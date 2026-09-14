Orosz válasz: ez sokkal durvább lehet, mint gondoltuk, célpont a magyar határ? Figyelmeztetett a polgármester – "Mostantól gyakrabban érhetik csapások Nyugat-Ukrajnát"

Egyre több jel utal arra, hogy Oroszország fokozhatja az ukrajnai nyugati régiók elleni dróntámadásokat, és a csapások már a magyar határhoz közeli területeket is elérhetik. Az ukrán katonai források szerint a Kárpátalján található Luzsanka határátkelő is az orosz támadások lehetséges célpontjai között szerepel.

Új irányba terjeszkedhetnek az orosz légicsapások Ukrajnában, Kárpátalja is veszélybe kerülhet / Fotó: Anadolu via AFP

Oroszország fokozhatja az ukrajnai nyugati régiók elleni dróncsapásokat, és ez már a magyar határ közvetlen közelében is új veszélyt jelenthet. Ruszlan Marcinkiv, Ivano-Frankivszk polgármestere egy videóüzenetben arról beszélt, hogy a nyugati országrészben a következő időszakban gyakoribbá válhatnak az orosz támadások.

Kárpátalja lesz a következő célpont?

A polgármester szerint Ivano-Frankivszk ellen vasárnap reggel Sahid típusú drónokkal hajtottak végre támadást, amelynek során civil infrastruktúrát is célba vettek. Marcinkiv úgy fogalmazott, hogy már most látható: Ukrajna nyugati részén több térségben is egymást érik a csapások.

A városvezető szerint az orosz támadások egyik fontos célpontja lehet a Zsitomiri országút, valamint a logisztikai infrastruktúra. Ez különösen azért jelentős, mert a nyugati országrész az Ukrajna és az Európai Unió közötti katonai, gazdasági és humanitárius szállítás egyik kulcsfontosságú útvonala.

Közben ukrán katonai források arról számolnak be, hogy Oroszország újabb csapásokra készülhet az ország nyugati határátkelői ellen. A veszélyeztetett célpontok között a magyar határnál fekvő Luzsanka átkelőt is megnevezték. Lengyelország felé az usztyiluh-i, krakkóci, hrusevi és jagodini átkelőket tartják fenyegetettnek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az orosz erők az elmúlt hetekben már több nyugati határ menti célpont ellen is támadásokat hajtottak végre.

Moldovával közös határ közelében rendszeressé váltak a csapások, vasárnap pedig a jagodini átkelő környezetében is becsapódásokról számoltak be. Egy benzinkút és a Kijev-Varsó között közlekedő vonat egyik mozdonya is érintett volt.

Ha valóban kiszélesedik a nyugati ukrajnai célpontok köre, annak Magyarország szempontjából is lehet közvetlen jelentősége. Kárpátalja eddig jóval kevésbé volt kitéve az orosz légicsapásoknak, mint Ukrajna keleti és középső részei, ám a határátkelők és a logisztikai útvonalak elleni támadások új helyzetet teremthetnének.