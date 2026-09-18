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vasút
katona
Brüsszel
kábítószer

Annyira elszabadult az erőszak Brüsszelben, hogy még több katonát akar bevetni a belga kormány – egyre több a kábítószerrel összefüggő erőszakos cselekedet az unió fővárosában

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A belga szövetségi kormány meghosszabbítja és növeli a katonák jelenlétét a brüsszeli vasút- és metróállomásokon, mintegy ötven katona segíti majd a rendőrség munkáját közös járőrözéssel – jelentette be Theo Francken védelmi miniszter pénteken. Az eredeti intézkedésről azért döntöttek, mert elharapódzott a kábítószerrel összefüggő erőszakos cselekmények száma.
VG
2026.09.18, 19:41

A Városi Pajzs elnevezésű művelet áprilisban kezdődött. A kormány kérésére akkor mintegy 30 katonát vezényeltek ki, hogy támogassák a rendőri tevékenységet a vasút- és metróállomásokon, hogy segítsenek megfékezni a fővárost egyre inkább sújtó, kábítószerrel összefüggő erőszakot.

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Katonákat vezényelnek a brüsszeli pályaudvarokra a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt (korábbi, illusztrációs célú felvétel)
Fotó: TMP - An Instant of Time / Shutterstock  

Óriási probléma a kábítószer-kereskedelem

Francken szerint az államnak vissza kell szereznie az ellenőrzés egyes kábítószerkereskedelmi „gócpontokon”. „Ez itt nem Kabul, Rakka vagy Kandahár” –  fogalmazott az MTI szerint.

Bernard Quintin belügyminiszter szerint ugyanakkor a bűnügyi adatok javulást mutatnak: 2026 áprilisa és júliusa között 884 incidenst jegyeztek fel a brüsszeli metró- és vasútállomásokon, 16,8 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában, amikor 1062 esetet regisztráltak. 

A legjelentősebb esetszámbeli csökkenést az erőszakos lopások, a lőfegyver-birtoklás és az illegális tartózkodás területén tapasztaltak a Belga News Agency közlése szerint. A vonatokon és a vasútállomásokon feljegyzett incidensek száma 2004-ről 1861-re csökkent, ami 7,1 százalékos visszaesést jelent. A belügyminiszter szerint az eredmények azt mutatják, hogy a kormány szakpolitikája hozzájárul Brüsszel biztonságának javításához. Felhívta azonban a figyelmet, hogy az erőfeszítéseket továbbra is fenn kell tartani.

Az új protokoll a brüsszeli vasút- és metróállomásokon teljesített szolgálat mellett szélesebb körben is lehetővé teszi a katonák bevonását a rendőrség támogatásába. 

A katonák egyebek között a nagyvárosi biztonsági terv keretében végrehajtott, nagyszabású rendőrségi műveletekben is közreműködhetnek.

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