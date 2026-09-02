Itt a következménye Kapitány István döntésének: kirúgta az állami csúcsvezetőt, most kivándorolhat Magyarországról – ez az ország lehet az új otthona
Németországba költözhet családjával Guller Zoltán, miután a Tisza-kormány több fontos állami vezetői tisztségéből is eltávolította. A korábban a Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésében is meghatározó szerepet betöltő szakember a lap megkeresésére nem erősítette meg, de nem is cáfolta a költözésről szóló információt.
Guller Zoltán az elmúlt években a magyar állami vállalati és intézményi rendszer egyik legismertebb vezetőjének számított. A Tisza-kormány előbb a Szerencsejáték Zrt.-nél betöltött tisztségéből távolította el, majd a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. igazgatóságának elnöki és tagi posztját is elveszítette. Ezek után merült fel, hogy Guller családjával együtt Németországban folytathatja életét. Arról egyelőre nincs információ, hogy a lehetséges költözéshez új szakmai megbízás vagy konkrét állásajánlat kapcsolódik-e – írta az Origo a HVG értesülései alapján.
Hosszú állami vezetői pálya érhet véget
Guller dolgozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban titkárságvezetőként, különböző állami háttércégek ügyvezetőjeként, valamint a Hunguest Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójaként is. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány élén szintén szerepet vállalt, több minisztériumban pedig miniszteri biztosként kapott feladatokat.
Pályájának egyik legfontosabb állomása a turizmus lett. 2016-tól a Magyar Turisztikai Ügynökség meghatározó vezetője volt, később pedig az igazgatóság elnöki tisztségét is betöltötte. Ezzel éveken keresztül közvetlen rálátása volt a magyar turizmus állami irányítására és fejlesztési rendszerére.
A Szerencsejáték Zrt. éléről is távozott
Gullert 2025-ben nevezték ki a Szerencsejáték Zrt. élére. A társaságot előtte Mager Andrea vezette, aki később a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja lett.
Guller azonban már 2026 nyarán távozott a lottótársaságtól.
Ezzel párhuzamosan a turisztikai ügynökségnél betöltött pozícióját is elveszítette, így rövid idő alatt több olyan tisztségtől is megvált, amelyek korábban jelentős állami gazdasági és intézményi befolyást biztosítottak számára.
Nem a Szerencsejáték Zrt. volt az egyetlen nagy állami szervezet, amelynek vezetésében részt vett. 2022-ben a Digitális Magyarország Ügynökség élére került, ahol az állami digitális rendszerek átalakítása és a Digitális Állampolgárság Program előkészítése is a feladatai közé tartozott. A szervezet vezetésétől 2024-ben távozott, miközben más nagy állami vállalatok igazgatóságaiban továbbra is szerepet vállalt. A mostani változások ezért egy több mint egy évtizedes, folyamatosan magas szintű állami vezetői pálya újabb jelentős fordulatát jelentik.
Kapitány István néhány nap alatt két fontos pozícióból is leváltotta Gullert
Guller Zoltánt előbb Kármán András pénzügyminiszter mentette fel a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjáról, majd Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azonnali hatállyal visszahívta a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöki és tagi tisztségéből is. A két pozíció együtt jelentős jövedelmet biztosított számára:
a Szerencsejáték Zrt. élén havi bruttó ötmillió forintot, az MTÜ igazgatósági elnökeként pedig további havi bruttó 2 259 600 forintot kapott.
Guller neve korábban az MTÜ támogatási döntései miatt is többször előkerült, miután kiderült, hogy az egyedi támogatások odaítéléséről nem egy külön szakmai grémium, hanem ő maga határozott. Az ügy jogvitához is vezetett, amelynek végén az ügynökségnek nyilvánosságra kellett hoznia a pályázat nélkül megítélt támogatások döntéshozatali hátterét. A két gyors leváltás így egy hosszú állami vezetői pálya látványos megtörését jelentette Guller számára.