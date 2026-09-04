Megnyílt a pályázat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) főigazgatói pozíciójára; szakmai tapasztalatot, valamint a szervezet jövőjére vonatkozó világos vezetői programot várnak a jelentkezőktől – közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán pénteken. A pályázatokat október 2-án 10 óráig lehet benyújtani.

Kármán András bejelentette: nagy változás jön az állami beszerzéseknél: új vezetőt keresnek a KEF élére – teljes átalakítást vár tőle a kormány / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Kármán András posztjában kiemelte, a KEF megfelelő működése az államigazgatás számos területén kulcsfontosságú: központi beszerzési és ellátási feladatokat végez, részt vesz a kórházak ingatlanüzemeltetésében, és fontos szerepe van abban is, hogy az állami beszerzések átláthatóbbak, versenyképesebbek és költséghatékonyabbak legyenek.

Felidézte, hogy a korábbiakban sok jogos kritika érte a szervezetet: egyoldalú közbeszerzések, jelentős túlárazások, versenykorlátozás, részrehajlás.

A KEF átalakítása alapvető fontosságú a költségvetési megtakarítási célok eléréséhez, és az előző kormány által ránk hagyott nehéz költségvetési örökség kezeléséhez

– fogalmazott. A miniszter fontosnak tartja, hogy az állam legfontosabb intézményeinek vezetőit ne zárt ajtók mögött, hanem nyílt és transzparens eljárásban válasszák ki, a KEF új főigazgatóját is ilyen pályázaton keresik.

Hangsúlyozta, olyan vezetőt keresnek, aki kiemelkedő szakmai tudással és integritással képes átalakítani és működtetni a KEF-et a felelős gazdálkodás és átlátható működés jegyében.

A poszthoz írt kommentárjában a miniszter jelezte, a pályázat a kormany.hu oldalon a Dokumentumtár feliratra kattintva található meg Álláspályázat - Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság főigazgatói pozíció címmel.

Az álláspályázatból kiderül, hogy a foglalkoztatás időtartama határozott idejű, legfeljebb 5 évre szól. A pályázati feltételek között szerepel például, hogy

mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettséget,

valamint pénzügyi, gazdálkodási, ellátási, közbeszerzési, műszaki szakterületen legalább 5 éves szakmai és vezetői tapasztalatot,

illetve tárgyalási szintű angol nyelvismeretet várnak el.

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését és a személyes meghallgatásokat követően a pénzügyminiszter saját mérlegelési jogkörében dönt, a pályázat elbírálásának határideje december 1.