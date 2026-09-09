Ursula von der Leyen nevetve nézi: összecsapott Európa két legerősebb asszonya, egyik ellenfele üti a másikat – Meloni fellázadt Kallas ellen, megfúrta a nagy tervét

Rég nem titok, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke magához vonná az uniós külpolitikai irányítását Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselőtől. Az amúgy is sokat bírált "EU-külügyminiszter" harapófogóba került: látványos politikai vereséget szenvedett egy fajsúlyos politikai ügyben, és a hírek szerint a háttérben Giorgia Meloni Olaszországa van.

Kaja Kallas olasz támadást vont magára, bár Giorgia Meloni más ügyekben ellenezte a brüsszeli hatalomkoncentrálást Fotó: AFP

Nem feltétlenül arról van szó, hogy Meloni a von der Leyen-Kallas tusakodásban az előbbi mellé állt hosszabb távra is, de a következő hónapokban sok minden eldőlhet.

Von der Leyen a hétéves uniós költségvetés vitájához kapcsolta hatalomközpontosítási törekvéseit – amelyeknek leghangosabb ellenzéke Orbán Viktor magyar miniszterelnök lett volna, ha nem veszti el a választásokat – és ez Meloninak sincsen az ínyére.

Kallas ugyanakkor állandó kritikák körében végzi munkáját: nincs nála oroszellenesebb vezető európai politikus, Izrael-ellentesesnek tartják, diplomáciai stílusát bírálják, többször olyan kijelentéseket tesz, amelyek nem tükrözik az EU álláspontját és volt botrányt kavaró személyzeti döntése is.

Kallas most egy olyan időszakban került összeütközésbe az európai fővárosokkal, amikor a legnagyobb szüksége lenne a támogatásukra, mert intézményi szerepét egyre erősebben megkérdőjelezik. A főképviselő újabb politikai vereséget szenvedett – jelentette a Euronews.

Vasárnap a Kallas politikai irányítása alatt működő Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) az utolsó pillanatban lefújta egy új, rendkívül magas szintűnek szánt kezdeményezés elindítását. Ennek a feladata az lett volna, hogy jelentést készítsen arról, miként lehetne növelni az EU védelmi képességeit, és feltárja a stratégiai beruházási hiányosságokat. Kallas pár nappal korábban jelentette be a kezdeményezést, azzal a céllal, hogy „a biztonság és védelem legkiválóbb elméi közül néhányan összegyűljenek, és valóban a megszokott kereteken kívüli megoldásokkal álljanak elő”.

Az uniós diplomáciai szolgálat szerint az EU-nak fel kell gyorsítania védelmi felkészülését, különben könnyen felkészületlenül érheti egy válság, miközben egyes tagállamok inkább húzzák az időt, mintsem új ötletekkel állnának elő.