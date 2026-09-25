Döbbenetes fizetés: ennyit kereshetett Jim Gottfridsson Szegeden – hatalmas összeget hagyhatott az asztalon a svéd kézilabdázó

Jim Gottfridsson havi 43 ezer eurót, vagyis nagyjából 15,7 millió forintot kereshetett az OTP Bank-Pick Szegednél a svéd sajtó szerint. A svéd kézilabdázó fizetése ezzel abban az időszakban a világon a legmagasabbak között lehetett – írta a Délmagyar.

Újabb részletek derültek ki Jim Gottfridsson szegedi szerződéséről a svéd sajtóban / Fotó: AFP

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Jim Gottfridsson tavaszi távozásával kapcsolatban. Az Aftonbladet értesülései alapján a svéd klasszis havi 43 ezer eurót, vagyis

a jelenlegi árfolyamon mintegy 15,7 millió forintot kereshetett az OTP Bank-Pick Szegednél.

A svéd lap információi szerint ezzel Gottfridsson abban az időszakban a világ legjobban kereső kézilabdázója lehetett. A portál ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a közölt összegeket sem az érintett klubok, sem a játékosok nem erősítették meg hivatalosan.

Azóta változott a helyzet a kézilabdázók fizetési rangsorának élén. Mathias Gidsel a Füchse Berlin új szerződésének köszönhetően, valamint a veszprémi Emil Nielsen is havi 50 ezer euró körüli összeget kereshet a svéd sajtó szerint. Gottfridsson így már nem tartozik a legmagasabb fizetésű játékosok közé, legalábbis a nyilvánosságra került becslések alapján.

Jim Gottfridsson így sem marad Szegeden

A svéd irányító leigazolását 2024 augusztusában jelentette be az OTP Bank-Pick Szeged. Gottfridsson 2025 nyarán csatlakozott a Tisza-parti csapathoz, és eredetileg 2028. június 30-ig szólt a megállapodása. A klub azonban idén áprilisban váratlanul felbontotta a 34 éves játékos szerződését. Ennek pontos oka a nyilvánosság számára továbbra sem ismert.

A fizetése közben jelentősen megemelkedhetett a korábbi klubjánál kapott összeghez képest. Az Aftonbladet szerint Gottfridsson a Flensburgnál havi 20-25 ezer euró körüli fizetést kaphatott, vagyis a szegedi szerződésével akár meg is duplázhatta a keresetét.

A történetnek van egy további érdekes részlete is. A svéd portál úgy tudja, hogy Gottfridsson a szerződésének felbontásakor az utolsó hat hónapra járó fizetéséről lemondott az OTP Bank-Pick Szeged javára. Ez azt jelenti, hogy a svéd játékos – amennyiben a lap értesülése pontos – jelentős összegről mondhatott le a távozásakor.