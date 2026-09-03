Újból elszabadult a pokol a Közel-Keleten: Irán több országban is amerikai célpontokat támadott – újra a Hormuzi-szoros a téma

Csütörtök reggelre valamelyest csillapodott az amerikai–iráni katonai eszkaláció: a szerdai súlyos tűzváltást az elmúlt órákban nem követte újabb, hasonló méretű megerősített támadási hullám, a veszély azonban nem múlt el. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Washington kész újabb csapásokra, miközben Irán tovább szigorította a Hormuzi-szoros hajóforgalmának ellenőrzését. A bizonytalanság az olajpiacon is megmaradt: az árak csütörtök hajnalban ugyan korrigáltak, de továbbra is július óta nem látott magasságban járnak.

Elszabadult a pokol a Közel-Keleten: Irán több országban is amerikai célpontokat támadott – újra a Hormuzi-szoros a téma / Fotó: AFP

A Brent hordónkénti ára reggel 95,04 dollár, mintegy 30 100 forint körül mozgott, a WTI pedig 90,63 dollárba, hozzávetőleg 28 700 forintba került. Szerdán mindkét olajfajta július 24. óta nem látott szintet ért el, miután az Egyesült Államok és Irán július óta a legsúlyosabb közvetlen csapásváltását hajtotta végre. Irán több amerikai katonai célpont ellen indított rakéta- és dróntámadásokat Bahreinben, Jordániában, Kuvaitban és Irakban, válaszul az amerikai légicsapásokra. Teherán azt állította, hogy amerikai katonák is életüket vesztették, az Egyesült Államok első értékelése szerint azonban nem volt amerikai áldozata az iráni támadásoknak.

Kuvaitban Irán rakétákkal és drónokkal támadta az Ali al-Salem amerikai légibázist, valamint állítása szerint egy amerikai parancsnok által használt lakókomplexumot is. A kuvaiti tűzoltóság közölte, hogy egy drónbecsapódás után tüzet oltottak az egyik lakóépületnél. Bahreinben, ahol az amerikai haditengerészet regionális parancsnoksága működik, iráni drónokat fogtak el és semmisítettek meg.

Teherán a támadásokat egy szélesebb stratégia részeként kezeli:

az iráni katonai vezetés célként nevezte meg az amerikai erők kiszorítását a Közel-Keletről, és súlyosabb válaszcsapásokat helyezett kilátásba újabb amerikai támadások esetére.

Donald Trump ugyanakkor szerdán arról beszélt, hogy az újabb amerikai hadművelet várhatóan nem tart „túl sokáig”. Azt is hangsúlyozta, hogy az amerikai erők súlyos csapásokat mértek az iráni radar- és rakétarendszerekre, és Washington bármikor képes újabb támadást indítani. A Reuters értesülései szerint a Fehér Ház több vezető tisztségviselője közben inkább fékezné a katonai eszkalációt a novemberi kongresszusi választások előtt, és rövid távon erősebb gazdasági nyomásgyakorlásra helyezné a hangsúlyt.