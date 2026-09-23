Szenteste napján bezárnának a boltok

Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza Párt három országgyűlési képviselője annak érdekében, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. Ha az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, a legtöbb üzletnek szenteste napján zárva kellene tartania – írta meg a Telex.

Karácsonykor országszerte bezárhatnak a boltok / Fotó: Unsplash

A benyújtott törvényjavaslat a munka törvénykönyvét, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt és több más jogszabályt is módosítana. Az indoklás szerint a változtatás több időt adna a családi együttlétre és az ünnepi készülődésre, valamint segítené a munka és a magánélet egyensúlyát.

A tervezet a boltok nyitvatartását is korlátozná december 24-én. Kivételt jelentenének többek között

a vendéglátóhelyek,

a szálláshelyek,

a virág- és édességüzletek,

valamint a benzinkutak.

Nyitva tarthatnának a pályaudvarokon,

repülőtereken

és üzemanyagtöltő állomásokon működő üzletek is.

Magyar Péter tavaly decemberben ígérte meg, hogy 2026-tól munkaszüneti nappá teszik szenteste napját. Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, a kérdésben szakszervezetek is kezdeményeztek jogszabály-módosítást. A Tisza Párt indítványáról most az Országgyűlésnek kell döntenie.

Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy december 24-ét nem ledolgozandó munkaszüneti nappá teszik, júliusban pedig úgy fogalmazott, reméli, hogy a változás már idén életbe léphet. A jelenlegi rendszerben december 24. nem munkaszüneti nap.

Az év végi munkarendet külön miniszteri rendelet alakítja úgy, hogy egy munkanapot pihenőnappá tesznek, cserébe egy közeli szombaton dolgozni kell. 2026-ban december 24. csütörtökre esik, és a jelenlegi munkarend alapján áthelyezett pihenőnap lenne. Ennek ára, hogy december 12-én, szombaton munkanapot kell tartani. A szakszervezeti javaslat éppen ezt változtatná meg.