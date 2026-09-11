Szülők figyelem! Szeptember 15-én lejár egy fontos határidő

Hamarosan lejár a 7. évfolyamos tanulók számára biztosított, térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) arra kéri a szülőket, hogy amennyiben még nem tették meg, szeptember 15-éig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.

Hamarosan lejár a HPV elleni védőoltás igénylésének határideje/Fotó: Garna Zarina / Shutterstock

A HPV elleni védőoltás térítésmentes

A HPV elleni térítésmentes védőoltás a Nemzeti Immunizációs Program részeként a 7. évfolyamos fiúk és lányok számára érhető el. Az igénylés feltétele a szülő vagy gondviselő által kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozat visszajuttatása az iskolába a megadott határidőig.

A humán papillomavírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze. A védőoltás beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet, ezért szerepel a magyar iskolai oltási programban. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba, két adagban, 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges. A vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, és nem változtatja meg a sejtek működését.

A HPV elleni védőoltás nem kötelező, de az egészség megőrzése és a súlyos megbetegedések megelőzése érdekében mindenképp javasolt. Aki nem kapta meg hetedik osztályban a védőoltást, annak a vakcina a továbbiakban térítésköteles, recept ellenében gyógyszertárban vásárolható meg. Viszont 15 éves kor fölött nem két-, hanem három oltási dózis szükséges a megfelelő védettség eléréséhez. Ezért is javasoljuk, hogy használja ki a lehetőséget, és védje meg gyermeke jövőjét!

Ha további kérdések merülnek fel, érdemes hiteles forrásból tájékozódni, illetve konzultálni az iskolaorvossal, a házi gyermekorvossal vagy a védőnővel. További tájékoztatásért az ingyenesen hívható, 1812-es Egészségvonalhoz is fordulhatnak, illetve az Egészségvonal honlapján szakemberek által összeállított lakossági tájékoztatók és szakmai tartalmak érhetők el.