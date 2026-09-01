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KEKVA
Kármán András
Pénzügyminisztérium
MNV

Újabb fontos kinevezést jelentett be Kármán András: osztrák banktól érkezik a szakember, aki több ezer milliárd forint sorsa fölött őrködni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős változás jön az állami vagyon kezelésében: Balázs Zoltán veszi át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezetését. Kármán András szerint a KEKVA-k felszámolásával 1284 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz, most pedig annak hatékony kezelése a feladat.
VG
2026.09.01, 18:38
Frissítve: 2026.09.01, 19:09

Szeptember 1-jétől Balázs Zoltán vezeti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t - jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető közlése szerint a felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKVA-k felszámolásával 1284 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz.

Kármán András
Kármán András pénzügyminiszter szerint Balázs Zoltán tapasztalata és piaci szemlélete fontos szerepet játszhat az állami vagyon hatékonyabb kezelésében / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

1284 milliárd forintnyi közvagyon került vissza az államhoz a felsőoktatási tevékenységet nem végző közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVA-k felszámolásával 

- közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető egyúttal bejelentette, hogy szeptember 1-jétől Balázs Zoltán vezeti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t.

A pénzügyminiszter szerint a vagyon visszaszerzése önmagában nem elegendő. Arról is gondoskodni kell, hogy a közvagyont olyan állami szervezet kezelje, amely mindenekelőtt Magyarország érdekeit tartja szem előtt.

Kármán András szerint az MNV új vezetője megfelelő tapasztalattal rendelkezik ehhez a feladathoz. Balázs Zoltán két és fél évtizedes szakmai múlttal rendelkezik az ingatlanfinanszírozás, az ingatlanfejlesztés, a befektetéskezelés és az eszközmenedzsment területén. Pályafutása során több hazai és nemzetközi banknál dolgozott - beleértve Kármán András korábbi munkahelyét, az Erste Bankot is -, ahol ingatlanportfóliók kezelésében, létesítményüzemeltetésben és csapatirányításban is jelentős tapasztalatot szerzett.

A pénzügyminiszter külön kiemelte Balázs Zoltán piaci gondolkodását, hatékonysági szemléletét és szervezetépítő képességét. Kármán szerint ezekre mind szükség lesz ahhoz, hogy az MNV a következő időszakban eredményesen működjön.

Kármán András: nem elég visszaszerezni, jól is kell gazdálkodni vele

Az állami vagyon kezelése az új vezetés egyik legfontosabb feladata lesz. Az MNV-nek be kell illesztenie az állami vagyonba a visszaszerzett vagyonelemeket, meg kell őriznie a nemzeti örökség részét képező értékeket, és közben a portfólió jelentős részével gazdasági eredményt is kell elérnie.

Kármán András szerint ehhez dinamikus és rugalmas működésre, valamint hatékony szervezetre van szükség. A pénzügyminiszter Balázs Zoltántól megfontolt döntéshozatalt, alapos tervezést és átfogó stratégiát vár.

A tárcavezető egy konkrét példával is érzékeltette, milyen következményekkel járhat az állami vagyon sorsáról hozott döntés. A József nádor téri palotáról írt, amely eredetileg a Magyar Általános Hitelbank épülete volt, majd évtizedeken keresztül a Pénzügyminisztériumnak adott otthont. Az épület jelenleg is állami tulajdonban van, és Kármán András szerint ez nem magától értetődő.

A pénzügyminiszter közlése szerint a palotát április 12. előtt - számos más értékes középülethez hasonlóan - az MNV árverésre bocsátotta, azonban nem találtak rá vevőt. 

Kármán szerint az ingatlan így megmenekült attól, hogy egy újabb árverésen, még alacsonyabb áron értékesítsék.

A tárcavezető úgy véli, hogy egy ilyen értékes ingatlan esetében különösen fontos a hosszú távú gondolkodás. Szerinte a palota állami tulajdonban maradásában a szerencsének és a kormányváltásnak egyaránt szerepe volt.

Kármán András szerint a történet jól mutatja, hogy az állami vagyon sorsát nem lehet a véletlenre bízni. A közvagyon megőrzéséhez és gyarapításához tudatos gazdálkodásra, megfelelő stratégiára és olyan vagyonkezelésre van szükség, amelynek középpontjában a magyar emberek érdeke áll.

Balázs Zoltánnak ennek megfelelően nem kis feladat jut: a visszaszerzett 1284 milliárd forintnyi vagyon mellett az állam teljes vagyonportfóliójának hatékony kezeléséért is felel majd.

Komoly kritikát kapott Kármán András a pótköltségvetés miatt: feketén fehéren leírták, mit nem tartottak be – ezt még látni is rossz, a béreket és a gyermekeket is érinti

Benyújtotta az Országgyűlésnek a kormány a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés alapján a korábban elfogadott költségvetéshez képest több ezer milliárd forinttal magasabb kiadással és lényegesen nagyobb államháztartási hiánnyal számol a kabinet.

 

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