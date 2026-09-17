Von der Leyen bejelentette Kanada társult EU-tagságát, csakhogy senki sem tudja Strasbourgban, hogy ezt mit jelent: beszóltak a bizottság elnökének uniós diplomaták – "Ez egy üres frázis"

Mark Carney kanadai miniszterelnök lelkesen fogadta az Európai Unió példátlan ajánlatát, amely szerint Kanada lehetne a közösség első társult tagja. A társult tagság azonban egyelőre inkább politikai jelszó, mint kidolgozott konstrukció, és az EU-tagállamok között máris vita indult arról, mit jelentene valójában.

Történelmi pillanatként ünnepelték Mark Carney kanadai miniszterelnök strasbourgi beszédét, miután Ursula von der Leyen felvetette Kanada társult EU-tagságát / Fotó: AFP

Mark Carney kanadai miniszterelnököt szinte sztárként fogadták Strasbourgban, miután Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi ajánlatot tett Kanadának: az ország lehetne az Európai Unió első társult tagja. Carney a csütörtöki európai parlamenti beszédében üdvözölte a kezdeményezést, az EP-képviselők pedig sorban álltak egy kézfogásért és egy közös fotóért.

A lelkesedés azonban nem takarja el a problémát. Egyelőre ugyanis senki sem tudja pontosan, mit jelentene a társult tagság.

Az EU jogában egyszerűen nincs ilyen kategória. Egy vezető uniós politikus Guardian-nek elmondta, hogy szerinte éppen ezért több kérdést vet fel a kifejezés, mint amennyit megválaszol. Egy uniós diplomata pedig úgy fogalmazott, hogy von der Leyen ötlete „üres kifejezés”, amelynek tartalmát a tagállamoknak kellene kidolgozniuk.

A német kormány szintén óvatosan fogadta a javaslatot. Friedrich Merz kancellár szóvivője támogatásáról biztosította a Kanadával kialakítandó szorosabb partnerséget, de jelezte, hogy magát a társult tagság elnevezését újra kellene gondolni.

Egyszerre kézenfekvő és abszurd az EU-Kanada szövetség

Pedig az együttműködésnek bőven van tere. Kanada és az EU szorosabb kapcsolatot építene a MI, az energiabiztonság, a kritikus nyersanyagok és a kvantumtechnológia területén, miközben az Északi-sarkvidéken is mélyítenék az együttműködést. Carney külön kiemelte, hogy Kanadának Dánia révén közös tengeri határa van az Északi-sarkvidéken.

A kereskedelemben azonban már jóval nehezebb a helyzet. Carney a 2016-ban megkötött EU-Kanada szabadkereskedelmi megállapodást a világ egyik legsikeresebb kereskedelmi egyezményének nevezte, ám tíz uniós tagállam még mindig nem ratifikálta azt. Köztük van

Franciaország;

Olaszország;

és Lengyelország is.

Így az egységes piac jelentheti a következő aknamezőt.

Kanada „zökkenőmentes” digitális kereskedelmet szeretne a nem mezőgazdasági termékek és számos szolgáltatás esetében, az EU azonban régóta ragaszkodik ahhoz, hogy az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad mozgása egységet alkosson, és az ezekhez kapcsolódó uniós szabályokat is alkalmazni kell.