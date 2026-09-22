Rendkívüli: Karácsony Gergely ünnepel, az Alkotmánybíróság elítélte a gyűlölt adót

Karácsony Gergely közlése szerint az Alkotmánybíróság hétfői döntése lezárta a szolidaritási hozzájárulás körüli évek óta tartó vitát, és igazolta a főváros álláspontját. A főpolgármester Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az Orbán-kormány által kialakított rendszer alkotmányellenes volt, ezért most a Magyar Péter vezette kormánynak kell rendeznie az önkormányzatok finanszírozását. Maga az alkotmánybírósági határozat azonban ennél szűkebb: a szolidaritási hozzájárulás olyan szabályait minősítette alaptörvény-ellenesnek, melyek nem biztosítottak megfelelő eljárást és bírói jogorvoslatot az önkormányzatok számára.

Karácsony Gergely ünnepel, az Alkotmánybíróság elítélte a gyűlölt adót / Fotó: NurPhoto via AFP

Tehát a döntés önmagában nem jelenti azt, hogy a korábban befizetett több tízmilliárdos vagy akár százmilliárdos összegeket automatikusan vissza kell fizetni a fővárosnak, és azt sem, hogy a szolidaritási hozzájárulás megszűnik. A főpolgármester a döntést politikai és pénzügyi szempontból is az előző kabinet számlájára írta. Bejegyzésében arról írt, hogy az Orbán-kormány az elmúlt években százmilliárdokat vont el az önkormányzatoktól, köztük Budapesttől, és szerinte ebből a pénzből jelentős fejlesztéseket és közszolgáltatásokat lehetett volna finanszírozni.

Karácsony egyúttal jelezte, hogy nem az új kabinetet teszi felelőssé a kialakult helyzetért. Úgy fogalmazott, az előző kormány döntéseinek következményeit most a Tisza-kormánynak kell kezelnie, miközben a központi költségvetés mozgástere is szűk.

A főpolgármester szerint Budapest továbbra is tárgyalni akar a kormánnyal.

A cél egy olyan új finanszírozási rendszer kialakítása lenne, amely hosszabb távon is működőképes, és nem sodorja a fővárost újra likviditási válságba.

Budapestnek ettől még nagyon gyorsan pénzre van szüksége

A főváros szeptemberben 118 milliárd forint helyi iparűzésiadó-előleghez jutott, amiből vissza tudta fizetni 67 milliárd forintos folyószámlahitelét. A Főpolgármesteri Hivatal számításai szerint azonban szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint maradhat a főváros számláján, miközben új hitelkeret megnyitására már nincs lehetőség.