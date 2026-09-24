Pánikot is keltett már a legendás budapesti híd kilengése: most végre megújulhat az ideiglenesnek szánt átkelő – galéria a helyszínről
Még az idén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása. A Hajógyári-szigetre vezető híd útpályájának 2027. május végére el kell készülnie, hogy a jövő évi Sziget Fesztivál és Gyereksziget idején biztosított legyen a sziget megközelítése.
A Budapest Közút lezárta a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást , amelyet a Strabag Építő Kft. nyert meg. A cég nettó 1,276 milliárd forintért vállalta a munkát, a második helyen végző Duna Aszfalt ajánlata nettó 1,372 milliárd forint volt.
A szerződéskötési moratórium szeptember 25-én jár le, ezt követően írhatják alá a kivitelezési szerződést. A Budapest Közút tervei szerint
a munkaterületet már október közepén átadhatják, így a felújítás még 2026-ban elindulhat.
A beruházás legfontosabb része a leromlott útpálya cseréje: a jelenlegi pályát új acélszerkezet váltja fel, és kijavítják az alatta lévő elemeket is. Mintegy 7700 négyzetméternyi megmaradó acélszerkezet új korrózióvédelmet kap.
Szükség esetén a híd jellegzetes, K alakú rácsozatát és a korlátokat is javítják. A járdák átépítése egyelőre opcionális: erről a megrendelőnek a szerződés aláírását követő öt munkanapon belül kell döntenie.
Az 1957-ben épült K-hidat eredetileg ideiglenesnek szánták, és hadihídelemekből állították össze. A hetvenes évek első felében kétoldali járdát építettek hozzá, és alkalmassá tették a közúti közlekedésre, miközben a korábbi vasúti pálya egyes elemei is a szerkezetben maradtak.
A híd különlegessége a ferde tengelyű elhelyezkedése a Dunán, valamint a jellegzetes, „K” betűket formázó rácsos acélszerkezete, amely egyedülálló látványt nyújt Budapesten.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) már korábban jelezte, hogy felújításra szorul a K-híd. A BKK szerint az üzemeltető Budapest Közút a Sziget ideje alatt is rendszeresen ellenőrzi a híd állapotát, az egy időben rajta tartózkodók létszámára vonatkozó előírás, korlátozás nincs, mivel a gyalogosokkal telített híd statikailag nem a legkedvezőtlenebb teherkombináció.
A hídon annak megépítése óta nem volt nagyobb beavatkozás, így a műszaki állapota leromlott, felújítása indokolt,
de alkalmas a közlekedés biztonságos lebonyolítására.
A Sziget Fesztivál idején előfordult, hogy a híd az egyszerre áthaladó tömeg ütemes lépéseitől érezhetően kilengett. Ez több látogatót megijesztett. A szakértők szerint azonban az acél rácsos hidak bizonyos mértékű kilengése a szerkezet rugalmasságából adódó természetes jelenség, és önmagában nem jelenti azt, hogy a híd összeomolhat.