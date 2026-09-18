Zelenszkij új regionális együttműködést jelentett be: itt a C8, már közös kép is készült – az ukrán elnök Magyarországot is meghívta, de egy politikai vezetőnket sem látták
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bejelentette a Kárpátok Nyolca (C8) nevű új regionális együttműködési formátum létrehozását. Az első csúcstalálkozót Ukrajna Kárpátokban fekvő részén, a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk régióban rendezik szeptember 18–20. között.
Kárpátok Nyolca: a biztonságtól az energián át a kereskedelemig
A kezdeményezésben Ukrajna, Románia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország vesz részt, miközben az Európai Unió intézményei is bekapcsolódnak az együttműködésbe. Magyarország tehát tagja az új formátumnak, ugyanakkor az első csúcstalálkozón nem jelent meg magyar politikai vezető (legalábbis eddig, bár a találkozó szeptember 20-ig tart).
Ugyanez vonatkozik Szlovákiára is: Robert Fico nem jelent meg, Szlovákia alacsonyabb diplomáciai szinten vesz részt a találkozón.
A résztvevő országok közül a magas szintű politikai képviseletet többek között az alábbi személyek adták, de a hivatalos felvételeken sem szerepelt Magyar Péter magyar, illetve Robert Fico szlovák kormányfő:
- Lengyelország: Donald Tusk miniszterelnök
- Románia: Nicușor Dan elnök
- Szerbia: Aleksandar Vučić elnök
- Csehország: Jiří Drahoš parlamenti politikus
- Ausztria: Christine Schwarz-Fuchs parlamenti politikus.
Zelenszkij szerint a C8 célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a régió országait, és újabb együttműködési keretet teremtsen uniós szinten.
Zelenszkij
az új formáció fő együttműködési területei között a biztonságot, az energetikát, a logisztikát és a határokon átnyúló gazdasági együttműködést emelte ki.
Az ukrán elnök szerint a régió országai már jelenleg is szorosan együttműködnek a védelem, az energia és az export- és importútvonalak területén, ezt azonban egy új, összehangoltabb keretben szeretnék folytatni.
A kezdeményezésnek jelentős gazdasági komponense is van:
A bukoveli csúcstalálkozóhoz kapcsolódó gazdasági fórumon több mint 500 üzleti résztvevő és befektető vesz részt, a szervezők pedig közös beruházási és határokon átnyúló projekteket is bemutatnak.
A C8 programjában az energia, a közlekedés és logisztika, az ipar, az infrastruktúra és az agrárgazdaság is szerepel. A szervezők szerint összesen 90, mintegy 10,7 milliárd dollárnyi finanszírozási igényű projektet mutatnak be a befektetőknek.
Magyarország is az új formátum része
A kezdeményezés magyar szempontból is érdekes, hiszen Magyarország a C8 alapító résztvevői között szerepel. A regionális együttműködés különösen az energia- és közlekedési infrastruktúra, valamint a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok miatt lehet fontos a résztvevő országok számára.
A találkozón jelen van többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Nicușor Dan román elnök és Aleksandar Vučić szerb elnök. Szlovákiát ugyanakkor Robert Fico miniszterelnök nem képviseli személyesen, annak ellenére, hogy korábban jelezte részvételi szándékát; Szlovákia alacsonyabb diplomáciai szinten vesz részt a találkozón.
A C8 egyelőre regionális együttműködési formátum, nem új nemzetközi szervezet vagy katonai szövetség.
A kezdeményezés szervezői szerint a cél egy olyan platform kialakítása, amely a Kárpátok térségében a politikai párbeszédet, a gazdasági fejlesztéseket, a beruházásokat, a biztonsági együttműködést és a határokon átnyúló projekteket kapcsolja össze.
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Zelenszkij ukrán elnök X-en közzétett videója: