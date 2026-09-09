Irán tíz hajót támadott meg a Hormuzi-szoros térségében, miután az Egyesült Államok öt iráni olajszállító tartályhajót süllyesztett el – közölte szerdán Teherán. A kölcsönös támadások a hat hónapja tartó háború eddigi legsúlyosabb, hajózás elleni eszkalációját jelentik, és azonnal megmozgatták az energiapiacot is: a Brent típusú kőolaj ára hordónként 100 dollár fölé emelkedett, amire július óta nem volt példa.

Rendkívüli: brutális hajócsata zajlik a Hormuzi-szorosnál, Amerika és Irán szétlövik egymást – az olaj ára azonnal megindult felfelé / Fotó: StockTrek Images via AFP / AFP

Az összecsapásoknak már halálos áldozata is van. A Dubaj közelében horgonyzó Hercules Star olajtermék-szállító hajón egy tengerész meghalt, egy másik pedig eltűnt. A hajót bérlő Peninsula közlése szerint az eset körülményeit még vizsgálják, tengeri biztonsági források azonban azt valószínűsítik, hogy dróntámadás érhette.

Irán azt állítja, hogy válaszul két amerikai hajóra és nyolc tartályhajóra mért csapást.

A brit tengeri kereskedelmi műveleteket felügyelő UKMTO több olyan kereskedelmi hajóról is kapott jelentést, amelyeket a Perzsa-öböl északi részén vagy az Ománi-öbölben találat ért. Az egyik hajó megdőlt, és feltehetően vizet is vett fel, egyelőre azonban nem világos, hogy ugyanarról a tartályhajóról van-e szó, amelyen a haláleset történt – írja a Reuters.

Iraki kikötői tisztviselők szerint a New Andros nevű tanker is kigyulladt, miután drón találta el iraki felségvizeken. A hajó mintegy kétmillió hordó fűtőolajat szállított, a 22 fős legénység körében ugyanakkor nem jelentettek sérülést. Egy tengeri biztonsági forrás emellett arról számolt be, hogy az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Khor Fakkan kikötőjében egy cseppfolyósított földgázt szállító tanker is megsérült.

Öt iráni tankert süllyesztett el az Egyesült Államok

Az amerikai hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán öt iráni olajszállító hajót semmisítettek meg. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága felvételeket is nyilvánosságra hozott az égő, majd elsüllyedő hajókról. Washington szerint

a művelet válasz volt arra, hogy az iráni Forradalmi Gárda az előző két napban kétszer is ballisztikus rakétákkal próbált eltalálni egy amerikai hadihajót.

Az Egyesült Államok szerint egyik kísérlet sem okozott amerikai veszteséget. Az amerikai vezetés az elmúlt napokban új gyakorlatot hirdetett meg: ha Irán amerikai hadihajókat vesz célba, válaszul iráni tankereket támadnak meg. Washington közlése szerint az elmúlt egy hétben már tíz iráni tartályhajót ért amerikai csapás.