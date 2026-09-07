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diplomácia
Orbán Anita
kárpátaljai magyarok
Ukrajna

Orbán Anita jelentést tett: égnek nála az ukrán vonalak, nagyon készülődnek Zelenszkijék – Magyar Péter egyszer már befürdött, de most az EU is lépett Kárpátalja miatt

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Konkrét jogalkotási lépéssel folytatódik a magyar-ukrán kisebbségi egyeztetés: az ukrán oktatási tárca már dolgozik a szükséges jogszabályokon. Kárpátalja ügyében az első eredmény már meg is született, a kis létszámú oktatási intézmények szeptembertől tovább működhetnek állami finanszírozással.
VG
2026.09.07, 21:10
Frissítve: 2026.09.07, 21:40

Új szakaszba léphet a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezése, miután Ukrajna megkezdte a korábban vállalt jogszabályok előkészítését. Kárpátalja ügyében már kézzelfogható eredmény is született, szeptember 1-jétől ugyanis megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát és állami finanszírozását.

Orbán Anita, Magyar Péter kárpátalja
Orbán Anita szerint fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, Ukrajna ugyanis megkezdte a vállalt jogszabályok előkészítését / Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

Érdemi előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésében: Ukrajna megkezdte azoknak a jogszabályoknak az előkészítését, amelyekkel törvényi erőre emelné a korábban tett vállalásait. Erről Orbán Anita számolt be közösségi oldalán, kiemelve, hogy az elmúlt 48 órában három alkalommal is egyeztetett az ungvári főkonzullal.

A magyar-ukrán kisebbségi párbeszéd május 20-án indult újra. 

Azóta a magyar fél szerint konkrét ukrán vállalásokat sikerült elérni, amelyek közül az egyik legfontosabb, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat Ukrajna törvényi szinten is garantálja.

Most ennek a vállalásnak a végrehajtása került napirendre. Az ukrán oktatási tárca már megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését, vagyis a tárgyalások az ígéretektől a konkrét jogalkotási lépések felé mozdulhatnak el.

Lesz előrelépés a kárpátaljai magyarok ügyében

Az oktatás területén már kézzelfogható intézkedés is történt. Az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-jétől megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják azok állami finanszírozását.

Ez különösen fontos a kisebbségi közösségek számára, hiszen a kisebb településeken működő intézmények fennmaradása közvetlenül befolyásolja azt is, hogy milyen feltételek mellett lehet anyanyelven oktatni.

A magyar kormány közben európai szinten is igyekezett biztosítékot szerezni. Magyar kezdeményezésre az Európai Unió rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel.

A következő időszak tétje ezért már nem az, hogy milyen vállalásokat tesz Kijev, hanem az, hogy ezekből mennyi és milyen formában jelenik meg az ukrán jogszabályokban, majd a mindennapi gyakorlatban.

Orbán Anita szerint „most a végrehajtáson van a sor”, és ezen mindkét oldal dolgozik. A kárpátaljai magyarok szempontjából így az elkövetkező időszak egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a politikai megállapodásokból valóban kikényszeríthető és tartós jogi garanciák születnek-e.

Ez nagyon kínos: máris összeomlott a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között, Magyar Pétert csúnyán rászedhette Zelenszkij – a Tisza-kormány megbünteti Kijevet

Ismét elakadt Ukrajna uniós csatlakozási folyamata, Magyarország ugyanis nem támogatja a következő tárgyalási fejezetek megnyitását. Budapest szerint Kijevnek előbb a magyar kisebbség ügyében kell előrelépést felmutatnia. Csakhogy ezzel kapcsolatban Magyar Péter néhány hónapja áttörést hirdetett és bejelentette a megállapodást. Ezek szerint az vagy nem született meg, vagy nem tartották be. Ugyanakkor arról, hogy mégsincs egyezség az ukránokkal, a Tisza semmilyen információt nem adott.

 

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