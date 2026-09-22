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Budapest
Karácsony Gergely
főváros
szolidaritási hozzájárulás

Rendkívüli: Karácsony Gergely ünnepel, az Alkotmánybíróság elítélte a gyűlölt adót

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Karácsony Gergely győzelemként ünnepli az Alkotmánybíróság döntését, mely alkotmányellenesnek minősítette a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének fontos szabályait. Karácsony Gergely szerint ezzel igazolást kapott Budapest évek óta hangoztatott álláspontja, és most az új kormányra vár a finanszírozás rendezése.
VG
2026.09.22, 09:00
Frissítve: 2026.09.22, 09:17

Karácsony Gergely közlése szerint az Alkotmánybíróság hétfői döntése lezárta a szolidaritási hozzájárulás körüli évek óta tartó vitát, és igazolta a főváros álláspontját. A főpolgármester Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az Orbán-kormány által kialakított rendszer alkotmányellenes volt, ezért most a Magyar Péter vezette kormánynak kell rendeznie az önkormányzatok finanszírozását. Maga az alkotmánybírósági határozat azonban ennél szűkebb: a szolidaritási hozzájárulás olyan szabályait minősítette alaptörvény-ellenesnek, melyek nem biztosítottak megfelelő eljárást és bírói jogorvoslatot az önkormányzatok számára.

Rendkívüli: Karácsony Gergely ünnepel, az Alkotmánybíróság elítélte a gyűlölt adót
Karácsony Gergely ünnepel, az Alkotmánybíróság elítélte a gyűlölt adót / Fotó: NurPhoto via AFP

Tehát a döntés önmagában nem jelenti azt, hogy a korábban befizetett több tízmilliárdos vagy akár százmilliárdos összegeket automatikusan vissza kell fizetni a fővárosnak, és azt sem, hogy a szolidaritási hozzájárulás megszűnik. A főpolgármester a döntést politikai és pénzügyi szempontból is az előző kabinet számlájára írta. Bejegyzésében arról írt, hogy az Orbán-kormány az elmúlt években százmilliárdokat vont el az önkormányzatoktól, köztük Budapesttől, és szerinte ebből a pénzből jelentős fejlesztéseket és közszolgáltatásokat lehetett volna finanszírozni.

Karácsony egyúttal jelezte, hogy nem az új kabinetet teszi felelőssé a kialakult helyzetért. Úgy fogalmazott, az előző kormány döntéseinek következményeit most a Tisza-kormánynak kell kezelnie, miközben a központi költségvetés mozgástere is szűk.

A főpolgármester szerint Budapest továbbra is tárgyalni akar a kormánnyal. 

A cél egy olyan új finanszírozási rendszer kialakítása lenne, amely hosszabb távon is működőképes, és nem sodorja a fővárost újra likviditási válságba.

Budapestnek ettől még nagyon gyorsan pénzre van szüksége

A főváros szeptemberben 118 milliárd forint helyi iparűzésiadó-előleghez jutott, amiből vissza tudta fizetni 67 milliárd forintos folyószámlahitelét. A Főpolgármesteri Hivatal számításai szerint azonban szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint maradhat a főváros számláján, miközben új hitelkeret megnyitására már nincs lehetőség.

A pénzhiány miatt kötelezettségvállalási, létszám- és beruházási stopot is elrendeltek a fővárosi rendszerben. A közösségi közlekedési cégeknek szeptember végéig 45 milliárd forintos áthidaló hitelt kell visszafizetniük, és a városvezetés számításai szerint az ezt követően megmaradó pénz lényegében az október eleji bérek kifizetésére lesz elegendő.

A legnagyobb nyitott tétel éppen a szolidaritási hozzájárulás. 

A főváros korábbi tájékoztatása szerint október közepén 86 milliárd forintos fizetési kötelezettség esedékes, 

amelyre Budapest költségvetésében nincs fedezet. A főváros teljes éves bevétele mintegy 534 milliárd forint.

Karácsony már augusztusban közölte, hogy a 2026-os fővárosi költségvetésben nem különítettek el pénzt a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére. Akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a költségvetést a Tisza Párt fővárosi képviselői is megszavazták, ezért szerinte a Magyar Péter vezette kormánynak is részt kell vennie a megoldásban.

Az alkotmánybírósági döntés ezért jóval túlmutat a főváros és a mindenkori kormány konfliktusán. A kabinetnek az év végéig olyan szabályozást kell kialakítania, amely mellett az önkormányzatok érdemben megtámadhatják a rájuk kiszabott fizetési kötelezettséget. Ez nem feltétlenül jelent kisebb szolidaritási hozzájárulást. A befizetendő összegek akár változatlanok is maradhatnak, ha az új rendszer megfelel az Alaptörvény által megkövetelt eljárási garanciáknak.

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