Kaja Kallas a zsidó újévkor csapott le Izraelre, ebből megint hatalmas botrány lesz

Kallas az Irish Timesnak adott interjújában arról beszélt, hogy az EU-nak meg kellene tiltania az illegális izraeli telepekről származó termékek kereskedelmét. Szerinte ha az unió a Krím 2014-es orosz megszállásakor egyértelműen kimondta, hogy nem ismeri el a terület elfoglalását, és ennek megfelelően leállította a Krímről származó termékek kereskedelmét, akkor ugyanezt az elvet kellene alkalmaznia az izraeli megszállt területek esetében is.

Kaja Kallas szerint az EU-nak le kellene állítani a kereskedelmet az izraeli telepek területeivel

Fotó: Daniel Gnap / AFP

Kallas szerint le kell állítani a kereskedelmet a vitatott területekkel

„Tudjuk, hogy ez illegális, ebben mindenki egyetért, ezért le kellene állítanunk a kereskedelmet a megszállt területekkel” – mondta Kallas.

Az izraeli EU- és NATO-misszió szerint a kijelentés „mélyen sajnálatos”. A Politico cikke szerint Izrael különösen kifogásolta, hogy Kallas közvetlen párhuzamot vont a Krím és Jeruzsálem egyes részei,

köztük a Siratófal, és

a zsidónegyed között.

Az izraeli fél szerint a főképviselő kijelentése figyelmen kívül hagyja a kérdés történelmi és vallási sajátosságait.

Tagállamokat megosztó kérdés az izraeli telepek ügye

Az izraeli telepekkel szembeni uniós fellépés kérdése hónapok óta megosztja a tagállamokat. Kallas több olyan ország kezdeményezését is támogatta, amelyek azt szeretnék elérni, hogy az Európai Bizottság korlátozza az Izrael által illegálisan megszállt területekről származó termékek kereskedelmét.

A kezdeményezés eddig nem kapott elegendő támogatást. Júliusban csak az uniós külügyminiszterek kisebbsége szorgalmazott konkrét intézkedéseket.

Hollandia, Belgium és Svédország is a közös uniós korlátozások mellett állt ki, miközben Csehország jelezte, hogy ellenezne újabb szankciókat.

Az ilyen döntésekhez a tagállamok egyhangú támogatására van szükség.

A vita kedden új lendületet kapott, amikor nyolc uniós ország – köztük Franciaország, Spanyolország és Írország – az Egyesült Királysággal és Kanadával együtt vállalta, hogy kereskedelmi szankciókat vezet be az izraeli telepekkel szemben.

Kallas ezt követően úgy fogalmazott, hogy az unió valamennyi tagállama egyetért abban, hogy a ciszjordániai izraeli telepek a nemzetközi jog alapján illegálisak. Szerinte a telepek bővítése veszélyezteti egy életképes, kétállami megoldás esélyét.