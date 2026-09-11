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kereskedelem
Izrael
Kaja Kallas

Kaja Kallas a zsidó újévkor csapott le Izraelre, ebből megint hatalmas botrány lesz

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Az Európai Uniónak ugyanazt az elvi álláspontot kellene képviselnie az izraeli telepekkel szemben, mint Oroszország ukrajnai területeinek, köztük a Krímnek az elfoglalásakor – jelentette ki Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas nyáron már tett erőteljes kijelentést az ügyben, amikor Izraelt az apartheid Dél-Afrikához hasonlította.
VG
2026.09.11, 17:37

Kallas az Irish Timesnak adott interjújában arról beszélt, hogy az EU-nak meg kellene tiltania az illegális izraeli telepekről származó termékek kereskedelmét. Szerinte ha az unió a Krím 2014-es orosz megszállásakor egyértelműen kimondta, hogy nem ismeri el a terület elfoglalását, és ennek megfelelően leállította a Krímről származó termékek kereskedelmét, akkor ugyanezt az elvet kellene alkalmaznia az izraeli megszállt területek esetében is.

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Kaja Kallas szerint az EU-nak le kellene állítani a kereskedelmet az izraeli telepek területeivel
Fotó: Daniel Gnap / AFP

Kallas szerint le kell állítani a kereskedelmet a vitatott területekkel

„Tudjuk, hogy ez illegális, ebben mindenki egyetért, ezért le kellene állítanunk a kereskedelmet a megszállt területekkel” – mondta Kallas.

Az izraeli EU- és NATO-misszió szerint a kijelentés „mélyen sajnálatos”. A Politico cikke szerint Izrael különösen kifogásolta, hogy Kallas közvetlen párhuzamot vont a Krím és Jeruzsálem egyes részei, 

  • köztük a Siratófal, és
  • a zsidónegyed között. 

Az izraeli fél szerint a főképviselő kijelentése figyelmen kívül hagyja a kérdés történelmi és vallási sajátosságait.

Tagállamokat megosztó kérdés az izraeli telepek ügye

Az izraeli telepekkel szembeni uniós fellépés kérdése hónapok óta megosztja a tagállamokat. Kallas több olyan ország kezdeményezését is támogatta, amelyek azt szeretnék elérni, hogy az Európai Bizottság korlátozza az Izrael által illegálisan megszállt területekről származó termékek kereskedelmét.

A kezdeményezés eddig nem kapott elegendő támogatást. Júliusban csak az uniós külügyminiszterek kisebbsége szorgalmazott konkrét intézkedéseket. 

Hollandia, Belgium és Svédország is a közös uniós korlátozások mellett állt ki, miközben Csehország jelezte, hogy ellenezne újabb szankciókat.

Az ilyen döntésekhez a tagállamok egyhangú támogatására van szükség.

A vita kedden új lendületet kapott, amikor nyolc uniós ország – köztük Franciaország, Spanyolország és Írország – az Egyesült Királysággal és Kanadával együtt vállalta, hogy kereskedelmi szankciókat vezet be az izraeli telepekkel szemben.

Kallas ezt követően úgy fogalmazott, hogy az unió valamennyi tagállama egyetért abban, hogy a ciszjordániai izraeli telepek a nemzetközi jog alapján illegálisak. Szerinte a telepek bővítése veszélyezteti egy életképes, kétállami megoldás esélyét.

Az EU külpolitikai vezetője korábban is éles kritikát kapott izraeli tisztségviselőktől. Gideon Sa'ar izraeli külügyminiszter júniusban azzal fenyegetőzött, hogy megszakítja a kapcsolatot Kallasszal, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a főképviselő Izrael palesztinokkal szembeni bánásmódját a dél-afrikai apartheidrendszerhez hasonlította. Emlékezetes: akkor hetven alkalmazottját bocsátotta el az ENSZ palesztin menekülteket segítő szervezete, miután Izrael és amerikai szervek szerint több munkatársuk kapcsolatban állhatott a Hamásszal.

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