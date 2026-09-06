Infantino nem hátrál: hiába fordult ellene több futballnagyhatalom, újraindul a FIFA-elnöki posztért

Gianni Infantino 2027-ben ismét megpályázza a FIFA elnöki posztját, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban komoly konfliktus alakult ki közte és több meghatározó futballszövetség között. Infantino indulását most a FIFA is megerősítette, miközben az UEFA és más kontinentális vezetők bizalma megingott iránta.

Gianni Infantino maradna a FIFA élén, és jövőre újabb ciklusért száll harcba / Fotó: NurPhoto via AFP

Infantino nem változtatott a tervein: 2027-ben ismét elindul a FIFA elnöki posztjáért. A világszövetség szóvivője a Sky Newsnak megerősítette, hogy a FIFA vezetője már áprilisban bejelentette indulási szándékát, és azóta semmi nem változott.

A megerősítésre azután került sor, hogy Infantino szombaton először állt szóba külső sajtóorgánumokkal azóta, hogy júliusban kirobbant a világbajnokság értékesítésével kapcsolatos botrány.

A FIFA elnöke a lengyelországi Katowicében rendezett U20-as női világbajnokság nyitómérkőzésére érkezett, ahol azonban nem volt hajlandó érdemben válaszolni a jövőjével kapcsolatos kérdésekre.

Infantino mindössze annyit mondott, hogy „sok mindent el fogunk mondani”, de ennek még nincs itt az ideje. Hangsúlyozta, hogy a FIFA célja továbbra is az, hogy a világ minden részén lehetőséget biztosítson a futballra, majd a mérkőzés kezdete előtt távozott.

A háttérben azonban komoly hatalmi harc zajlik.

Infantino botrányok közepette is kapaszkodik a hatalomba

A FIFA-elnök újraválasztása korántsem ígérkezik egyszerűnek. Az UEFA kollektíven közölte, hogy elvesztette a bizalmát a FIFA-elnökben, miután állítása szerint bizalomvesztést okozott, hogy Infantino titkos tárgyalásokat folytatott a világbajnokság részesedéseinek magánbefektetők számára történő értékesítéséről.

A tervezett üzlet végül meghiúsult, Infantino pedig azzal védekezett, hogy a konstrukció célja a nemzeti futballszövetségek bevételeinek növelése lett volna. Az ügy azonban nem zárult le: a jogi csatározás már amerikai bíróságokon is folytatódik.

A FIFA azzal vádolja az UEFA-t, hogy lejárató kampányt folytat ellene, miközben az európai szövetség olyan dokumentumokhoz próbál hozzájutni, amelyek alapján akár Svájcban is büntetőeljárás kezdeményezését fontolgatják Infantino ellen. A vita egyik központi kérdése az lehet, hogy a világbajnokság értékét szándékosan alulbecsülték-e a konstrukció során, és ebből származhatott-e személyes pénzügyi előny.