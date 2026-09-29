Kármán Andrásnál és Görög Mártánál nem akárki járt: a románok rettegett korrupcióellenes főügyészét vetné be a Tisza-kormány a Fidesz ellen – Laura Codruța Kövesi valamire készül Budapesten
Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az együttműködés részleteiről pedig Laura Codruța Kövesi európai főügyész személyesen tárgyalt Budapesten. Kármán András pénzügyminiszter szerint a csatlakozáshoz még számos jogszabályt és részletkérdést kell megvitatni és összehangolni.
Kedden az Európai Ügyészség európai főügyésze, Laura Codruța Kövesi személyesen látogatott Magyarországra. Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon számolt be a találkozóról, amelyen Görög Márta, Pósfai Gábor és Lajtár István legfőbb ügyész helyettes is részt vett.
Magyarországon hamarosan új időszámítás kezdődik, ugyanis csatlakozunk az Európai Ügyészséghez
– írta Kármán András. A pénzügyminiszter szerint a magyar kormány és az ügyészség egyaránt határozottan elkötelezett a csatlakozás mellett, ezért az egyeztetéseket és az együttműködést is új szintre emelték.
A csatlakozás azonban még számos jogszabály módosítását és részletkérdés rendezését igényli. Kármán szerint ezek között több olyan terület is van, amely a Pénzügyminisztériumot érinti. Külön kiemelte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerepét azokban az ügyekben, amelyekben az Európai Ügyészség nyomozást rendel majd el.
Kármán András: szövetségesre leltünk a korrupcióellenes harcban!
A pénzügyminiszter szerint az együttműködésnek a korrupció elleni fellépésben is fontos szerepe lesz. „A TISZA-kormány elkötelezett harcot folytat a korrupció ellen” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a kormány célja a szerinte a NER-es oligarcháknál lévő vagyon minél nagyobb részének visszaszerzése, valamint a velük kapcsolatos kiadások csökkentése.
Kármán szerint a közös vagyont nem „fölösleges és túlárazott beruházásokra, vagy az oligarchák luxusára” kell fordítani, hanem a magyar emberekre, a gazdaságra és az infrastruktúrára.
Az Európai Ügyészség ebben a munkában a pénzügyminiszter szerint fontos szövetséges lehet. A szervezetnek ugyanis hatásköre lesz az uniós források megfelelő felhasználásának ellenőrzésére, valamint olyan bűncselekményekben a vád képviseletére, amelyek során
- csalással;
- korrupcióval;
- vagy pénzmosással károsítják meg az európai adófizetőket.
Kármán András a találkozó végén üdvözölte Kövesit és az Európai Ügyészség delegációját, és azt írta: „köszönjük a tartalmas egyeztetést!”
Elküldte aludni a román elnököt az Európai Ügyészség vezetője – Magyar Péterrel talán kedvesebben bánik Kövesi
Éles szóváltás bontakozott ki Laura Codruta Kövesi és Nicusor Dan között, miután a román államfő korábban arról beszélt, hogy szerinte visszaélések történhettek a korrupcióellenes ügyészség korábbi működése során. Az Európai Ügyészség vezetője ironikus üzenettel reagált: azt kívánta az elnöknek, hogy „sokat aludjon”, mert az országnak szüksége van rá, hogy jó formában legyen.
Romániában már rettegnek tőle, most Magyarország került a célkeresztjébe
Laura Codruța Kövesi neve elsősorban a korrupció elleni fellépés kapcsán vált ismertté Romániában és Európa-szerte. A román korrupcióellenes ügyészség (DNA) vezetőjeként számos magas rangú politikust, állami tisztviselőt és üzletembert érintő ügyben indult eljárás. Tevékenysége komoly politikai vitákat váltott ki: támogatói a román korrupcióellenes küzdelem meghatározó alakjaként tekintettek rá, bírálói viszont az ügyészség módszereit és hatáskörét kifogásolták. Kövesit 2018-ban eltávolították a DNA éléről, leváltásának körülményei pedig nemzetközi visszhangot is kiváltottak.
2019-ben őt választották az Európai Unió első európai főügyészévé. Jelenleg az Európai Ügyészség (EPPO) vezetőjeként főként az uniós pénzeket érintő csalások és korrupciós ügyek kivizsgálásáért felel.
Az Orbán-kormány következetesen ellenezte Magyarország csatlakozását a Kövesi vezette Európai Ügyészséghez, elsősorban szuverenitási érvekre hivatkozva.
Kövesi ugyanakkor többször jelezte, hogy Magyarország kimaradása korlátozza az EPPO lehetőségeit az uniós pénzekkel kapcsolatos magyarországi csalások és korrupciós ügyek közvetlen vizsgálatára.
A kapcsolat azonban nem szakadt meg teljesen: Kövesi és Polt Péter legfőbb ügyész 2021-ben együttműködési megállapodást is kötött az EPPO és a magyar ügyészség között.
A téma így a 2026-os kormányváltás után különösen aktuális, mivel Magyarország elindította a csatlakozást az EPPO-hoz. A szervezet akár 2021-ig visszamenőleg is vizsgálhatja az Orbán-kormány időszakából származó, uniós forrásokat érintő ügyeket.
Európai Ügyészség: erre készüljenek a magyarok, így fog működni, miután belép az ország – milliárdokat kell fizetni érte az EU-nak
Hivatalosan is megkezdődtek Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásának előkészületei, így akár már 2027-ben megjelenhet az országban az uniós pénzügyi bűncselekmények kivizsgálására létrehozott szervezet. Az Európai Ügyészség rendszerének fenntartása Magyarországnak is pénzbe kerül, ugyanakkor az EU szerint a közpénzek visszaszerzésében és a nagy értékű visszaélések feltárásában jelentős szerepet játszhat. Mindezt viszont árnyalja, hogy több uniós ország is már bánja a csatlakozást.