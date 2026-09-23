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Szenteste napján bezárnának a boltok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kormánypárti képviselők törvényjavaslatot nyújtottak be, hogy december 24-e már idén munkaszüneti nap legyen. Karácsonykor így a legtöbb üzletnek zárva kellene tartania.
VG
2026.09.23, 14:34
Frissítve: 2026.09.23, 14:54

Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza Párt három országgyűlési képviselője annak érdekében, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. Ha az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, a legtöbb üzletnek szenteste napján zárva kellene tartania – írta meg a Telex.

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Karácsonykor országszerte bezárhatnak a boltok / Fotó: Unsplash

A benyújtott törvényjavaslat a munka törvénykönyvét, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt és több más jogszabályt is módosítana. Az indoklás szerint a változtatás több időt adna a családi együttlétre és az ünnepi készülődésre, valamint segítené a munka és a magánélet egyensúlyát.

A tervezet a boltok nyitvatartását is korlátozná december 24-én. Kivételt jelentenének többek között 

  • a vendéglátóhelyek, 
  • a szálláshelyek, 
  • a virág- és édességüzletek, 
  • valamint a benzinkutak. 
  • Nyitva tarthatnának a pályaudvarokon, 
  • repülőtereken 
  • és üzemanyagtöltő állomásokon működő üzletek is.

Magyar Péter tavaly decemberben ígérte meg, hogy 2026-tól munkaszüneti nappá teszik szenteste napját. Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, a kérdésben szakszervezetek is kezdeményeztek jogszabály-módosítást. A Tisza Párt indítványáról most az Országgyűlésnek kell döntenie. 

Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy december 24-ét nem ledolgozandó munkaszüneti nappá teszik, júliusban pedig úgy fogalmazott, reméli, hogy a változás már idén életbe léphet. A jelenlegi rendszerben december 24. nem munkaszüneti nap. 

Az év végi munkarendet külön miniszteri rendelet alakítja úgy, hogy egy munkanapot pihenőnappá tesznek, cserébe egy közeli szombaton dolgozni kell. 2026-ban december 24. csütörtökre esik, és a jelenlegi munkarend alapján áthelyezett pihenőnap lenne. Ennek ára, hogy december 12-én, szombaton munkanapot kell tartani. A szakszervezeti javaslat éppen ezt változtatná meg. 

Ha december 24. bekerülne a Munka törvénykönyvében felsorolt munkaszüneti napok közé, többé nem kellene évről évre külön miniszteri rendelettel szabaddá tenni, és megszűnne a hozzá kapcsolódó szombati ledolgozás is.

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