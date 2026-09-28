Fordulat az amerikai-iráni konfliktusban: újra az asztalon a hétnapos béke terv – a héten elkezdődhetnek a tárgyalások

Hétfőn vagy kedden újabb egyeztetések jöhetnek az Egyesült Államok és Irán között Katar közvetítésével, miközben Donald Trump amerikai elnök korábban elutasította Teherán hétnapos tervét. Az iráni javaslat szerint a harcok beszüntetéséért, az iráni vagyon befagyasztásának feloldásáért és az olajszankciók megszüntetéséért cserébe Irán újranyitná a Hormuzi-szorost, és folytatná a tárgyalásokat atomprogramjáról.

Katar újabb közvetítői tárgyalásokat készít elő Washington és Teherán között, miközben az iráni külügyminiszter továbbra is New Yorkban tartózkodik / Fotó: Tomas Ragina

A Reuters értesülései alapján újabb közvetett tárgyalások készülhetnek elő az Egyesült Államok és Irán között, miután Katar közvetítői hétfőn vagy kedden külön-külön egyeztethetnek a két féllel.

A katari közvetítők New Yorkban Abbas Araqchi iráni külügyminiszterrel találkozhatnak, az amerikai féllel pedig külön egyeztetést folytathatnak.

Egyelőre nem világos, hogy Washington részéről ki vesz részt a megbeszéléseken.

A tárgyalások várhatóan annak a hétnapos javaslatnak a módosított változatára összpontosítanak, amelyet Irán a múlt héten, az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülése mellett terjesztett elő. Araqchi a közgyűlés után is New Yorkban maradt.

Irán eredeti terve szerint valamennyi ellenségeskedést le kellene állítani Iránban és Libanonban, emellett fel kellene oldani több milliárd dollárnyi iráni vagyon befagyasztását, meg kellene szüntetni az iráni olajra kivetett szankciókat, valamint fel kellene oldani az amerikai blokádot az iráni kikötők ellen.

Cserébe Teherán újranyitná a Hormuzi-szorost, majd a két fél újra tárgyalóasztalhoz ülne az iráni atomprogramról. A stratégiai jelentőségű vízi út a közel-keleti konfliktus egyik központi kérdésévé vált, mivel a szoroson keresztül jelentős mennyiségű nemzetközi olajkereskedelem zajlik.

Washington még nem jelezte, hogy nyitott-e Irán javaslatára

Donald Trump szombaton még azt mondta, hogy elutasította Irán javaslatát. Az amerikai elnök szerint Teherán azért akar gyors megállapodást, mert a súlyos gazdasági nyomás egyre nehezebb helyzetbe hozza az országot. Trump ugyanakkor vasárnap az Axiosnak már arról beszélt, hogy arra számít: az amerikai tárgyalók a héten újabb egyeztetéseket folytatnak Iránnal.