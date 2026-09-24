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K-híd
Strabag
felújítás

Pánikot is keltett már a legendás budapesti híd kilengése: most végre megújulhat az ideiglenesnek szánt átkelő – galéria a helyszínről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több mint hat évtized után megújulhat a Hajógyári-szigetre vezető, eredetileg ideiglenesnek szánt híd, amelynek kilengése korábban fesztiválozókat is megijesztett. K-híd útpályájának 2027 májusának végére el kell készülnie, hogy a Sziget Fesztivál és a Gyereksziget idején biztosított legyen a sziget megközelítése.
VG
2026.09.24, 14:41
Frissítve: 2026.09.24, 14:43

Még az idén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása. A Hajógyári-szigetre vezető híd útpályájának 2027. május végére el kell készülnie, hogy a jövő évi Sziget Fesztivál és Gyereksziget idején biztosított legyen a sziget megközelítése.

K-híd
Pánikot is keltett már a K-híd kilengése – most végre megújulhat az eredetileg ideiglenesnek szánt átkelő / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Budapest Közút lezárta a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást , amelyet a Strabag Építő Kft. nyert meg. A cég nettó 1,276 milliárd forintért vállalta a munkát, a második helyen végző Duna Aszfalt ajánlata nettó 1,372 milliárd forint volt.

A szerződéskötési moratórium szeptember 25-én jár le, ezt követően írhatják alá a kivitelezési szerződést. A Budapest Közút tervei szerint 

a munkaterületet már október közepén átadhatják, így a felújítás még 2026-ban elindulhat.

A beruházás legfontosabb része a leromlott útpálya cseréje: a jelenlegi pályát új acélszerkezet váltja fel, és kijavítják az alatta lévő elemeket is. Mintegy 7700 négyzetméternyi megmaradó acélszerkezet új korrózióvédelmet kap. 

Szükség esetén a híd jellegzetes, K alakú rácsozatát és a korlátokat is javítják. A járdák átépítése egyelőre opcionális: erről a megrendelőnek a szerződés aláírását követő öt munkanapon belül kell döntenie.

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Az 1957-ben épült K-hidat eredetileg ideiglenesnek szánták, és hadihídelemekből állították össze. A hetvenes évek első felében kétoldali járdát építettek hozzá, és alkalmassá tették a közúti közlekedésre, miközben a korábbi vasúti pálya egyes elemei is a szerkezetben maradtak.

A híd különlegessége a ferde tengelyű elhelyezkedése a Dunán, valamint a jellegzetes, „K” betűket formázó rácsos acélszerkezete, amely egyedülálló látványt nyújt Budapesten.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) már korábban jelezte, hogy felújításra szorul a K-híd. A BKK szerint az üzemeltető Budapest Közút a Sziget ideje alatt is rendszeresen ellenőrzi a híd állapotát, az egy időben rajta tartózkodók létszámára vonatkozó előírás, korlátozás nincs, mivel a gyalogosokkal telített híd statikailag nem a legkedvezőtlenebb teherkombináció.

A hídon annak megépítése óta nem volt nagyobb beavatkozás, így a műszaki állapota leromlott, felújítása indokolt, 

de alkalmas a közlekedés biztonságos lebonyolítására. 

Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag
Fotó: Havran Zoltán
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Legyőzték a Duna Aszfaltot, osztrák építőipari óriáscég kapta meg a legendás magyar híd felújítását – milliárdos közbeszerzést nyert a Strabag

A Sziget Fesztivál idején előfordult, hogy a híd az egyszerre áthaladó tömeg ütemes lépéseitől érezhetően kilengett. Ez több látogatót megijesztett. A szakértők szerint azonban az acél rácsos hidak bizonyos mértékű kilengése a szerkezet rugalmasságából adódó természetes jelenség, és önmagában nem jelenti azt, hogy a híd összeomolhat. 

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