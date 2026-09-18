Egyértelmű üzenetet kapott Karácsony Gergely, nem akárki küldte: látták a kimutatásokat – akár 30-40 százalékkal több megy jutalmakra, „minden héten csődbe megy Budapest"

A miniszterelnök a péntek délelőtti kormányszóvivői sajtótájékoztatón reagált a Fővárosi Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére. Magyar Péter szerint Budapest csődjét már annyiszor bejelentették különböző indokokkal, hogy ha ezek a jóslatok mind valóra váltak volna, a főváros már valóban komoly bajban lenne.

Magyar Péter egyértelműen üzent Karácsony Gergelynek – a miniszterelnök szerint hetente csődbe megy Budapest Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

„Ha már annyiszor csődbe ment volna a főváros, mint ahányszor meghallgattuk, akkor már nagyon nagy baj lenne. Minden héten különböző okokból és módon megy csődbe a főváros” – fogalmazott Magyar Péter.

Bár nem vitatta, hogy Budapest nehéz pénzügyi helyzetben van, arra is felhívta a figyelmet, hogy a városvezetés bizonyos területeken továbbra is jelentős összegeket költ. Közölte, hogy

olyan kimutatásokat látott, amelyek alapján a főváros személyi kiadásai és jutalmakra fordított költései 30–40 százalékkal emelkedtek az elmúlt évekhez képest.

A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy a fővárosi önkormányzat visszafizette 67 milliárd forintos folyószámlahitelét. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy csütörtöki háttérbeszélgetésen elmondta : szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett be, amelynek segítségével sikerült rendezni a tartozást.

A befizetések átmenetileg enyhítették a Karácsony Gergely vezette városvezetésre nehezedő nyomást, Budapest pénzügyi problémái azonban nem oldódtak meg. Kiss Ambrus tájékoztatása szerint szeptember végére várhatóan mindössze 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján, újabb hitelkeret igénylésére pedig már nincs lehetőség.