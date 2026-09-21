Tokióban és Japán keleti partvidékén rendkívüli készültséget rendeltek el hétfőn reggel a Dujuan tájfun közeledése miatt, miután a hatóságok áradásoktól, földcsuszamlásoktól és rekordközeli csapadéktól tartanak. A vihar középpontjában 130 kilométer/órás tartós szél fúj, a széllökések elérhetik a 194 kilométer/órát, miközben egyes térségekben néhány nap alatt 250–350 milliméter eső hullhat. Tokió több kerületében evakuálási figyelmeztetést adtak ki, a legsúlyosabb riasztási fokozatot pedig a fővároshoz tartozó szigeteken is életbe léptették.

Japán készül a legrosszabbra: tombol a Dujuan tájfun, újra vízt alá kerül a szigetország egy része – rekord áradások és földcsuszamlások fenyegetnek / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Dujuan Japán idei 25. tájfunja, és hétfőn a Honshu keleti partja mellett halad tovább északkelet felé. A meteorológusok szerint a vihar középpontja várhatóan a tengeren marad, de ettől még Tokióban és a környező régiókban is veszélyes széllökésekre és hosszan tartó, intenzív esőzésre kell számítani. A Kanto régióban akár 250 milliméter, a Tokai térségben pedig 350 milliméter csapadék is hullhat, ami jelentősen növeli az áradások és földcsuszamlások kockázatát – írja a BBC.

Tokióban is megszólaltak a riasztások

A régiós főváros Meguro kerületében négyes szintű figyelmeztetést adtak ki az ötfokozatú japán rendszerben, ami már közvetlen evakuálási készültséget jelent. A Meguro folyó vízszintje órák alatt látványosan megemelkedett, a környéken élők telefonjaikra folyamatos riasztásokat kaptak, amelyekben arra kérték őket, hogy maradjanak távol a vízfolyásoktól és készüljenek fel az elvonulásra. Oshima településen és az Izu-szigeteken már az ötös, vagyis a legmagasabb riasztási fokozatot rendelték el. Oshimán ez 1901 háztartást és 3020 lakost érint.

Tokió központjában hármas szintű riasztás van érvényben, amely elsősorban az idősek, fogyatékkal élők és más veszélyeztetett csoportok evakuálását sürgeti.

Csiba prefektúrában szintén négyes szintű figyelmeztetéseket adtak ki több településen. Sodegaura városában már földcsuszamlás is történt, amelyben egy negyvenes éveiben járó nő könnyebben megsérült. Több útszakaszt elöntött a víz, és a hatóságok további, még hevesebb esőzésre számítanak.