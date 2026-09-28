Deviza
EUR/HUF367,24 +0,51% USD/HUF322,89 +0,55% GBP/HUF428,08 +0,77% CHF/HUF388,2 +0,31% PLN/HUF84,02 +0,55% RON/HUF69,57 +0,45% CZK/HUF15,06 +0,45% EUR/HUF367,24 +0,51% USD/HUF322,89 +0,55% GBP/HUF428,08 +0,77% CHF/HUF388,2 +0,31% PLN/HUF84,02 +0,55% RON/HUF69,57 +0,45% CZK/HUF15,06 +0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 155,36 -1,4% MTELEKOM2 560 +0,79% MOL5 230 +1,55% OTP44 100 -3,86% RICHTER12 400 -0,64% OPUS290 +2,65% ANY6 270 +0,32% AUTOWALLIS124 -2,36% WABERERS4 340 -2,47% BUMIX9 135,25 +0,22% CETOP4 942,25 -0,75% CETOP NTR3 194,26 -0,74% BUX149 155,36 -1,4% MTELEKOM2 560 +0,79% MOL5 230 +1,55% OTP44 100 -3,86% RICHTER12 400 -0,64% OPUS290 +2,65% ANY6 270 +0,32% AUTOWALLIS124 -2,36% WABERERS4 340 -2,47% BUMIX9 135,25 +0,22% CETOP4 942,25 -0,75% CETOP NTR3 194,26 -0,74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Fordulat az amerikai-iráni konfliktusban: újra az asztalon a hétnapos béke terv – a héten elkezdődhetnek a tárgyalások

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb diplomáciai egyeztetésekre készülhet az Egyesült Államok és Irán, ezúttal Katar közvetítésével. A tárgyalások középpontjában az iráni hétnapos terv módosított változata állhat, amely a Hormuzi-szoros újranyitását is összeköti az amerikai lépésekkel.
VG
2026.09.28, 17:20

Hétfőn vagy kedden újabb egyeztetések jöhetnek az Egyesült Államok és Irán között Katar közvetítésével, miközben Donald Trump amerikai elnök korábban elutasította Teherán hétnapos tervét. Az iráni javaslat szerint a harcok beszüntetéséért, az iráni vagyon befagyasztásának feloldásáért és az olajszankciók megszüntetéséért cserébe Irán újranyitná a Hormuzi-szorost, és folytatná a tárgyalásokat atomprogramjáról.

Flag,Of,Usa,And,Iran,Painted,On,A,Concrete,Wall irán
Katar újabb közvetítői tárgyalásokat készít elő Washington és Teherán között, miközben az iráni külügyminiszter továbbra is New Yorkban tartózkodik / Fotó: Tomas Ragina

A Reuters értesülései alapján újabb közvetett tárgyalások készülhetnek elő az Egyesült Államok és Irán között, miután Katar közvetítői hétfőn vagy kedden külön-külön egyeztethetnek a két féllel. 

A katari közvetítők New Yorkban Abbas Araqchi iráni külügyminiszterrel találkozhatnak, az amerikai féllel pedig külön egyeztetést folytathatnak. 

Egyelőre nem világos, hogy Washington részéről ki vesz részt a megbeszéléseken.

A tárgyalások várhatóan annak a hétnapos javaslatnak a módosított változatára összpontosítanak, amelyet Irán a múlt héten, az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülése mellett terjesztett elő. Araqchi a közgyűlés után is New Yorkban maradt.

Irán eredeti terve szerint valamennyi ellenségeskedést le kellene állítani Iránban és Libanonban, emellett fel kellene oldani több milliárd dollárnyi iráni vagyon befagyasztását, meg kellene szüntetni az iráni olajra kivetett szankciókat, valamint fel kellene oldani az amerikai blokádot az iráni kikötők ellen.

Cserébe Teherán újranyitná a Hormuzi-szorost, majd a két fél újra tárgyalóasztalhoz ülne az iráni atomprogramról. A stratégiai jelentőségű vízi út a közel-keleti konfliktus egyik központi kérdésévé vált, mivel a szoroson keresztül jelentős mennyiségű nemzetközi olajkereskedelem zajlik.

Washington még nem jelezte, hogy nyitott-e Irán javaslatára

Donald Trump szombaton még azt mondta, hogy elutasította Irán javaslatát. Az amerikai elnök szerint Teherán azért akar gyors megállapodást, mert a súlyos gazdasági nyomás egyre nehezebb helyzetbe hozza az országot. Trump ugyanakkor vasárnap az Axiosnak már arról beszélt, hogy arra számít: az amerikai tárgyalók a héten újabb egyeztetéseket folytatnak Iránnal.

Araqchi vasárnap azt közölte, hogy a közvetítők hivatalosan még nem továbbították Teheránnak az amerikai elutasítást. Az iráni külügyminiszter szerint országa Washington végleges álláspontjára vár, és csak ezt követően dönt a következő lépésekről.

Feltételeink világosak, és a Hormuzi-szoros újranyitása felé tett bármilyen lépés attól függ, hogy ezek a feltételek teljesülnek-e

– mondta Araqchi vasárnap. Hozzátette: a patthelyzetet csak tárgyalásos megoldással lehet rendezni.

A most előkészített egyeztetések így még nem jelentenek közvetlen amerikai–iráni tárgyalást: a felek továbbra is közvetítőkön keresztül kommunikálnak. A cél ugyanakkor az lehet, hogy a korábbi hétnapos tervet módosítsák úgy, hogy az mindkét oldal számára új tárgyalási alapot teremtsen.

Trump: Irán túlbecsült alkupozícióját, „egy évvel ezelőtt elfogadtuk volna" – nem lesz rövid távú rendezés, tovább drágul a fekete arany

Irán nem enyhít a Hormuzi-szoros megnyitására vonatkozó feltételein. A piac korábban bízott abban, hogy az olajár kérdése rendeződik az amerikai félidős választások előtt - most ez a remény szertefoszlott.

 

Világrend

Világrend
951 cikk

 

közel-keleti válság
Washington
Hormuzi-szoros
Donald Trump
Irán
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu