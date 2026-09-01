Újabb fontos kinevezést jelentett be Kármán András: osztrák banktól érkezik a szakember, aki több ezer milliárd forint sorsa fölött őrködni

Szeptember 1-jétől Balázs Zoltán vezeti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t - jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közlése szerint a felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA-k felszámolásával 1284 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz.

Kármán András pénzügyminiszter szerint Balázs Zoltán tapasztalata és piaci szemlélete fontos szerepet játszhat az állami vagyon hatékonyabb kezelésében / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

1284 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz a felsőoktatási tevékenységet nem végző közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVA-k felszámolásával

- közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető egyúttal bejelentette, hogy szeptember 1-jétől Balázs Zoltán vezeti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t.

A pénzügyminiszter szerint a vagyon visszaszerzése önmagában nem elegendő. Arról is gondoskodni kell, hogy a közvagyont olyan állami szervezet kezelje, amely mindenekelőtt Magyarország érdekeit tartja szem előtt.

Kármán András szerint az MNV új vezetője megfelelő tapasztalattal rendelkezik ehhez a feladathoz. Balázs Zoltán két és fél évtizedes szakmai múlttal rendelkezik az ingatlanfinanszírozás, az ingatlanfejlesztés, a befektetéskezelés és az eszközmenedzsment területén. Pályafutása során több hazai és nemzetközi banknál dolgozott - beleértve Kármán András korábbi munkahelyét, az Erste Bankot is -, ahol ingatlanportfóliók kezelésében, létesítményüzemeltetésben és csapatirányításban is jelentős tapasztalatot szerzett.

A pénzügyminiszter külön kiemelte Balázs Zoltán piaci gondolkodását, hatékonysági szemléletét és szervezetépítő képességét. Kármán szerint ezekre mind szükség lesz ahhoz, hogy az MNV a következő időszakban eredményesen működjön.

Kármán András: nem elég visszaszerezni, jól is kell gazdálkodni vele

Az állami vagyon kezelése az új vezetés egyik legfontosabb feladata lesz. Az MNV-nek be kell illesztenie az állami vagyonba a visszaszerzett vagyonelemeket, meg kell őriznie a nemzeti örökség részét képező értékeket, és közben a portfólió jelentős részével gazdasági eredményt is kell elérnie.

Kármán András szerint ehhez dinamikus és rugalmas működésre, valamint hatékony szervezetre van szükség. A pénzügyminiszter Balázs Zoltántól megfontolt döntéshozatalt, alapos tervezést és átfogó stratégiát vár.