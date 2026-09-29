Deviza
EUR/HUF367,78 +0,15% USD/HUF324,99 +0,65% GBP/HUF429,18 +0,26% CHF/HUF388,95 +0,19% PLN/HUF84,11 +0,1% RON/HUF69,66 +0,11% CZK/HUF15,05 -0,05% EUR/HUF367,78 +0,15% USD/HUF324,99 +0,65% GBP/HUF429,18 +0,26% CHF/HUF388,95 +0,19% PLN/HUF84,11 +0,1% RON/HUF69,66 +0,11% CZK/HUF15,05 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 128,86 -1,36% MTELEKOM2 540 -0,78% MOL5 050 -3,44% OTP43 800 -0,68% RICHTER12 330 -0,56% OPUS282 -2,76% ANY6 210 -0,96% AUTOWALLIS125 +0,81% WABERERS4 270 -1,61% BUMIX9 083,17 -0,57% CETOP4 908,06 -0,69% CETOP NTR3 171,54 -0,71% BUX147 128,86 -1,36% MTELEKOM2 540 -0,78% MOL5 050 -3,44% OTP43 800 -0,68% RICHTER12 330 -0,56% OPUS282 -2,76% ANY6 210 -0,96% AUTOWALLIS125 +0,81% WABERERS4 270 -1,61% BUMIX9 083,17 -0,57% CETOP4 908,06 -0,69% CETOP NTR3 171,54 -0,71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kármán Andrásnál és Görög Mártánál nem akárki járt: a románok rettegett korrupcióellenes főügyészét vetné be a Tisza-kormány a Fidesz ellen – Laura Codruța Kövesi valamire készül Budapesten

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Személyesen érkezett Budapestre az Európai Ügyészség főügyésze, hogy a magyar csatlakozásról egyeztessen. Kármán András szerint az Európai Ügyészség fontos szövetséges lesz a korrupció elleni fellépésben.
VG
2026.09.29, 18:30
Frissítve: 2026.09.29, 18:57

Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az együttműködés részleteiről pedig Laura Codruța Kövesi európai főügyész személyesen tárgyalt Budapesten. Kármán András pénzügyminiszter szerint a csatlakozáshoz még számos jogszabályt és részletkérdést kell megvitatni és összehangolni.

kármán andrás Laura Codruța Kövesi
Kármán András szerint Laura Codruța Kövesi és az Európai Ügyészség fontos szövetséges lesz a korrupció elleni fellépésben / Fotó: AFP

Kedden az Európai Ügyészség európai főügyésze, Laura Codruța Kövesi személyesen látogatott Magyarországra. Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon számolt be a találkozóról, amelyen Görög Márta, Pósfai Gábor és Lajtár István legfőbb ügyész helyettes is részt vett.

Magyarországon hamarosan új időszámítás kezdődik, ugyanis csatlakozunk az Európai Ügyészséghez

– írta Kármán András. A pénzügyminiszter szerint a magyar kormány és az ügyészség egyaránt határozottan elkötelezett a csatlakozás mellett, ezért az egyeztetéseket és az együttműködést is új szintre emelték.

A csatlakozás azonban még számos jogszabály módosítását és részletkérdés rendezését igényli. Kármán szerint ezek között több olyan terület is van, amely a Pénzügyminisztériumot érinti. Külön kiemelte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerepét azokban az ügyekben, amelyekben az Európai Ügyészség nyomozást rendel majd el.

Kármán András: szövetségesre leltünk a korrupcióellenes harcban!

A pénzügyminiszter szerint az együttműködésnek a korrupció elleni fellépésben is fontos szerepe lesz. „A TISZA-kormány elkötelezett harcot folytat a korrupció ellen” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a kormány célja a szerinte a NER-es oligarcháknál lévő vagyon minél nagyobb részének visszaszerzése, valamint a velük kapcsolatos kiadások csökkentése.

Kármán szerint a közös vagyont nem „fölösleges és túlárazott beruházásokra, vagy az oligarchák luxusára” kell fordítani, hanem a magyar emberekre, a gazdaságra és az infrastruktúrára.

Az Európai Ügyészség ebben a munkában a pénzügyminiszter szerint fontos szövetséges lehet. A szervezetnek ugyanis hatásköre lesz az uniós források megfelelő felhasználásának ellenőrzésére, valamint olyan bűncselekményekben a vád képviseletére, amelyek során 

  • csalással;
  • korrupcióval;
  • vagy pénzmosással károsítják meg az európai adófizetőket.

Kármán András a találkozó végén üdvözölte Kövesit és az Európai Ügyészség delegációját, és azt írta: „köszönjük a tartalmas egyeztetést!”

Elküldte aludni a román elnököt az Európai Ügyészség vezetője – Magyar Péterrel talán kedvesebben bánik Kövesi

Éles szóváltás bontakozott ki Laura Codruta Kövesi és Nicusor Dan között, miután a román államfő korábban arról beszélt, hogy szerinte visszaélések történhettek a korrupcióellenes ügyészség korábbi működése során. Az Európai Ügyészség vezetője ironikus üzenettel reagált: azt kívánta az elnöknek, hogy „sokat aludjon”, mert az országnak szüksége van rá, hogy jó formában legyen.

Romániában már rettegnek tőle, most Magyarország került a célkeresztjébe

Laura Codruța Kövesi neve elsősorban a korrupció elleni fellépés kapcsán vált ismertté Romániában és Európa-szerte. A román korrupcióellenes ügyészség (DNA) vezetőjeként számos magas rangú politikust, állami tisztviselőt és üzletembert érintő ügyben indult eljárás. Tevékenysége komoly politikai vitákat váltott ki: támogatói a román korrupcióellenes küzdelem meghatározó alakjaként tekintettek rá, bírálói viszont az ügyészség módszereit és hatáskörét kifogásolták. Kövesit 2018-ban eltávolították a DNA éléről, leváltásának körülményei pedig nemzetközi visszhangot is kiváltottak.

2019-ben őt választották az Európai Unió első európai főügyészévé. Jelenleg az Európai Ügyészség (EPPO) vezetőjeként főként az uniós pénzeket érintő csalások és korrupciós ügyek kivizsgálásáért felel.

Az Orbán-kormány következetesen ellenezte Magyarország csatlakozását a Kövesi vezette Európai Ügyészséghez, elsősorban szuverenitási érvekre hivatkozva. 

Kövesi ugyanakkor többször jelezte, hogy Magyarország kimaradása korlátozza az EPPO lehetőségeit az uniós pénzekkel kapcsolatos magyarországi csalások és korrupciós ügyek közvetlen vizsgálatára. 

A kapcsolat azonban nem szakadt meg teljesen: Kövesi és Polt Péter legfőbb ügyész 2021-ben együttműködési megállapodást is kötött az EPPO és a magyar ügyészség között.

A téma így a 2026-os kormányváltás után különösen aktuális, mivel Magyarország elindította a csatlakozást az EPPO-hoz. A szervezet akár 2021-ig visszamenőleg is vizsgálhatja az Orbán-kormány időszakából származó, uniós forrásokat érintő ügyeket.

Európai Ügyészség: erre készüljenek a magyarok, így fog működni, miután belép az ország – milliárdokat kell fizetni érte az EU-nak

Hivatalosan is megkezdődtek Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásának előkészületei, így akár már 2027-ben megjelenhet az országban az uniós pénzügyi bűncselekmények kivizsgálására létrehozott szervezet. Az Európai Ügyészség rendszerének fenntartása Magyarországnak is pénzbe kerül, ugyanakkor az EU szerint a közpénzek visszaszerzésében és a nagy értékű visszaélések feltárásában jelentős szerepet játszhat. Mindezt viszont árnyalja, hogy több uniós ország is már bánja a csatlakozást.

 

Uniós pénzek

Uniós pénzek
157 cikk

 

Európai Ügyészség
Kármán András
Görög Márta
Laura Codruţa Kövesi
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu