Ilyen nincs: újra hőkupolába leszünk zárva, brutális őszi meleg jön – felejtsük el, amit eddig a vénasszonyok nyaráról gondoltunk

A szeptember vége felé közeledve ismét kialakulhat egy kiterjedt hőkupola Európa felett, amely a jelenlegi előrejelzések szerint október első napjaiban is éreztetheti hatását. A rendkívüli meleg hátterében egy nagy kiterjedésű magasnyomású légköri képződmény áll, amely dél felől szokatlanul meleg légtömegeket szállít a kontinens belseje felé.

Hőkupola jön Európa fölé szeptember végén, szokatlan meleg várható (illusztráció)

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Hőkupola: akár 8–12 Celsius-fokkal is melegebb lehet az átlagnál

Az időjárási helyzetet egy erőteljes légköri dipólus alakítja – írja az előrejelzést szemléző Portfolio. Miközben egy mély, kiterjedt teknő épül ki az Atlanti-óceán felett, a kontinens fölött magasnyomású gerinc erősödik meg. Ez elősegíti, hogy a mediterrán térség és Észak-Afrika felől érkező meleg levegő messze északra jusson.

A 850 hPa-os nyomási szinten – amelyet a meteorológiai előrejelzések gyakran használnak a légtömeg hőmérsékletének összehasonlítására – egyes térségekben 8–12 Celsius-fokos pozitív eltérés is kialakulhat a sokéves átlaghoz képest Közép-Európában, de Európa más térségeiben is.

A magasnyomású terület alatt a levegő lefelé áramlik és felmelegszik, miközben a felhőzet kialakulása is korlátozottabb.

Ennek eredményeként a délutáni hőmérséklet több helyen a 20-as évek felső tartományába, egyes térségekben pedig 30 Celsius-fok környékére emelkedhet.

Ez szeptember végén, illetve október elején már kifejezetten szokatlanul magas értéknek számít.

A magasnyomású blokk egyúttal az Atlanti-óceán felől érkező frontokat is Nyugat-Európa peremére szoríthatja. Emiatt a kontinens belső részein tartósan száraz és stabil időjárás alakulhat ki.

Magyarországra vonatkozóan a HungaroMet oldalán szeptember 28-ra 28 Celsius-fokos előrejelzés szerepel nappali csúcshőmérsékletként.

Párizsban és Stockholmban is tartós lehet a meleg

Az előrejelzések szerint a meleg nem csupán néhány napos epizód lehet. A középtávú modellek Párizsban és Stockholmban is az átlagosnál jóval magasabb hőmérsékleteket jeleznek, és arra utalnak, hogy a meleg időszak október elejére is átnyúlhat.

A hőhullám különösen látványos kontrasztot teremthet Európa egyes részei között: miközben a kontinens középső és keleti területein szokatlanul meleg, stabil idő uralkodhat, az Atlanti-óceán felett jóval mélyebb ciklonális képződmény maradhat fenn.