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Időjárás: hónapok óta erre várt az egész ország, napokon belül drasztikus változás áll be – ekkor eshet az eső nagy mennyiségben

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Közeleg már az időjárási fordulat, ami meghozhatja a régen várt csapadékot. Csütörtöktől jelentősen lehűl a hőmérséklet, majd az ország több pontján is esőre lehet számítani.
Járdi Roland
2026.09.06, 09:47

Hétfőn túlnyomóan napos időre lehet számítani fátyolfelhőkkel, legfeljebb késő délután, este északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a délies szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk – írja az Időkép.hu. Ugyanakkor hamarosan jelentős változás állhat be az időjárásban.

időjárás
Időjárás: hónapok óta erre várt az egész ország, napokon belül drasztikus változás áll be – ekkor eshet az eső nagy mennyiségben Fotó: Shutterstock

Keddre az ország nagy részére visszatér a kánikula, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak. A reggel viszont még friss lesz, északon, északkeleten helyenként 10 fok alá hűlhet a levegő. Sok napsütésre, kevés felhőre, csapadékmentes időre van kilátás. Több helyen élénk lökések kísérik a déli, délnyugati szelet.

Szerdán napközben napos idő várható, majd délután, este északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni, esti óráktól várható záporok, zivatarok formájában.

Molnár László meteorológus pénteken azt mondta a 24.hu-nak, hogy belátható távolságra van egy jelentős változás az időjárásunkban.

Két lépésben érkezik a jelenleginél jelentősen hűvösebb idő, és olyan mennyiségű csapadék, ami valóban megváltást jelent a hosszú szárazság után

 – mondja a szakember. A változás első hullámát egy hidegfront hozza el szerdától kezdődően, hatása majd csütörtökre teljesedik ki: lehűl a levegő, már szerdán 10-15 fokos különbség alakulhat ki a keleti és nyugati tájak között. A frontból jelentős eső is várható. A valódi megváltás azonban a második hullámmal érkezik szeptember 12-15. között: egy mediterrán ciklonból komolyabb mennyiségű, az ország teljes területét érintő csapadék várható.

Fenti három napon a gyakori esőkből 30-70 milliméternyi víz érkezhet, a nagyobb mennyiség a nyugati tájakra.

 

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