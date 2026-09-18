Zelenszkij új regionális együttműködést jelentett be: itt a C8, már közös kép is készült – az ukrán elnök Magyarországot is meghívta, de egy politikai vezetőnket sem látták

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bejelentette a Kárpátok Nyolca (C8) nevű új regionális együttműködési formátum létrehozását. Az első csúcstalálkozót Ukrajna Kárpátokban fekvő részén, a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk régióban rendezik szeptember 18–20. között.

Az Ukrán Elnöki Hivatal által kiadott képen a Kárpátok Nyolca új fórum első csúcstalálkozójának résztvevői

Fotó: Ukrán Elnöki Hivatal

Kárpátok Nyolca: a biztonságtól az energián át a kereskedelemig

A kezdeményezésben Ukrajna, Románia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország vesz részt, miközben az Európai Unió intézményei is bekapcsolódnak az együttműködésbe. Magyarország tehát tagja az új formátumnak, ugyanakkor az első csúcstalálkozón nem jelent meg magyar politikai vezető (legalábbis eddig, bár a találkozó szeptember 20-ig tart).

Ugyanez vonatkozik Szlovákiára is: Robert Fico nem jelent meg, Szlovákia alacsonyabb diplomáciai szinten vesz részt a találkozón.

A résztvevő országok közül a magas szintű politikai képviseletet többek között az alábbi személyek adták, de a hivatalos felvételeken sem szerepelt Magyar Péter magyar, illetve Robert Fico szlovák kormányfő:

Lengyelország: Donald Tusk miniszterelnök

Románia: Nicușor Dan elnök

Szerbia: Aleksandar Vučić elnök

Csehország: Jiří Drahoš parlamenti politikus

Ausztria: Christine Schwarz-Fuchs parlamenti politikus.

Zelenszkij szerint a C8 célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a régió országait, és újabb együttműködési keretet teremtsen uniós szinten.

Zelenszkij

az új formáció fő együttműködési területei között a biztonságot, az energetikát, a logisztikát és a határokon átnyúló gazdasági együttműködést emelte ki.

Az ukrán elnök szerint a régió országai már jelenleg is szorosan együttműködnek a védelem, az energia és az export- és importútvonalak területén, ezt azonban egy új, összehangoltabb keretben szeretnék folytatni.

A kezdeményezésnek jelentős gazdasági komponense is van:

A bukoveli csúcstalálkozóhoz kapcsolódó gazdasági fórumon több mint 500 üzleti résztvevő és befektető vesz részt, a szervezők pedig közös beruházási és határokon átnyúló projekteket is bemutatnak.

A C8 programjában az energia, a közlekedés és logisztika, az ipar, az infrastruktúra és az agrárgazdaság is szerepel. A szervezők szerint összesen 90, mintegy 10,7 milliárd dollárnyi finanszírozási igényű projektet mutatnak be a befektetőknek.