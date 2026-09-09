Komoly ellenérzések övezik, mégis a katonai titkosszolgálat élére kerülhet Ruszin-Szendi barátja – zárt ajtók mögött zajlik Szuvák Attila meghallgatása

A nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésen támogatta Szuvák Attila kinevezését a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) élére, miközben a jelölt személye hónapok óta komoly vitákat vált ki a szervezeten belül és a nyilvánosságban is. A jelenlegi főigazgató-helyettest Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter jelölte a katonai titkosszolgálat vezetésére, a végleges kinevezéshez azonban a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság támogatása is szükséges.

Komoly ellenérzések övezik, mégis a katonai titkosszolgálat élére kerülhet a honvédelmi miniszter barátja – zárt ajtók mögött zajlik Szuvák Attila meghallgatása / Fotó: Tóth Imre/Hajdú-Bihari Napló

A meghallgatások teljes egészében zárt ajtók mögött zajlanak, így a sajtó nem követheti, milyen kérdéseket kap Szuvák, illetve milyen válaszokat ad azokra. Ez eltér a KNBSZ korábbi főigazgatójának, Tajti Norbertnek a 2023-as meghallgatásától, amelynek legalább egy része nyilvános volt. A mostani eljárás ezért éppen azokat a kérdéseket hagyja a nyilvánosság számára megválaszolatlanul, amelyek Szuvák szakmai múltja és a vele szemben megfogalmazott kritikák miatt különösen fontosak lennének.

Szuvák jelenleg főigazgató-helyettesként irányítja a szolgálatot, kinevezése azonban az állományon belül sem váltott ki egyértelmű támogatást

– írja a HVG. A lap forrásai vezetői tapasztalatának hiányát, korábbi diplomáciai pályájának problémáit és két közeli családtagjának KNBSZ-es munkaviszonyát is kifogásolták. Ezek az állítások részben névtelen forrásokra támaszkodnak, ezért önmagukban nem tekinthetők bizonyított ténynek, de a jelölés körüli belső ellenérzések egyik fontos forrását jelentik.

A HVG szerint Szuvákot egy korábbi algériai diplomáciai incidens után hazarendelték, később pedig nyugdíjazták. A szolgálatnál korábban nem töltött be osztályvezetői vagy annál magasabb vezetői pozíciót, ezért főigazgatói kinevezése szokatlan előrelépés lenne. A szolgálat élére hagyományosan olyan vezetőt várnak, akinek megfelelő vezetői rutinja és katonai rangja is van, Szuvák tábornoki kinevezése azonban eddig nem történt meg.

A jelölt személye politikai szempontból is érzékennyé vált. Szuvák nyugdíjazása után egy budajenői Tisza Sziget rendezvényén szerepelt, ahol tiszás dzsekit és baseballsapkát viselt. Ez önmagában nem zárja ki a későbbi állami szerepvállalást, de egy nemzetbiztonsági szolgálat leendő vezetőjénél különösen fontos kérdés a politikai függetlenség és annak látszata is.