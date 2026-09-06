Infantino nem hátrál: hiába fordult ellene több futballnagyhatalom, újraindul a FIFA-elnöki posztért
Gianni Infantino 2027-ben ismét megpályázza a FIFA elnöki posztját, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban komoly konfliktus alakult ki közte és több meghatározó futballszövetség között. Infantino indulását most a FIFA is megerősítette, miközben az UEFA és más kontinentális vezetők bizalma megingott iránta.
Infantino nem változtatott a tervein: 2027-ben ismét elindul a FIFA elnöki posztjáért. A világszövetség szóvivője a Sky Newsnak megerősítette, hogy a FIFA vezetője már áprilisban bejelentette indulási szándékát, és azóta semmi nem változott.
A megerősítésre azután került sor, hogy Infantino szombaton először állt szóba külső sajtóorgánumokkal azóta, hogy júliusban kirobbant a világbajnokság értékesítésével kapcsolatos botrány.
A FIFA elnöke a lengyelországi Katowicében rendezett U20-as női világbajnokság nyitómérkőzésére érkezett, ahol azonban nem volt hajlandó érdemben válaszolni a jövőjével kapcsolatos kérdésekre.
Infantino mindössze annyit mondott, hogy „sok mindent el fogunk mondani”, de ennek még nincs itt az ideje. Hangsúlyozta, hogy a FIFA célja továbbra is az, hogy a világ minden részén lehetőséget biztosítson a futballra, majd a mérkőzés kezdete előtt távozott.
A háttérben azonban komoly hatalmi harc zajlik.
Infantino botrányok közepette is kapaszkodik a hatalomba
A FIFA-elnök újraválasztása korántsem ígérkezik egyszerűnek. Az UEFA kollektíven közölte, hogy elvesztette a bizalmát a FIFA-elnökben, miután állítása szerint bizalomvesztést okozott, hogy Infantino titkos tárgyalásokat folytatott a világbajnokság részesedéseinek magánbefektetők számára történő értékesítéséről.
A tervezett üzlet végül meghiúsult, Infantino pedig azzal védekezett, hogy a konstrukció célja a nemzeti futballszövetségek bevételeinek növelése lett volna. Az ügy azonban nem zárult le: a jogi csatározás már amerikai bíróságokon is folytatódik.
A FIFA azzal vádolja az UEFA-t, hogy lejárató kampányt folytat ellene, miközben az európai szövetség olyan dokumentumokhoz próbál hozzájutni, amelyek alapján akár Svájcban is büntetőeljárás kezdeményezését fontolgatják Infantino ellen. A vita egyik központi kérdése az lehet, hogy a világbajnokság értékét szándékosan alulbecsülték-e a konstrukció során, és ebből származhatott-e személyes pénzügyi előny.
Az ellenállás ráadásul nem korlátozódik Európára.
Az ázsiai és az észak-amerikai futball vezetése is szembefordult Infantinóval, miközben a lengyel szövetség vezetése ezen a hétvégén kifejezetten szívélyesen fogadta a FIFA elnökét.
Egyelőre az sem látszik, hogy ki lehetne az ellenfele. A jelölteknek novemberig legalább öt FIFA-tagország támogatását kell megszerezniük, de jelenleg nincs ismert kihívó, aki ténylegesen felvenné vele a versenyt.
Infantino 2016-ban került a FIFA élére, amikor a szervezet a korrupciós botrányba belebukott Sepp Blatter utódját kereste. Azóta jelentősen megerősítette pozícióját, most azonban minden korábbinál komolyabb politikai és jogi konfliktusok közepette készül újabb ciklusra. A 2027-es választás így könnyen a FIFA történetének egyik legélesebb hatalmi küzdelmévé válhat.
Hiába védi Trump Infantinót, végleg kitört a háború a FIFA és az UEFA között - új világbajnokság szerveződhet
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