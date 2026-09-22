Ilyen nincs: újra hőkupolába leszünk zárva, brutális őszi meleg jön – felejtsük el, amit eddig a vénasszonyok nyaráról gondoltunk
A szeptember vége felé közeledve ismét kialakulhat egy kiterjedt hőkupola Európa felett, amely a jelenlegi előrejelzések szerint október első napjaiban is éreztetheti hatását. A rendkívüli meleg hátterében egy nagy kiterjedésű magasnyomású légköri képződmény áll, amely dél felől szokatlanul meleg légtömegeket szállít a kontinens belseje felé.
Hőkupola: akár 8–12 Celsius-fokkal is melegebb lehet az átlagnál
Az időjárási helyzetet egy erőteljes légköri dipólus alakítja – írja az előrejelzést szemléző Portfolio. Miközben egy mély, kiterjedt teknő épül ki az Atlanti-óceán felett, a kontinens fölött magasnyomású gerinc erősödik meg. Ez elősegíti, hogy a mediterrán térség és Észak-Afrika felől érkező meleg levegő messze északra jusson.
A 850 hPa-os nyomási szinten – amelyet a meteorológiai előrejelzések gyakran használnak a légtömeg hőmérsékletének összehasonlítására – egyes térségekben 8–12 Celsius-fokos pozitív eltérés is kialakulhat a sokéves átlaghoz képest Közép-Európában, de Európa más térségeiben is.
A magasnyomású terület alatt a levegő lefelé áramlik és felmelegszik, miközben a felhőzet kialakulása is korlátozottabb.
Ennek eredményeként a délutáni hőmérséklet több helyen a 20-as évek felső tartományába, egyes térségekben pedig 30 Celsius-fok környékére emelkedhet.
Ez szeptember végén, illetve október elején már kifejezetten szokatlanul magas értéknek számít.
A magasnyomású blokk egyúttal az Atlanti-óceán felől érkező frontokat is Nyugat-Európa peremére szoríthatja. Emiatt a kontinens belső részein tartósan száraz és stabil időjárás alakulhat ki.
Magyarországra vonatkozóan a HungaroMet oldalán szeptember 28-ra 28 Celsius-fokos előrejelzés szerepel nappali csúcshőmérsékletként.
Párizsban és Stockholmban is tartós lehet a meleg
Az előrejelzések szerint a meleg nem csupán néhány napos epizód lehet. A középtávú modellek Párizsban és Stockholmban is az átlagosnál jóval magasabb hőmérsékleteket jeleznek, és arra utalnak, hogy a meleg időszak október elejére is átnyúlhat.
A hőhullám különösen látványos kontrasztot teremthet Európa egyes részei között: miközben a kontinens középső és keleti területein szokatlanul meleg, stabil idő uralkodhat, az Atlanti-óceán felett jóval mélyebb ciklonális képződmény maradhat fenn.
A tartós melegnek a mezőgazdasági térségekben és a városi völgyekben is lehetnek hatásai, hiszen a derült égbolt és a száraz levegő kedvezhet a nappali felmelegedésnek.
Rossz nyári emlékeket idéz a közelgő hőség
A most körvonalazódó időjárási helyzet azért is figyelemre méltó, mert Európa már idén nyáron több rendkívüli hőhullámot is átélt. A kontinens a világ leggyorsabban melegedő térsége, és a szélsőséges hőmérsékletek egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek.
Németországgal kapcsolatban olyan becslések is napvilágot láttak, amelyek szerint közel 12 ezer többlethaláleset kapcsolódhatott az idei nyári hőséghez. A beszámolók szerint az áldozatok jelentős része 65 év feletti volt.
A korábbi európai hőhullámok
- Franciaországot, Spanyolországot, és
- más nyugat- és dél-európai országokat is súlyosan érintettek.
A szélsőséges hőmérsékletek miatt a hatóságok és az egészségügyi szervezetek egyre nagyobb figyelmet fordítanak a hőség okozta többlethalálozásra.
A mostani előrejelzések ugyanakkor még változhatnak, különösen az október eleji időszakra vonatkozóan.
A jelenlegi modellek azonban egyértelműen egy átlagosnál jóval melegebb szeptember végi és október eleji időszak lehetőségét mutatják Európa jelentős részén.