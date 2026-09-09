Komoly ellenérzések övezik, mégis a katonai titkosszolgálat élére kerülhet Ruszin-Szendi barátja – zárt ajtók mögött zajlik Szuvák Attila meghallgatása
A nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésen támogatta Szuvák Attila kinevezését a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) élére, miközben a jelölt személye hónapok óta komoly vitákat vált ki a szervezeten belül és a nyilvánosságban is. A jelenlegi főigazgató-helyettest Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter jelölte a katonai titkosszolgálat vezetésére, a végleges kinevezéshez azonban a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság támogatása is szükséges.
A meghallgatások teljes egészében zárt ajtók mögött zajlanak, így a sajtó nem követheti, milyen kérdéseket kap Szuvák, illetve milyen válaszokat ad azokra. Ez eltér a KNBSZ korábbi főigazgatójának, Tajti Norbertnek a 2023-as meghallgatásától, amelynek legalább egy része nyilvános volt. A mostani eljárás ezért éppen azokat a kérdéseket hagyja a nyilvánosság számára megválaszolatlanul, amelyek Szuvák szakmai múltja és a vele szemben megfogalmazott kritikák miatt különösen fontosak lennének.
Szuvák jelenleg főigazgató-helyettesként irányítja a szolgálatot, kinevezése azonban az állományon belül sem váltott ki egyértelmű támogatást
– írja a HVG. A lap forrásai vezetői tapasztalatának hiányát, korábbi diplomáciai pályájának problémáit és két közeli családtagjának KNBSZ-es munkaviszonyát is kifogásolták. Ezek az állítások részben névtelen forrásokra támaszkodnak, ezért önmagukban nem tekinthetők bizonyított ténynek, de a jelölés körüli belső ellenérzések egyik fontos forrását jelentik.
A HVG szerint Szuvákot egy korábbi algériai diplomáciai incidens után hazarendelték, később pedig nyugdíjazták. A szolgálatnál korábban nem töltött be osztályvezetői vagy annál magasabb vezetői pozíciót, ezért főigazgatói kinevezése szokatlan előrelépés lenne. A szolgálat élére hagyományosan olyan vezetőt várnak, akinek megfelelő vezetői rutinja és katonai rangja is van, Szuvák tábornoki kinevezése azonban eddig nem történt meg.
A jelölt személye politikai szempontból is érzékennyé vált. Szuvák nyugdíjazása után egy budajenői Tisza Sziget rendezvényén szerepelt, ahol tiszás dzsekit és baseballsapkát viselt. Ez önmagában nem zárja ki a későbbi állami szerepvállalást, de egy nemzetbiztonsági szolgálat leendő vezetőjénél különösen fontos kérdés a politikai függetlenség és annak látszata is.
Szuvák utánajárt a névtelen újságírói forrásoknak?
A kinevezés körüli vita új szintre emelkedett, amikor Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója arról számolt be, hogy a KNBSZ a HVG feltételezett forrásai után kezdett kutatni. A HVG értesülése szerint a vizsgálat a honvédség és a szolgálat jelenlegi, illetve korábbi állományából mintegy húsz embert érinthetett. Arra azonban nincs nyilvánosan bemutatott bizonyíték, hogy az utasítást személyesen Szuvák adta volna ki. Ha viszont valóban újságírói források azonosítása volt a cél, az különösen érzékeny kérdést vet fel egy titkosszolgálat jogszerű működéséről és a sajtó forrásvédelméről.
Ruszin-Szendi Romulusz visszautasította a személyi döntésekkel kapcsolatos sajtókritikákat.
Korábban azt írta, hogy nem névtelen szakértők véleménye vagy politikai hangulatkeltés alapján hozza meg döntéseit, és szerinte a személyzeti kérdésekben annak a vezetőnek kell vállalnia a felelősséget, aki az adott szervezet működéséért felel.
A honvédelmi miniszter a KNBSZ-nél történt esetleges szivárgásról azt mondta, hogy sem a honvédségnél, sem a szolgálatnál nem észlelt ilyet, és egyértelművé tette azt is, hogy Szuvák kinevezését végigviszik. „A kijelölt Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat-főigazgató marad a helyén, és természetesen végig fogjuk csinálni, amit elterveztünk” – fogalmazott.
A következő döntő állomás a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság meghallgatása lesz. Mivel ez is zárt ülésen történik, a nyilvánosság továbbra sem kap közvetlen választ arra, hogyan kezeli Szuvák a vezetői tapasztalatával, családi kapcsolataival, korábbi politikai aktivitásával és a KNBSZ állítólagos forráskutatásával kapcsolatos kérdéseket.