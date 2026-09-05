Brutális válaszcsapás érkezett: három iráni olajszállító hajót lőttek ki –Teherán ezt nem hagyja annyiban

Az amerikai hadsereg szombaton három iráni olajszállító tartályhajóra mért csapást, köztük egy olyan tankerre, amely a kulcsfontosságú iráni olajexportközpont, Hark-sziget közelében tartózkodott – közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága – írta meg a Reuters.

Irán háborús bűncselekménynek minősítette a hajói elleni támadásokat / Fotó: Adansijav Official

Az amerikai fél szerint a támadás válaszcsapás volt, miután az iráni Iszlám Forradalmi Gárda ballisztikus rakétákat indított az amerikai haditengerészet két hajója ellen.

„Legyen világos az üzenet az Iszlám Forradalmi Gárda számára: ha két hajónkra lőnek, még nagyobb gazdasági árat fizettetünk önökkel, és három hajójukat semmisítjük meg” – jelentette ki Brad Cooper tengernagy, az amerikai Központi Parancsnokság vezetője.

A parancsnokság tájékoztatása szerint az iráni támadásban egyetlen amerikai katona sem sérült meg.

A félhivatalos iráni Tasnim hírügynökség korábban arról számolt be, hogy négy amerikai rakéta talált el egy tartályhajót Hark-sziget horgonyzóhelyének térségében. A helyi forrásokra hivatkozó jelentés szerint a támadásnak nem voltak áldozatai, a hajó személyzetét pedig megkezdték kimenekíteni. Az iráni hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt.

Irán határozottan elítélte az iráni kereskedelmi hajók elleni, általa agresszívnak nevezett amerikai támadást, amelyet jogellenesnek és háborús bűncselekménynek minősített.

„Az Iráni Iszlám Köztársaság Külügyminisztériuma határozottan elítéli az Egyesült Államok agresszív fellépését, amelynek során iráni kereskedelmi hajókat támadtak meg” – áll a tárca közleményében.

A minisztérium szerint a támadások az Egyesült Államok katonai agressziójának folytatását jelentik, valamint az Iránnal szembeni szélesebb körű tengeri blokád és „gazdasági háború” részét képezik. Teherán úgy véli, hogy az akció sérti az ENSZ Alapokmányát, továbbá veszélyezteti a nemzetközi békét, biztonságot és kereskedelmi hajózást.

Irán közölte, hogy

határozottan megvédi szuverenitását és nemzeti érdekeit az általa államilag támogatott terrorizmusnak és amerikai agressziónak nevezett lépésekkel szemben.

Ezek közé sorolta a folytatódó blokádot és a kereskedelmi hajók zaklatását is.