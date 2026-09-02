Újabb hatalmas támadássorozat indult Irán ellen – Trumpnak sokkal jobban tetszik a jelenlegi helyzet

Ismét kiéleződött az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus. Szerdára virradó éjjel az amerikai erők újabb csapássorozatot hajtottak végre, Irán pedig közölte, hogy megtorló akcióval válaszolt.

Irán válaszcsapással fenyegette az Egyesült Államokat / Fotó: AFP

A Bloomberg értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök eközben igyekezett kisebbíteni egy esetleges megállapodás esélyét. A Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy nem próbálja Iránt tárgyalóasztalhoz kényszeríteni.

„A legkevésbé sem érdekel, hogy aláírnak-e egy számukra értéktelen megállapodást. Sokkal jobban tetszik a mostani helyzetünk” – fogalmazott Trump, aki hozzátette, hogy az iráni gazdaság az összeomlás szélén áll.

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy az azóta lezárult művelet célpontjai között az Iszlám Forradalmi Gárdához köthető légvédelmi állások, radarrendszerek, tengeri eszközök és létesítmények, aknatelepítési képességek, valamint kommunikációs objektumok szerepeltek.

Közleményük szerint a csapásokra az Iráni Forradalmi Gárda közelmúltbeli támadási kísérleteit követően került sor, amelyek a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók, illetve amerikai katonák ellen irányultak. Három nap leforgása alatt ez már az amerikai csapások második hulláma volt, miután a hét elején olyan iráni rakétaindító állásokat támadtak, amelyek a Hormuzi-szoros elaknásítására készültek.

Irán megtorlással fenyeget

A katonai csapásokat követően Irán bejelentette, hogy fegyveres erői döntő jelentőségű műveletet indítottak a térségben található amerikai támaszpontok ellen. Teherán tájékoztatása szerint rakétákat lőttek ki egy jordániai amerikai támaszpontra, valamint egy bahreini amerikai katonai létesítményre is. Kuvait arról számolt be, hogy elfogta a területére érkező lövedékeket.

A katonai akció keretében az amerikai hadsereg két iráni tartályhajót is megtámadott a Trump által jóváhagyott új, „tankhajóért tankhajót” elv alapján – jelentette az Axios egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselőre hivatkozva. Erre egy nappal azután került sor, hogy a Marisks tengeri biztonsági tanácsadó cég szerint rövid időn belül két, a szoros elhagyására készülő olaj-szupertankert is lövedékek találtak el.