Rendkívüli: brutális hajócsata zajlik a Hormuzi-szorosnál, Amerika és Irán szétlövik egymást – az olaj ára azonnal megindult felfelé
Irán tíz hajót támadott meg a Hormuzi-szoros térségében, miután az Egyesült Államok öt iráni olajszállító tartályhajót süllyesztett el – közölte szerdán Teherán. A kölcsönös támadások a hat hónapja tartó háború eddigi legsúlyosabb, hajózás elleni eszkalációját jelentik, és azonnal megmozgatták az energiapiacot is: a Brent típusú kőolaj ára hordónként 100 dollár fölé emelkedett, amire július óta nem volt példa.
Az összecsapásoknak már halálos áldozata is van. A Dubaj közelében horgonyzó Hercules Star olajtermék-szállító hajón egy tengerész meghalt, egy másik pedig eltűnt. A hajót bérlő Peninsula közlése szerint az eset körülményeit még vizsgálják, tengeri biztonsági források azonban azt valószínűsítik, hogy dróntámadás érhette.
Irán azt állítja, hogy válaszul két amerikai hajóra és nyolc tartályhajóra mért csapást.
A brit tengeri kereskedelmi műveleteket felügyelő UKMTO több olyan kereskedelmi hajóról is kapott jelentést, amelyeket a Perzsa-öböl északi részén vagy az Ománi-öbölben találat ért. Az egyik hajó megdőlt, és feltehetően vizet is vett fel, egyelőre azonban nem világos, hogy ugyanarról a tartályhajóról van-e szó, amelyen a haláleset történt – írja a Reuters.
Iraki kikötői tisztviselők szerint a New Andros nevű tanker is kigyulladt, miután drón találta el iraki felségvizeken. A hajó mintegy kétmillió hordó fűtőolajat szállított, a 22 fős legénység körében ugyanakkor nem jelentettek sérülést. Egy tengeri biztonsági forrás emellett arról számolt be, hogy az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Khor Fakkan kikötőjében egy cseppfolyósított földgázt szállító tanker is megsérült.
Öt iráni tankert süllyesztett el az Egyesült Államok
Az amerikai hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán öt iráni olajszállító hajót semmisítettek meg. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága felvételeket is nyilvánosságra hozott az égő, majd elsüllyedő hajókról. Washington szerint
a művelet válasz volt arra, hogy az iráni Forradalmi Gárda az előző két napban kétszer is ballisztikus rakétákkal próbált eltalálni egy amerikai hadihajót.
Az Egyesült Államok szerint egyik kísérlet sem okozott amerikai veszteséget. Az amerikai vezetés az elmúlt napokban új gyakorlatot hirdetett meg: ha Irán amerikai hadihajókat vesz célba, válaszul iráni tankereket támadnak meg. Washington közlése szerint az elmúlt egy hétben már tíz iráni tartályhajót ért amerikai csapás.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter kolumbiai látogatása során egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok folytatni kívánja ezt a stratégiát. Közlése szerint minden újabb iráni kísérlet, amely amerikai hadihajókat vesz célba, további tankerek elvesztésével járhat Teherán számára.
Irán amerikai támaszpontot is támadott, szalad fel az olaj ára
Az iráni Forradalmi Gárda ballisztikus rakétákat lőtt ki az amerikai erők által is használt jordániai al-Azraq légibázisra. Jordánia szerint a húsz rakétából tizennyolcat elfogtak, kettő pedig lakatlan területre zuhant, amerikai katonák nem sérültek meg. Teherán közben további kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba, és a hajózás elől elzárt tengeri térség jelentős kiterjesztését is bejelentette.
Ennek hatására a Brent olaj 100 dollár fölé emelkedett,
mert a Hormuzi-szoros körüli harcok a világ egyik legfontosabb energia-szállítási útvonalát veszélyeztetik. A helyzetet tovább súlyosbítja a szaúdi–húszi konfliktus erősödése. Ha a magas olajár tartós marad, az Európában is megjelenhet az üzemanyagárakban, a szállítási költségekben és az inflációban. A legnagyobb kockázatot az jelentené, ha a tankerforgalom tartósan akadozna a Hormuzi-szoros térségében.