Annyira elszabadult az erőszak Brüsszelben, hogy még több katonát akar bevetni a belga kormány – egyre több a kábítószerrel összefüggő erőszakos cselekedet az unió fővárosában

A Városi Pajzs elnevezésű művelet áprilisban kezdődött. A kormány kérésére akkor mintegy 30 katonát vezényeltek ki, hogy támogassák a rendőri tevékenységet a vasút- és metróállomásokon, hogy segítsenek megfékezni a fővárost egyre inkább sújtó, kábítószerrel összefüggő erőszakot.

Katonákat vezényelnek a brüsszeli pályaudvarokra a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt (korábbi, illusztrációs célú felvétel)

Fotó: TMP - An Instant of Time / Shutterstock

Óriási probléma a kábítószer-kereskedelem

Francken szerint az államnak vissza kell szereznie az ellenőrzés egyes kábítószerkereskedelmi „gócpontokon”. „Ez itt nem Kabul, Rakka vagy Kandahár” – fogalmazott az MTI szerint.

Bernard Quintin belügyminiszter szerint ugyanakkor a bűnügyi adatok javulást mutatnak: 2026 áprilisa és júliusa között 884 incidenst jegyeztek fel a brüsszeli metró- és vasútállomásokon, 16,8 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában, amikor 1062 esetet regisztráltak.

A legjelentősebb esetszámbeli csökkenést az erőszakos lopások, a lőfegyver-birtoklás és az illegális tartózkodás területén tapasztaltak a Belga News Agency közlése szerint. A vonatokon és a vasútállomásokon feljegyzett incidensek száma 2004-ről 1861-re csökkent, ami 7,1 százalékos visszaesést jelent. A belügyminiszter szerint az eredmények azt mutatják, hogy a kormány szakpolitikája hozzájárul Brüsszel biztonságának javításához. Felhívta azonban a figyelmet, hogy az erőfeszítéseket továbbra is fenn kell tartani.

Az új protokoll a brüsszeli vasút- és metróállomásokon teljesített szolgálat mellett szélesebb körben is lehetővé teszi a katonák bevonását a rendőrség támogatásába.

A katonák egyebek között a nagyvárosi biztonsági terv keretében végrehajtott, nagyszabású rendőrségi műveletekben is közreműködhetnek.