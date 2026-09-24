Pánikot is keltett már a legendás budapesti híd kilengése: most végre megújulhat az ideiglenesnek szánt átkelő – galéria a helyszínről

Még az idén megkezdődhet az óbudai K-híd felújítása. A Hajógyári-szigetre vezető híd útpályájának 2027. május végére el kell készülnie, hogy a jövő évi Sziget Fesztivál és Gyereksziget idején biztosított legyen a sziget megközelítése.

Pánikot is keltett már a K-híd kilengése – most végre megújulhat az eredetileg ideiglenesnek szánt átkelő / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Budapest Közút lezárta a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást , amelyet a Strabag Építő Kft. nyert meg. A cég nettó 1,276 milliárd forintért vállalta a munkát, a második helyen végző Duna Aszfalt ajánlata nettó 1,372 milliárd forint volt.

A szerződéskötési moratórium szeptember 25-én jár le, ezt követően írhatják alá a kivitelezési szerződést. A Budapest Közút tervei szerint

a munkaterületet már október közepén átadhatják, így a felújítás még 2026-ban elindulhat.

A beruházás legfontosabb része a leromlott útpálya cseréje: a jelenlegi pályát új acélszerkezet váltja fel, és kijavítják az alatta lévő elemeket is. Mintegy 7700 négyzetméternyi megmaradó acélszerkezet új korrózióvédelmet kap.

Szükség esetén a híd jellegzetes, K alakú rácsozatát és a korlátokat is javítják. A járdák átépítése egyelőre opcionális: erről a megrendelőnek a szerződés aláírását követő öt munkanapon belül kell döntenie.