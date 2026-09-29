Kármán Andrásnál és Görög Mártánál nem akárki járt: a románok rettegett korrupcióellenes főügyészét vetné be a Tisza-kormány a Fidesz ellen – Laura Codruța Kövesi valamire készül Budapesten

Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az együttműködés részleteiről pedig Laura Codruța Kövesi európai főügyész személyesen tárgyalt Budapesten. Kármán András pénzügyminiszter szerint a csatlakozáshoz még számos jogszabályt és részletkérdést kell megvitatni és összehangolni.

Kármán András szerint Laura Codruța Kövesi és az Európai Ügyészség fontos szövetséges lesz a korrupció elleni fellépésben / Fotó: AFP

Kedden az Európai Ügyészség európai főügyésze, Laura Codruța Kövesi személyesen látogatott Magyarországra. Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon számolt be a találkozóról, amelyen Görög Márta, Pósfai Gábor és Lajtár István legfőbb ügyész helyettes is részt vett.

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– írta Kármán András. A pénzügyminiszter szerint a magyar kormány és az ügyészség egyaránt határozottan elkötelezett a csatlakozás mellett, ezért az egyeztetéseket és az együttműködést is új szintre emelték.

A csatlakozás azonban még számos jogszabály módosítását és részletkérdés rendezését igényli. Kármán szerint ezek között több olyan terület is van, amely a Pénzügyminisztériumot érinti. Külön kiemelte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerepét azokban az ügyekben, amelyekben az Európai Ügyészség nyomozást rendel majd el.

Kármán András: szövetségesre leltünk a korrupcióellenes harcban!

A pénzügyminiszter szerint az együttműködésnek a korrupció elleni fellépésben is fontos szerepe lesz. „A TISZA-kormány elkötelezett harcot folytat a korrupció ellen” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a kormány célja a szerinte a NER-es oligarcháknál lévő vagyon minél nagyobb részének visszaszerzése, valamint a velük kapcsolatos kiadások csökkentése.

Kármán szerint a közös vagyont nem „fölösleges és túlárazott beruházásokra, vagy az oligarchák luxusára” kell fordítani, hanem a magyar emberekre, a gazdaságra és az infrastruktúrára.

Az Európai Ügyészség ebben a munkában a pénzügyminiszter szerint fontos szövetséges lehet. A szervezetnek ugyanis hatásköre lesz az uniós források megfelelő felhasználásának ellenőrzésére, valamint olyan bűncselekményekben a vád képviseletére, amelyek során

csalással;

korrupcióval;

vagy pénzmosással károsítják meg az európai adófizetőket.

Kármán András a találkozó végén üdvözölte Kövesit és az Európai Ügyészség delegációját, és azt írta: „köszönjük a tartalmas egyeztetést!”

Elküldte aludni a román elnököt az Európai Ügyészség vezetője – Magyar Péterrel talán kedvesebben bánik Kövesi Éles szóváltás bontakozott ki Laura Codruta Kövesi és Nicusor Dan között, miután a román államfő korábban arról beszélt, hogy szerinte visszaélések történhettek a korrupcióellenes ügyészség korábbi működése során. Az Európai Ügyészség vezetője ironikus üzenettel reagált: azt kívánta az elnöknek, hogy „sokat aludjon”, mert az országnak szüksége van rá, hogy jó formában legyen.

Romániában már rettegnek tőle, most Magyarország került a célkeresztjébe

Laura Codruța Kövesi neve elsősorban a korrupció elleni fellépés kapcsán vált ismertté Romániában és Európa-szerte. A román korrupcióellenes ügyészség (DNA) vezetőjeként számos magas rangú politikust, állami tisztviselőt és üzletembert érintő ügyben indult eljárás. Tevékenysége komoly politikai vitákat váltott ki: támogatói a román korrupcióellenes küzdelem meghatározó alakjaként tekintettek rá, bírálói viszont az ügyészség módszereit és hatáskörét kifogásolták. Kövesit 2018-ban eltávolították a DNA éléről, leváltásának körülményei pedig nemzetközi visszhangot is kiváltottak.