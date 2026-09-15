Váratlanul megszólalt Jellinek Dániel az előállítása után: mindent tagad az Indotek-vezér – "Semmilyen bűncselekményt nem követett el"

Jellinek Dániel szerint semmilyen bűncselekményt nem követett el, miután kedden előállították a csaknem tízmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó Volánbusz-ügyben. A milliárdos üzletember cége, az Indotek Group közleményben jelezte, hogy Jellinek szeptember 10-én önként megjelent a Nemzeti Nyomozó Iroda idézésére, és azóta is elérhető volt a hatóságok számára – írta az Index.

Jellinek Dániel is megszólalt azután, hogy kedden előállították a Volánbuszt érintő korrupciós nyomozásban / Fotó: Indotek Group

Megszólalt Jellinek Dániel azután, hogy kedden reggel a rendőrség előállította a milliárdos üzletembert. Az Indotek Group az Indexnek küldött közleményében azt írta:

Jellinek szeptember 10-én önként eleget tett a Nemzeti Nyomozó Iroda idézésének, azóta pedig folyamatosan elérhető volt a hatóságok számára.

A cégcsoport vezérigazgatója ennek ellenére kedden rendőrségi intézkedés alá került a Volánbuszt érintő, milliárdos vagyoni hátrányt okozó korrupciós ügyben. Az Indotek határozott álláspontja szerint Jellinek Dániel semmilyen bűncselekményt nem követett el az érintett ügyben. A társaság szerint a vizsgálat az Indotek Group cégeit és vagyonelemeit nem érinti, a cégcsoport működése pedig zavartalan.

Piaci források az Indexnek azt állították, hogy Jellinek korábban vallomást tett, végig együttműködött a hatóságokkal, és nem próbálta kivonni magát az eljárás alól. Forrásaik ezért aránytalannak és demonstratívnak tartják a mostani előállítást, különösen azért, mert információik szerint nem merült fel olyan új körülmény, amely azt indokolta volna.

A források szerint a nyomozásban vizsgált egyik ügyletben Jellinekhez köthető társaság mintegy 700 millió forintos kölcsön felvevőjeként szerepelt, nem pedig a konstrukció haszonélvezőjeként.

Amikor felmerült, hogy a kölcsön kétes forrásból származhatott, a társaság a teljes összeget kamataival együtt bírósági letéti számlára helyezte. Ezeket az állításokat a hatóság nem erősítette meg.

Közben a Központi Nyomozó Főügyészség bejelentette, hogy összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre az ügyben. Közel 40 hivatalos személy vesz részt az akcióban, amelyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala és a Készenléti Rendőrség munkatársai is közreműködnek.