.

A mostani előrejelzések ugyanakkor még változhatnak, különösen az október eleji időszakra vonatkozóan. 

A jelenlegi modellek azonban egyértelműen egy átlagosnál jóval melegebb szeptember végi és október eleji időszak lehetőségét mutatják Európa jelentős részén.

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