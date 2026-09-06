Időjárás: hónapok óta erre várt az egész ország, napokon belül drasztikus változás áll be – ekkor eshet az eső nagy mennyiségben
Hétfőn túlnyomóan napos időre lehet számítani fátyolfelhőkkel, legfeljebb késő délután, este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk – írja az Időkép.hu. Ugyanakkor hamarosan jelentős változás állhat be az időjárásban.
Keddre az ország nagy részére visszatér a kánikula, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak. A reggel viszont még friss lesz, északon, északkeleten helyenként 10 fok alá hűlhet a levegő. Sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes időre van kilátás. Több helyen élénk lökések kísérik a déli, délnyugati szelet.
Szerdán napközben napos idő várható, majd délután, este északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni, esti óráktól várható záporok, zivatarok formájában.
Molnár László meteorológus pénteken azt mondta a 24.hu-nak, hogy belátható távolságra van egy jelentős változás az időjárásunkban.
Két lépésben érkezik a jelenleginél jelentősen hűvösebb idő, és olyan mennyiségű csapadék, ami valóban megváltást jelent a hosszú szárazság után
– mondja a szakember. A változás első hullámát egy hidegfront hozza el szerdától kezdődően, hatása majd csütörtökre teljesedik ki: lehűl a levegő, már szerdán 10-15 fokos különbség alakulhat ki a keleti és nyugati tájak között. A frontból jelentős eső is várható. A valódi megváltás azonban a második hullámmal érkezik szeptember 12-15. között: egy mediterrán ciklonból komolyabb mennyiségű, az ország teljes területét érintő csapadék várható.
Fenti három napon a gyakori esőkből 30-70 milliméternyi víz érkezhet, a nagyobb mennyiség a nyugati tájakra.