Itt a következménye Kapitány István döntésének: kirúgta az állami csúcsvezetőt, most kivándorolhat Magyarországról – ez az ország lehet az új otthona

Németországba költözhet családjával Guller Zoltán, miután a Tisza-kormány több fontos állami vezetői tisztségéből is eltávolította. A korábban a Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésében is meghatározó szerepet betöltő szakember a lap megkeresésére nem erősítette meg, de nem is cáfolta a költözésről szóló információt.

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Guller Zoltán az elmúlt években a magyar állami vállalati és intézményi rendszer egyik legismertebb vezetőjének számított. A Tisza-kormány előbb a Szerencsejáték Zrt.-nél betöltött tisztségéből távolította el, majd a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. igazgatóságának elnöki és tagi posztját is elveszítette. Ezek után merült fel, hogy Guller családjával együtt Németországban folytathatja életét. Arról egyelőre nincs információ, hogy a lehetséges költözéshez új szakmai megbízás vagy konkrét állásajánlat kapcsolódik-e – írta az Origo a HVG értesülései alapján.

Hosszú állami vezetői pálya érhet véget

Guller dolgozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban titkárságvezetőként, különböző állami háttércégek ügyvezetőjeként, valamint a Hunguest Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójaként is. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány élén szintén szerepet vállalt, több minisztériumban pedig miniszteri biztosként kapott feladatokat.

Pályájának egyik legfontosabb állomása a turizmus lett. 2016-tól a Magyar Turisztikai Ügynökség meghatározó vezetője volt, később pedig az igazgatóság elnöki tisztségét is betöltötte. Ezzel éveken keresztül közvetlen rálátása volt a magyar turizmus állami irányítására és fejlesztési rendszerére.

A Szerencsejáték Zrt. éléről is távozott

Gullert 2025-ben nevezték ki a Szerencsejáték Zrt. élére. A társaságot előtte Mager Andrea vezette, aki később a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja lett.

Guller azonban már 2026 nyarán távozott a lottótársaságtól.

Ezzel párhuzamosan a turisztikai ügynökségnél betöltött pozícióját is elveszítette, így rövid idő alatt több olyan tisztségtől is megvált, amelyek korábban jelentős állami gazdasági és intézményi befolyást biztosítottak számára.