Váratlanul megszólalt Jellinek Dániel az előállítása után: mindent tagad az Indotek-vezér – "Semmilyen bűncselekményt nem követett el"
Jellinek Dániel szerint semmilyen bűncselekményt nem követett el, miután kedden előállították a csaknem tízmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó Volánbusz-ügyben. A milliárdos üzletember cége, az Indotek Group közleményben jelezte, hogy Jellinek szeptember 10-én önként megjelent a Nemzeti Nyomozó Iroda idézésére, és azóta is elérhető volt a hatóságok számára – írta az Index.
Megszólalt Jellinek Dániel azután, hogy kedden reggel a rendőrség előállította a milliárdos üzletembert. Az Indotek Group az Indexnek küldött közleményében azt írta:
Jellinek szeptember 10-én önként eleget tett a Nemzeti Nyomozó Iroda idézésének, azóta pedig folyamatosan elérhető volt a hatóságok számára.
A cégcsoport vezérigazgatója ennek ellenére kedden rendőrségi intézkedés alá került a Volánbuszt érintő, milliárdos vagyoni hátrányt okozó korrupciós ügyben. Az Indotek határozott álláspontja szerint Jellinek Dániel semmilyen bűncselekményt nem követett el az érintett ügyben. A társaság szerint a vizsgálat az Indotek Group cégeit és vagyonelemeit nem érinti, a cégcsoport működése pedig zavartalan.
Piaci források az Indexnek azt állították, hogy Jellinek korábban vallomást tett, végig együttműködött a hatóságokkal, és nem próbálta kivonni magát az eljárás alól. Forrásaik ezért aránytalannak és demonstratívnak tartják a mostani előállítást, különösen azért, mert információik szerint nem merült fel olyan új körülmény, amely azt indokolta volna.
A források szerint a nyomozásban vizsgált egyik ügyletben Jellinekhez köthető társaság mintegy 700 millió forintos kölcsön felvevőjeként szerepelt, nem pedig a konstrukció haszonélvezőjeként.
Amikor felmerült, hogy a kölcsön kétes forrásból származhatott, a társaság a teljes összeget kamataival együtt bírósági letéti számlára helyezte. Ezeket az állításokat a hatóság nem erősítette meg.
Közben a Központi Nyomozó Főügyészség bejelentette, hogy összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre az ügyben. Közel 40 hivatalos személy vesz részt az akcióban, amelyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala és a Készenléti Rendőrség munkatársai is közreműködnek.
A főügyészség közlése szerint több helyszínen kutatást és lefoglalást hajtottak végre, jelenleg négy ember gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük hármat őrizetbe is vettek. A nyomozás bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette, valamint más korrupciós bűncselekmények miatt zajlik.
A történet súlyát az adja, hogy a Volánbusz ügyében korábban több olyan konstrukciót is vizsgáltak, amelyek a gyanú szerint jelentős kárt okozhattak az állami közlekedési társaságnak. A nyomozásban felmerült többek között 250 autóbusz több mint hatmilliárd forintos visszabérlése, egy mintegy kétmilliárdos karbantartási szerződés, valamint egy kecskeméti telephely ügylete is.
Nem csak Jellinek Dánielt állították elő
A nyomozók korábban dokumentumokat és elektronikus eszközöket foglaltak le, amelyeket kiberszakértők vizsgálnak. A hatóságok azt is igyekeznek feltárni, hogy a feltételezett túlárazásokból és más konstrukciókból származó pénzek milyen cégeken és kölcsönügyleteken keresztül mozoghattak.
Jellinek neve már korábban is felmerült az ügy kapcsán, ahogy Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatójának neve is. Magyar Péter miniszterelnök kedden a parlamentben külön is beszámolt Jellinek és Szivek előállításáról.
A Központi Nyomozó Főügyészség ugyanakkor egyelőre nem közölte a gyanúsítottak nevét, így Jellinek konkrét büntetőjogi felelősségéről jelenleg nincs hatósági megállapítás. Az Indotek Group szerint az üzletember esetében a vizsgálatnak azt kell bizonyítania, amit ők állítanak: hogy nem követett el bűncselekményt.
Nagy erőkkel csaptak le a Volánbusz-ügyben: három embert már őrizetbe vettek - ezért vitte el az ügyészség Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet
Látványos bűnügyi akció zajlik a Volánbusz korrupciós ügyében, amelyben már három embert őrizetbe is vett a Központi Nyomozó Főügyészség. A nyomozás középpontjában milliárdos buszbeszerzések és személyszállítási szolgáltatások állnak.